"Se on sinun kehosi": Amanda Seyfried tukee Sydney Sweeneytä kritiikkiä vastaan hänen hahmostaan

Amerikkalainen näyttelijä, malli ja laulaja Amanda Seyfried on puolustanut vastanäyttelijäänsä ja tuottaja Sydney Sweeneyta elokuvassa "The Housekeeper" jatkuvaa ulkonäkökritiikkiä vastaan. "Clique "-sarjassa Seyfried ylisti Sweeneyn itsevarmuutta kurviensa hyväksymisessä.

Vahva viesti kehohäpeää vastaan

Kun Amanda Seyfriediltä kysyttiin Sydney Sweeneyyn ("Euphoria", "White Lotus") kohdistuneesta toistuvasta kritiikistä, hän totesi: "Kun näen hänet, hän vaikuttaa täysin mukavalta omissa ihoissaan, ja minusta tuntuu kuin hän juhlisi omaa kehoaan. Hän on nainen, joka juhlistaa kehoaan täysin terveellä ja kauniilla tavalla." Näyttelijä jopa selitti neuvovansa tytärtään: "Se on sinun kehosi, sinä hallitset sitä. Se on kaunis tapahtuipa mitä tahansa, joten jos haluat esitellä sitä, anna mennä. Sitä Sydney tekee."

Sydney Sweeney, kritiikin pääkohde

Sydney Sweeney, "Euphoria"- ja "All But You" -sarjojen läpimurtotähti, herättää huomiota jokaisella esiintymisellään, mutta saa myös seksistisiä kommentteja dekolteestaan. Amanda Seyfried korostaa lahjakkuuttaan ja sitkeyttään tämän myrkyllisen paineen edessä.

Amanda Seyfried tarjoaa "Se on sinun kehosi" -puheessaan voimakasta sisarusmaista tukea Sydney Sweeneylle. Yhdistämällä huumoria ja voimaannuttavan sanoman hän muistuttaa meitä siitä, että dekolteen tai vartalon korostaminen vaatteissa ei ole provokaatio, vaan perusoikeus. Tämä näyttelijäkaksikko inspiroi meitä solidaarisuudellaan.

60-vuotias Brooke Shields yllättää boheemilla tyylillään

