45-vuotias Jessica Alba jakaa kurkistuksen aurinkoisesta lomastaan

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba jakoi aurinkoisen kurkistuksen tuoreelta lomaltaan Instagramissa idyllisessä trooppisessa ympäristössä. Upeiden maisemien ja rentoutumisen hetkien lomassa hän tarjosi seuraajilleen auringonpaisteen ja rauhan täyttämän tauon.

Loma paratiisimaisessa ympäristössä

Tätä tyttöjen lomamatkaa varten Jessica Alba asettui paikkaan, joka näyttää olevan Nā Palin rannikolla Kauain saarella Havaijilla – paikassa, jota hän on aiemmin kuvaillut yhdeksi suosikkipaikoistaan. Kuvissa hän säteilee iloa poseeraamalla meriluolan suulla, vaikuttavien kalliomuodostelmien ja kimaltelevan sinisen veden edessä. Suuri olkihattu ja aurinkolasit päässään Jessica Alba poseeraa leikkisästi ystävänsä (Jen Kroog Rosenberg) rinnalla selvästi rennossa ja iloisessa tunnelmassa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Hyvinvointiin keskittyvä

Maisemien lisäksi tämä loma tuntui virkistävältä retriitiltä. Yhdessä kuvassa Jessica Alba näkyy meditoimassa istuen kivellä puron varrella kaksi kiveä kädessään, katse kiinnitettynä ympäröivään kasvillisuuteen. Rauhoittava kuva, uskollinen Jessica Alban imagolle, sillä hän on syvästi sitoutunut hyvinvointiin. Vehreän luonnon ja rauhallisten hetkien keskellä tämä matka selvästi ilmentää irtautumisen henkeä.

Tyytyväinen nainen ja näyttelijä

Tämän loman lisäksi Jessica Alba näyttää nauttivan rauhallisesta ja antoisasta ajasta. Kolmen lapsen äitinä näyttelijä yhdistää menestyksekkäästi uransa ja yrittäjyytensä johtaen brändiään The Honest Company. Noustuaan kuuluisuuteen valkokankaalla ennen kuin hänestä tuli menestynyt liikenainen, hän pyrkii nyt tasapainottamaan työelämänsä, perheensä ja henkilökohtaisen aikansa, mistä tämä loma on osoitus.

Tällä kurkistuksella Havaijin-lomaansa Jessica Alba aloittaa täydellisen rentoutumisen kesän. Idyllisten maisemien, meditaation ja luonnonläheisten kohtaamisten lomassa näyttelijä todistaa osaavansa nauttia hetkestä. Ei ole yllättävää, että tämä varmasti ilahduttaa hänen fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Laulaja Tyla urheilee näyttävää tyyliä pitsimekossa
Article suivant
Kylie Jenner nauttii Italian auringosta upeassa kesälookissa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Heillä oli vaipat päällä": Olivia Rodrigo kertoo avoimesti joidenkin fanien yllättävästä tavasta konserttien eturivissä

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Olivia Rodrigo paljasti hiljattain, että jotkut hänen faneistaan olivat valmiita tekemään odottamattomia "uhrauksia" pysyäkseen eturivissä hänen...

Lindsay Lohan herättää mikropukutrendin henkiin "toimistosireenin" lookilla.

Amerikkalainen näyttelijä Lindsay Lohan aiheutti sensaation New Yorkissa vintage-mikropuvussaan, joka koostui lyhyestä takista ja mustasta hameesta. Lookki on...

Kylie Jenner nauttii Italian auringosta upeassa kesälookissa.

Amerikkalainen tosi-tv-persoona, liikenainen ja vaikuttaja Kylie Jenner jakoi sarjan aurinkoisia kuvia Italiasta minimalistisessa asussaan, joka sai hänen miljoonat...

Laulaja Tyla urheilee näyttävää tyyliä pitsimekossa

Eteläafrikkalainen laulaja Tyla jakoi Instagramissa sarjan kuvia muotikuvauksista, joissa hän esitteli erilaisia tyylikkäitä asuja. Erityisesti hänen esiintymisensä valkoisessa...

37-vuotias malli Candice Swanepoel ilmentää täydellisesti "rentoa luksusta" -trendiä.

Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel jakoi Instagramissa kesäisen lookin, joka omaksuu yhden tämän hetken kuumimmista trendeistä: "rentoa luksusta". Hän...

Sofia Vergara osoittaa tukensa maalleen selfiessä, joka herättää reaktioita.

Kolumbialais-amerikkalainen näyttelijä, malli, tuottaja ja televisiojuontaja Sofia Vergara julkaisi vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen kunniaksi Instagramissa selfien, jossa hän...