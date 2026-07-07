Biarritzissa Kristen Stewart tuo takaisin mekko-shortsit-yhdistelmän.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja esiintyjä Kristen Stewart ei ole koskaan pelännyt rikkoa muottia. Vuoden 2026 Biarritzin elokuvajuhlilla (23.–28. kesäkuuta) hän valitsi "odottamattoman" yhdistelmän: mekon shortsien päällä. Tämä yhdistelmä, joka oli uskollinen hänen taipumukselleen kumouksellisiin lookkeihin, herätti varmasti reaktion.

Mekon ja shortsien yhdistelmä

Tässä esiintymisessä Kristen Stewartilla oli yllään musta Chanelin neulemekko, jossa oli kermanvärisiä ja punaisia yksityiskohtia. Alta hänellä oli yhteensopivat mustat shortsit, joissa oli samanlainen värikäs reunus helmassa. Vyötäröä kiristettiin mustalla ja kultaisella vyöllä, ja asua täydensivät mustat loaferit ja aurinkolasit. Rohkea ja graafinen ilme.

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Internetin käyttäjät ovat jakautuneet

Tämä yhdistelmä, joka jakoi internetin käyttäjiä, kuvaa täydellisesti Kristen Stewartin tyyliä. Näyttelijätär on pitkään vaalinut epätavanomaista lähestymistapaa muotiin ja rikkonut helposti klassisia koodeja luodakseen yllätyksen. Lyhyiden housujen käyttäminen mekon (tai pitkän neuleen) alla on tästä loistava esimerkki: valinta, joka tulkitsee arkipäivän vaatekappaleet uudelleen ja antaa niille odottamattoman käänteen.

Ja juuri se on muodin tarkoitus: kokeilla, pitää hauskaa ja rikkoa sääntöjä. Loppujen lopuksi naisten, kuten kaikkien muidenkin, tulisi voida pukeutua haluamallaan tavalla ilman, että heidän ulkonäöstään tai vaatevalinnoistaan tulee keskustelunaihe. Muoti on tila henkilökohtaiselle ilmaisulle, ei tekosyy tuomita kehoja tai sanella, mikä on hyväksyttävää käyttää.

Trendi, joka on palaamassa

Tyylikkään nyökkäyksen lisäksi tämä mekko ja shortsit -kaksikko on osa laajempaa trendiä. Kauan unohdettu, mutta nyt mekon ja shortsien yhdistelmä on vähitellen tekemässä paluuta, ja sitä ylistetään käytännöllisyydestään ja rennosta ilmeestään. Käyttämällä sitä punaisella matolla Kristen Stewart auttaa elvyttämään tätä ideaa ja todistaa, että se voidaan stailata myös tyylikkäästi.

Tällä mekko-shortsit-yhdistelmällä Kristen Stewart teki silmiinpistävän esiintymisen. Hänen läsnäolollaan Biarritzissa oli erityinen syy: hän johtaa Biarritzin elokuvajuhlien (23.-28. kesäkuuta) tuomaristoa. Ja näin tehdessään hän todisti jälleen kerran, että hän nauttii ihmisten arvailusta. Tämä vain vahvistaa hänen asemaansa muoti-ikonina.