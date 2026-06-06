Laulaja Olivia Rodrigo aiheuttaa sensaation pitsiasussaan

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo ei ole koskaan vaikuttanut tyylistään itsevarmemmalta. Hän valitsi kolmannen albuminsa julkaisua edeltävässä editoriaalisessa kuvaussessiossa tyylin, jossa pitsi yhdistyy monimutkaisiin tekstiilikoristeisiin. Ja tulos aiheutti välittömästi sensaation sosiaalisessa mediassa.

Pieni kirjailtu pitsitoppi haute couture -henkisellä yksityiskohdalla

Olivia Rodrigo esiintyy pienessä, rintaliivimaisessa Versacen pitsitopissa. Taideteoksen tavoin muotoiltu teos on koristeltu koristeellisella metallinhohtoisella kirjonnalla ja sitä kehystää musta reunus, joka korostaa kankaan couture-käsityötaitoa. Lämpimässä studiovalaistuksessa intarsiakiviin upotetut kivet heijastavat kultaisia välkehtimiä, antaen koko siluetille lähes elokuvamaisen ilmeen.

Yläosan rakenne – jossain koristeellisen pitsin ja monimutkaisten metallityöiden välimaastossa – tuo mieleen sekä 2000-luvun haute couturea että nykyaikaisia italialaisia iltapukuja. Rohkea valinta, joka sopii täydellisesti Olivia Rodrigon viime kausina tutkimaan "goottilais-luksus"-estetiikkaan.

Toimituksellinen siluetti, jossain mustan ja kiiltävän välimaastossa

Täydentääkseen sitä Olivia Rodrigo valitsi tummasävyisen, strukturoidun, korkeavyötäröisen hameen, joka luo jyrkän kontrastin yläosan vaaleudelle. Ryan McGinleyn kuvaamassa kuvauksessa leikitellään asennolla: kädet nostettuina pään yläpuolelle, selkä teksturoidtua seinää vasten, katse suoraan eteenpäin.

Lähes veistoksellinen kuva antaa vaikutelman toisen aikakauden toimituksellisesta muotokuvasta – aivan kuin 1950-luvun diiva olisi uppoutunut nykypäivän muotikoodeihin. Veistokselliset kultaiset korvakorut jatkavat siluetin pystysuoria linjoja ja antavat juuri sopivasti metallista kiiltoa heijastamaan yläosan kirjontaa.

Kauneuden saralla vanhan Hollywoodin universumi

Kampauksensa suhteen Olivia Rodrigo oli liikkeen ystävä. Hänen ruskeat hiuksensa oli muotoiltu pitkiksi, pehmeiksi laineiksi, joita tuuli heilutti ja jotka kehystävät hänen kasvojaan kevyesti. Tämä tyyli oli vastakohtana hänen vaatteidensa graafiselle tarkkuudelle ja antoi koko kuvaukselle luonnollisen tunnelman.

Meikkiin hän valitsi hehkuvan ihon, selkeästi muotoillut silmät ja syvän marjaisen – lähes granaatinvärisen – huulen, joka toi kokonaisuuteen dramaattisimman silauksen. Tämä lähestymistapa oli saanut inspiraationsa suoraan 1950-luvun amerikkalaisen elokuvan suurista ikoneista.

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Muotimerkki, joka vahvistaa asemaansa uudella albumillaan

Tämä esiintyminen ei ole sattumaa. Olivia Rodrigo valmistautuu julkaisemaan kolmannen studioalbuminsa, "you seem pretty sad for a girl so in love", 12. kesäkuuta. Ja jokainen hänen esiintymisensä viime viikkoina näyttää rakentavan kuva kuvalta tämän uuden opuksen visuaalista universumia: goottilaisia viittauksia, monimutkaista pitsiä, tummia paletteja metallinhohtoisilla yksityiskohdilla.

Tämä tyylillinen muutos on kaikkea muuta kuin merkityksetön henkilölle, joka vain muutama vuosi sitten pelasi pääasiassa "värikkään teinipopin" kortilla. Nykyään Olivia Rodrigo näyttää esittelevän tietoisempaa ja narratiivisempaa muotia – jossa jokainen asukokonaisuus on suunniteltu osaksi kerrottavaa tarinaa.

Tässä pienessä Versace-brodeeratussa pitsitopissa Olivia Rodrigo toteuttaa yhden vuoden hienoimmista muotilausunnoistaan. Vain päiviä ennen uuden albuminsa julkaisua hän antaa itselleen keinot uudistaa imagoaan – tinkimättä ainutlaatuisuudestaan. Strategia, joka näyttää jo täydellisesti toteutetulta.