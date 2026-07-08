Sofia Vergara osoittaa tukensa maalleen selfiessä, joka herättää reaktioita.

Kolumbialais-amerikkalainen näyttelijä, malli, tuottaja ja televisiojuontaja Sofia Vergara julkaisi vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen kunniaksi Instagramissa selfien, jossa hän esiintyi maansa väreissä ja Kolumbian maajoukkueen paidassa. Julkaisu otettiin hyvin vastaan hänen seuraajiensa keskuudessa – vaikka jotkut olivatkin sitä mieltä, että hänen olisi pitänyt tukea Yhdysvaltoja.

Selfie Kolumbian väreissä

Tässä aurinkoisessa, kukkien täyttämässä puutarhassa otetussa kuvassa Sofia Vergara poseeraa leveästi hymyillen keltaisessa Kolumbian pelipaidassa. Sinisen ja punaisen sävyillä, kansallislipun väreillä, koristeltu asu huokui ylpeyttä ja iloa. Kauneuden osalta hän pukeutui luonnolliseen, hehkuvaan meikkiin ja pitkiin ruskeisiin hiuksiin, jotka hulmusivat vapaasti. Yksinkertainen ja säteilevä ulkonäkö sopi täydellisesti kilpailun kesäiseen tunnelmaan.

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Ylpeä kolumbialainen

Tämä valinta ei tule yllätyksenä kenellekään, joka tuntee Sofia Vergaran. Barranquillassa, Kolumbiassa, syntynyt näyttelijä ei ole koskaan peitellyt syvää kiintymystä kotimaahansa. Hän on uransa aikana juhlistanut juuriaan ja edustanut ylpeänä Kolumbiaa, ja hänestä on tullut yksi maailman tunnetuimmista kolumbialaisista hahmoista. Maansa joukkueen tukeminen tällaisessa tapahtumassa oli siksi luonnollinen valinta.

Sekalaiset reaktiot

Kommenteissa hänen seuraajansa hukuttivat häntä kehuihin, ylistäen hänen tyyliään ja kiistatonta ylpeyttään. Muutamat internetin käyttäjät kuitenkin huomauttivat, että näyttelijä, joka on asunut Yhdysvalloissa vuosia, "olisi voinut tukea uutta kotimaataan". Tämä herätti pienen keskustelun hänen kaksoiskulttuuritaustastaan, jota monet pitivät koskettavana. Loppujen lopuksi ei ole mitään väärää vaalia molempia maita. Ja ennen kaikkea Sofia Vergara voi vapaasti jakaa mitä tahansa sosiaalisessa mediassa: hän ei tarvitse internetin käyttäjien hyväksyntää ollakseen olemassa, ilmaistakseen valintojaan tai tukeakseen joukkuetta, josta hän välittää.

Tässä Kolumbian väreissä ottamassaan selfiessä Sofia Vergara osoitti ylpeytensä luonnollisuudella ja hyvän huumorintajulla. Tukemalla kotimaataan ja nyökkäilemällä kaksoiskulttuurilleen hän on jälleen kerran voittanut kaikki – tai melkein kaikki – puolelleen.