37-vuotias malli Candice Swanepoel ilmentää täydellisesti "rentoa luksusta" -trendiä.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel jakoi Instagramissa kesäisen lookin, joka omaksuu yhden tämän hetken kuumimmista trendeistä: "rentoa luksusta". Hän lumosi seuraajansa päästä varpaisiin ulottuvalla norsunluunvärisellä asullaan, joka oli sekä viihtyisä että hienostunut.

Täydellinen norsunluunvärinen ulkonäkö

Tässä postauksessa Candice Swanepoel valitsi kolmannessa kuvassa yksivärisen, herkän norsunluun sävyisen asukokonaisuuden. Hänellä oli yllään ribbiresorillinen minihame ja siihen sopiva väljä yläosa. Tämän päälle hän puki pitkän, kermanvärisen kashmirneuletakin, joka toi asuun viihtyisän ja ympäröivän silauksen. Hienovaraisen elegantti ja täydellisesti toteutettu luonnonvalkoinen värimaailma.

Katso tämä postaus Instagramissa

Candicen (@candiceswanepoel) jakama julkaisu

"Rento ylellisyyden" trendi

Tämä asu kuvaa täydellisesti jatkuvasti kasvavaa "rentoa luksusta" tai "atlelisurea". Idea? Nostaa mukavat, urheilu- ja oloasuista lainatut asusteet aidoksi muotiasuksi. Pehmeät kankaat, laskeutuvat leikkaukset ja neutraalit sävyt yhdistyvät tulokseen, joka on sekä viihtyisä että hienostunut. Valitsemalla norsunluunvärisen paletin ja ylellisiä materiaaleja, kuten kashmirin, Candice Swanepoel on luonut erityisen tyylikkään version tästä trendistä, joka löytää täydellisen tasapainon mukavuuden ja hienostuneisuuden välillä.

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että tämä julkaisu herätti innostuneiden reaktioiden aallon. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat Candice Swanepoeliin kehuja. "Yksinkertaisesti vastustamaton", "Kun puhumme kauneudesta, olet ensimmäinen, joka tulee mieleen", olivat vain muutamia esimerkkejä monista ihailevista viesteistä. Kaikki nämä reaktiot vahvistavat miljoonien seuraajiensa Candice Swanepoelin kestävän suosion.

Tällä päästä varpaisiin ulottuvalla norsunluunvärisellä asullaan Candice Swanepoel todistaa, että eleganssi ja mukavuus voivat kulkea täydellisesti käsi kädessä. Hän nostaa esiin "rentoa ylellisyyttä" ja luo ilmeen, joka on sekä viihtyisä että hienostunut. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat aina innokkaita näkemään hänen tyylinsä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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