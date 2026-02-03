Search here...

46-vuotiaana Kate Hudson esittelee pariisilaistyylinsä ja talvikylvynsä Ranskassa.

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson piristi Pariisin-vierailuaan tyylikkäillä asuilla ja talvikylvyllä Ranskassa. Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja jakoi Instagramissa eloisat asunsa, jotka kuvattiin Haute Couture -muotiviikoilla ja joissa yhdistyy pariisilainen charmi ajattomaan eleganssiin.

Säihkyvää pariisilaista tyyliä

Kate Hudson sytytti Pariisin muotiviikkojen Haute Couture kevät/kesä 2026 -malliston liekkeihin (26.–29. tammikuuta) valtaamalla parhaat paikat, erityisesti Giorgio Armani Privén kevät/kesä 2026 -näytöksessä. Siellä hänellä oli yllään laventelinvärinen paljettitoppi ja yhteensopivat housut – asu, joka korosti täydellisesti hänen ryhtiään eturivissä. Valaistun Eiffel-tornin edessä otetuissa valokuvissa ja ikonisissa pariisilaisravintoloissa nautituissa illallisissa hän huokui tarttuvaa energiaa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kate Hudsonin (@katehudson) jakama julkaisu

Ikoninen punainen mekko

Yksi hänen ikimuistoisimmista Instagramissa jaetuista hetkistä: punainen mekko, jossa oli syvään uurrettu pääntie, joka ulottui alaselkään. BAFTA-ehdokkuuden parhaasta naispääosasta juhlistamiseksi käytetty luomus korosti täydellisesti hänen vartaloaan ja luonnollista karismaansa. Muotiasu, joka tuo mieleen hänen kulttielokuviensa ikoniset hahmot, uudelleentulkittuna Pariisin tilaisuutta varten.

Talvikylpy ja #dopamiinidressing

Helmikuun kylmyyden torjumiseksi Kate Hudson hemmotteli itseään myös virkistävällä talvikylvyllä kirkkaankeltaisessa asussa, jota hän kuvaili Instagramissa "aina hyväksi ideaksi" . Tämä iloinen dopamiinia korostava pukeutuminen kruunasi hänen ranskalaisen oleskelunsa, jota täydensivät samppanja ja ylelliset asusteet.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kate Hudsonin (@katehudson) jakama julkaisu

Kate Hudson todistaa, ettei ikä ole este eleganssille tai rohkeudelle: hänen pariisilaistyyliset asunsa paljeteista punaiseen mekkoon juhlistavat eloisaa ja itsevarmaa tyyliä. Hänen ranskalainen lomamatkansa muotiviikkojen ja talviuinnin välillä on inspiroiva ja säteilevä, muistuttaen meitä siitä, että pariisilaista viehätysvoimaa voi kokea rajattomasti.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Näyttelijättäriä kritisoitiin "supervanhana näyttämisestä", vastaa
Article suivant
"Epätodellisen ulkonäkönsä" ansiosta tämä amerikkalainen malli kiehtoo

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Epätodellisen ulkonäkönsä" ansiosta tämä amerikkalainen malli kiehtoo

Magneettisesta läsnäolostaan tunnettu amerikkalainen malli Anok Yai lumoaa jälleen muotimaailman tuoksukampanjallaan. Hänen karismansa muuttaa yksinkertaisen mekon todelliseksi taideteokseksi...

Näyttelijättäriä kritisoitiin "supervanhana näyttämisestä", vastaa

Alalla, jossa ulkonäköä usein arvostellaan lahjakkuutta enemmän, jotkut julkkikset kieltäytyvät pysymästä hiljaa sopimattomien kommenttien edessä. Hiljattain amerikkalainen näyttelijä...

"Hän näyttää avaruusolennolta": FKA Twigsin runollinen ilme jakaa sosiaalista mediaa

Runollisista muotivalinnoistaan tunnettu brittiläinen laulaja-lauluntekijä Tahliah Debrett Barnett, eli FKA Twigs, on jälleen kerran herättänyt kohua asullaan, joka...

82-vuotias laulaja loistaa Grammy-gaalan punaisella matolla.

Kanadalainen laulaja-lauluntekijä Joni Mitchell, elävä folk-legenda, valaisi hiljattain vuoden 2026 Grammy-gaalan (1. helmikuuta Los Angelesissa) punaisen maton asullaan,...

"Kuningatar": Jennifer Lopez aiheuttaa sensaation "ylellisessä" mekossa

Jennifer Lopez on jälleen kerran sytyttänyt sosiaalisen median liekkeihin "Bridgerton"-sarjaan viittaavalla postauksella. Instagramissa yhdysvaltalainen artisti esiintyy nojatuolissa laventelinvärisen...

52-vuotiaana Heidi Klum teki debytoivan hiusmuodonmuutoksen

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiopersoona ja näyttelijä Heidi Klum jatkaa iän ja muodin rajoitusten uhmaamista hiusmuodonmuutoksella, joka on välittömästi herättänyt...

© 2025 The Body Optimist