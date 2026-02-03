Search here...

Näyttelijättäriä kritisoitiin "supervanhana näyttämisestä", vastaa

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid » (La Femme de ménage)

Alalla, jossa ulkonäköä usein arvostellaan lahjakkuutta enemmän, jotkut julkkikset kieltäytyvät pysymästä hiljaa sopimattomien kommenttien edessä. Hiljattain amerikkalainen näyttelijä ja malli Amanda Seyfried nousi otsikoihin saatuaan kritiikkiä ikänsä vuoksi. Hänen vastauksensa herätti kannatusaallon ja sytytti uudelleen keskustelun ikääntymisen ja elokuvateollisuuden välisestä suhteesta.

Yksi kommentti liikaa

Kaikki alkoi nettikommentista: käyttäjä väitti Amanda Seyfriedin "näyttäneen supervanhalta". Lause, joka on valitettavan yleinen sosiaalisessa mediassa, mutta tällä kertaa amerikkalainen näyttelijä Amanda Seyfried ei antanut periksi. Hän ei vastannut aggressiivisesti, vaan vastasi: "Olen 40." Vastaus oli asiallinen ja aseistariisuvan vilpitön, ja se osui syvään. Hänen reaktionsa sai välittömästi kiitosta faneilta ja monilta tarkkailijoilta, jotka pitivät sitä voimakkaana eleenä viihdeteollisuudessa naisiin kohdistuvaa jatkuvaa painetta vastaan.

Hollywood ja ajan kulumisen pelko

Amanda Seyfried, joka nousi kuuluisuuteen elokuvassa "Mean Girls" ja sai kiitosta rooleistaan elokuvissa "Mank" ja "Les Misérables", on tottunut puhumaan valkokankaalla naisille asetetuista standardeista. Hänen vastauksensa korostaa jälleen kerran toistuvaa ongelmaa: ikäsyrjintää. Järjestelmässä, jossa nuoruutta pidetään usein markkinointivalttina, yli kolmekymppisiä näyttelijöitä syrjäytetään joskus kokemuksestaan ja lahjakkuudestaan huolimatta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Amanda Seyfriedin💛 (@mingey) jakama julkaisu

Inspiroiva vastaus

Vahvistamalla ikänsä rauhallisesti ja ylpeästi Amanda Seyfried muistuttaa meitä siitä, ettei vanhenemisessa ole mitään hävettävää – päinvastoin, se on osoitus rikkaasta henkilökohtaisesta ja taiteellisesta matkasta. Monet nettikommentaattorit ylistivät hänen asennettaan ja pitivät sitä "esimerkkinä itseluottamuksesta" ja "kutsuna muuttaa näkemystämme naisten kauneudesta".

Yksinkertaisella lauseella ( "Olen 40" ) Amanda Seyfried muutti seksistisen huomautuksen mahdollisuudeksi yhteiseen pohdintaan. Vanheneminen ei ole vika; se on todiste siitä, että olet menossa eteenpäin – ja Hollywoodissa tämä viesti on vasta alkamassa kuulua.

Léa Michel
Léa Michel
"Hän näyttää avaruusolennolta": FKA Twigsin runollinen ilme jakaa sosiaalista mediaa
46-vuotiaana Kate Hudson esittelee pariisilaistyylinsä ja talvikylvynsä Ranskassa.

