Tämä kurvikka laulaja aiheuttaa sensaation vintage-ranta-asullaan

Albanialais-makedonialaistaustainen yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Bebe Rexha jakoi Instagramissa sarjan Mallorcalla otettuja kuvia retrotyylisessä leopardikuvioisessa ranta-asussa, jotka saivat välittömästi kohun somessa.

Retrotyylinen leopardikuvioinen kaksiosainen rantapuku

Bebe Rexha julkaisi Instagram-tilillään kuvakarusellin Espanjan Mallorcan saarella, jossa hän poseeraa punaisen veneen kannella kirkkaassa päivänvalossa. Kuvien keskeinen elementti on epäilemättä hänen ranta-asunsa. Bebe Rexha on pukeutunut leopardikuvioiseen asuun, joka on leikattu vintage-tyyliin.

Klassisen kolmiokuvioisen yläosan reunus on vaaleanpunainen ja sitä tukevat ohuet, yhteensopivat olkaimet. Alaosa, jossa on sivuilla nauhat, jatkaa värien harmoniaa. Eläinkuvio yhdistettynä vaaleanpunaisiin yksityiskohtiin tuo mieleen vintage-pin-upit ja 1950-luvun ranta-asut. Tämä tyylillinen lähestymistapa heijastaa Bebe Rexhan kiinnostusta ikonisiin muotiviittauksiin.

Allekirjoitus "Dirty Blonde" -lippalakki

Erityisesti huomiota herättävä yksityiskohta on laulajan käyttämä lippalakki. Bebe Rexhalla on musta trucker-lippis, jossa on hänen uuden albuminsa Dirty Blonde logo, pinkki teksti ja erityisen säteilevä strassikiviviimeistely. Nerokkaasti integroitu itseään mainostava temppu kesäiseen lookiin: lippiksestä tulee sekä muotiasuste että suora viittaus hänen nykyiseen musiikkijulkaisuunsa.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Bebe Rexha (@beberexha)

Laulaja, joka hyväksyy täysin muotonsa

Ulkonäön lisäksi tämä postaus on osa Bebe Rexhan laajempaa lähestymistapaa: hän haluaa julkisesti ja iloisesti esitellä vartaloaan alalla, jossa kurvikkaiden ja plus-kokoisten vartaloiden on pitkään katsottu olevan marginalisoituja. Viime vuosina laulajasta on tullut yksi aktiivisimmista äänistä, jotka puhuvat popmusiikin kehonkuvasta. Jakamalla kuvia itsestään ranta-asuissa ilman minkäänlaisia sanoja Bebe Rexha edistää nykymuodin ja kauneusstandardien monipuolistumista.

Intohimoisten reaktioiden aalto

Kuvasarja herätti tulvan ihailevia kommentteja Instagramissa. "Espanjan aurinko näyttää upealta päälläsi!" huudahti eräs käyttäjä. "Rakastan Dirty Blonde -lippistä! En malta odottaa, että saan omani", kirjoitti toinen fani. Kolmas jopa julkaisi kesäisen iskulauseen: "DBS = Dirty Blonde Summer aktivoitu", mikä teki Bebe Rexhan albumista todellisen kauden salasanan. Osoitus hänen yhteisönsä syvästä kiintymyksestä.

Retrohenkisellä leopardikuvioisella kaksiosaisella asullaan, albumin kansikuvallaan ja auringon suutelemalla kaunottarellaan Bebe Rexha luo täydellisesti toteutetun kuvasarjan. Hän vahvistaa jälleen kerran tyylitajunsa ja kykynsä muuttaa yksinkertainen lomahetki viraaliksi postaukseksi.