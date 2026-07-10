Ranta-asuihin pukeutunut entinen painija esittelee vartaloaan Bahaman lomalla

Anaëlle Gayon
@marysemizanin / Instagram

Entinen kanadalainen painija Maryse Mizanin, WWE:n ikoninen hahmo, jakoi Instagramissa kuvia perhelomastaan Bahamalla. Idyllisillä maisemilla ja kesäisellä lookillaan hän hurmasi seuraajansa.

Unelmaloma Bahamalla

Maryse asettui idylliseen ympäristöön. Hän hemmotteli itseään perhelomalla Bahamalla, tarkemmin sanottuna Exuman saariston hiekkasärkällä. Paikka, joka selvästi kiehtoi häntä. "Olemme käyneet monilla kauniilla rannoilla ympäri maailmaa, mutta tämä Exuman hiekkasärkkä oli jotain aivan muuta. Vesi oli niin kirkasta, että se tuntui epätodelliselta", hän kirjoitti ja kuvaili sitä "yhdeksi kauneimmista paikoista", joita hän oli koskaan nähnyt.

Kesäinen, aurinkoinen ilme

Tätä kuvankaunista taustaa vasten Maryse Mizanin valitsi tunnelmaan täydellisesti sopivan ranta-asun. Rento ja säteilevä hän huokuu yksinkertaista kesätyyliä, joka on sopusoinnussa häntä ympäröivien turkoosien vesien ja valkoisen hiekan kanssa. Aurinkoinen hetki, jonka hän jakaa rakkaidensa kanssa, säteilee tyyneyttä.

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Maryse Mizaninin (@marysemizanin) jakama viesti

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että nämä kuvat herättivät nopeasti reaktion. Internetin käyttäjät hukuttivat häntä kommenteissa kehuihin. "Bahama mama", "Meidän kuningattaremme" olivat vain muutamia esimerkkejä monista painijalle osoitetuista ihailevista viesteistä. Tämä vahvistaa Maryse Mizaninin kestävän suosion myös painikehän ulkopuolella.

Paratiisin ja perheonnen lomassa Maryse nauttii kadehdittavasta ja säteilevästä kesälomasta. Montrealista kotoisin oleva Maryse vakiinnutti asemansa ensimmäisenä "kaksinkertaisena Divas-mestarina" ja saavutti yhden divisioonan historian pisimmistä hallituksista. Nykyään myös managerina hän jakaa elämänsä aviomiehensä, painija The Mizin, kanssa. Rikas ura on jättänyt pysyvän jäljen painimaailmaan.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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