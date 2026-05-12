47-vuotias Kate Hudson ihastui punaiseen mattoon sahraminruskeassa mekossa.

On värejä, jotka airuttavat kevättä paremmin kuin mikään kukka. Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Kate Hudson koristi hiljattain Los Angelesin Egyptian Theatren punaista mattoa hohtavassa sahraminkeltaisessa mekossa, joka olisi voinut kilpailla Kalifornian auringon kanssa. Tilaisuus? Netflix-dokumentin "Marty, Life Is Short" ensi-ilta, jossa juhlistetaan hänen ystävänsä Martin Shortin uraa. Ja hän loi yhden kauden upeimmista kevätlookeista.

Valoa täynnä oleva mekko

Kate Hudsonilla oli yllään illaksi Tod'sin luomus kevään 2026 valmisvaatemallistosta, joka esiteltiin Milanon muotiviikoilla viime syyskuussa. Pitkä, hihaton pylväsmekko sahraminkeltaisesta mokkanahasta, jossa on istuva ja minimalistinen siluetti. Women's Wear Dailyn mukaan malliston väripaletti on saanut inspiraationsa Claude Norin kirjasta "An Italian Summer", joka selittää tämän aurinkoisen, eloisan ja leimallisen kesäisen sävyn.

Tämän mekon ainutlaatuisuutta korostivat sen yksityiskohdat. Kaksi syvää sivuleikkausta paljastivat Kate Hudsonin siluetin säilyttäen samalla hienostuneen eleganssin. Takana oli laskostettu ristikkäinen yksityiskohta, joka oli sidottu alaselästä, ja sitä täydensi pieni avaimenreikäaukko yläselässä. Ja lopuksi reisikorkuinen halkio, joka avautui hieman jokaisella askeleella.

Minimalistiset asusteet, huolellisesti valittu

Kuten Kate Hudsonin kohdalla usein, onnistuneen lookin salaisuus piilee taitavassa tasapainottelussa dramaattisuuden ja yksinkertaisuuden välillä. Näyttelijätär valitsi mustat teräväkärkiset avokkaat ja täydensi kokonaisuuden pitkällä ruskealla nahkatakilla, jonka hän puki saapuessaan ja riisui sitten ylleen paljastaakseen näyttävän asun. Koruiksi hän valitsi Beladora-muotitalon luomuksia: veistoksellisia kultaisia korvakoruja ja näyttäviä renkaita lämpimissä metallin sävyissä, jotka täydensivät täydellisesti hänen mekkonsa lämpöä. Hänen lookin stailasivat Rob Zangardi ja Mariel Haenn, hänen pitkäaikaiset yhteistyökumppaninsa.

Säteilevä kauneus, huolellisesti suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Kampaukseensa Kate Hudson uskoi Marcus Francisille matalan, pehmeän ja luonnollisen poninhännän, joka oli täydellinen estämään mekon siluetin painamista. Kasvoilleen Tonya Brewerin meikki oli hillityn elegantti: musta ripsiväri, ruusunpunaiset huulet ja kultainen iho, joka näytti siltä kuin se olisi tullut suoraan kevätiltapäivältä.

Pieni yksityiskohta, joka täydensi koko lookin täydellisesti: hänen Nails of LA:n manikyyrinsä pelasi maitomaisen ja pitkän kortin, pehmeässä sävyssä, joka ei varjostanut mekkoa, vaan vastasi siihen herkästi.

Ystävyydelle omistettu ilta

Punaisen maton ulkopuolella Kate Hudson oli ensisijaisesti paikalla tukemassa ystäväänsä. Kanadalaisen näyttelijän, ohjaajan ja käsikirjoittajan Eugene Levyn ja kanadalais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan, ohjaajan, käsikirjoittajan ja juontaja Martin Shortin rinnalla näyttelijätär poseerasi leveästi hymyillen juhlistaakseen tämän komedialegendan uralle omistetun dokumentin julkaisua.

”Mikä dokumentti! Juhlin ainoaa ja ainutlaatuista Marty Shortia 🧡”, hän kirjoitti kuvatekstiksi Instagram-tilillään jakamansa kuvat. Netflix-sarjassa ”Running Point” tällä hetkellä tähdittävä Kate Hudson vahvistaa tällä esiintymisellään olevansa yksi Hollywoodin tyylikkäimmistä hahmoista.

Tässä auringon suutelemassa lookissa Kate Hudson tarjoaa yhden upeimmista kevätlookeistaan. Mekon eloisan väripaletin, leikkauksen yksityiskohtien ja asun muun hillityn eleganssin avulla hän todistaa, että kirkas tyyli voi olla sekä silmiinpistävä että hienostunut.