Claudia Schiffer poseeraa Cristiano Ronaldon rinnalla kuvassa, joka on aiheuttanut kohua.

Julia P.
@claudiaschiffer / Instagram

Claudia Schiffer itse toi tämän valokuvan takaisin parrasvaloihin. Jakamalla kuvan itsestään Cristiano Ronaldon kanssa tilillään saksalainen malli, näyttelijä ja elokuvatuottaja herätti innostuneiden reaktioiden aallon: hänen hurmaavat faninsa ylistivät kahden alan ikonin välistä odottamatonta ja "epätodennäköistä" yhteyttä.

Kahden ikonin kohtaaminen

Kuvassa Claudia Schiffer, joka on tunnistettavissa pitkistä vaaleista hiuksistaan, poseeraa leveä hymy huulilla Cristiano Ronaldon rinnalla. Hänellä on yllään punainen designer-neulepusero ja farkut, ja viisinkertainen Ballon d'Orin voittaja pitää yllään virallista Juventus Torinon bleiseriä. Muutama muukin henkilö täydentää kuvan, selvästi kuvattuna kulissien takana. Claudia Schifferin rennon eleganssin ja Cristiano Ronaldon virallisen asun välinen kontrasti ei jäänyt huomaamatta.

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Claudia Schifferin (@claudiaschiffer) jakama julkaisu

Postaus, joka ilahduttaa faneja

Kommenteissa monet seuraajat ilmaisivat ilonsa tästä odottamattomasta parivaljakosta, jota he pitivät yksinkertaisesti "epätodennäköisenä". Monet ylistivät Claudia Schifferin ja jalkapalloilija Cristiano Ronaldon välistä näennäistä yhteisymmärrystä sekä kahden maailman, jotka eivät näyttäneet koskaan törmäävän, "epätavallista" kohtaamista. Tämä myönteinen vastaanotto vahvistaa yleisön mieltymyksen näihin hetkiin, jolloin julkkikset astuvat ulos tavanomaisista rooleistaan.

Jakamalla tämän muiston Claudia Schiffer tarjosi seuraajilleen hetken, joka oli sekä nostalginen että yllättävä. Catwalkin eleganssin ja stadionin hehkun välissä kuva muistuttaa siitä, että ikonit, alasta riippumatta, päätyvät joskus kohtaamaan. Tapaaminen, josta hänen selvästi lumoutuneina faninsa epäilemättä puhuvat jatkossakin.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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