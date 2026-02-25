Rooliin "liian lihavaksi" pidetty näyttelijä muutti radikaalisti fysiikkaansa

Eteläkorealainen näyttelijä, laulaja ja tanssija Park Jihoon, joka nousi kuuluisuuteen draamassa "Weak Hero", aiheutti sensaation elokuvan "The Man Who Lives With The King" lehdistötilaisuudessa. Ohjaaja Jang Hang Jun myönsi epäröineensä heidän ensimmäisellä tapaamisellaan ja kokeneensa Jihoonin "liian lihaksikkaaksi näyttelemään nuorta, syrjäytettyä kuningasta, jonka ruumiinrakenne on laihtunut maanpaon leimaamana".

Vakuuttava ilme epäilyksistä huolimatta

Jang Hang Jun löysi Park Jihoonin elokuvan "Weak Hero" ansiosta, jossa hänen roolisuorituksensa näennäisen hauraana mutta sisäisesti vahvana päähenkilönä toi välittömästi mieleen kuningas Danjongin, Joseon-dynastian historiallisen hahmon. Koekuvauksissa näyttelijän fysiikka – "vaatimattoman pyöreä" – kuitenkin aiheutti ongelman: rooli vaati "hoikkaa ja kulunutta" hahmoa, selittää eteläkorealainen ohjaaja ja käsikirjoittaja Jang Hang Jun.

Näistä epäilyksistä huolimatta Park Jihoonin karisma ja raaka lahjakkuus voittivat päivän. "Hänen katseensa ja emotionaalinen syvyytensä olivat täydellisiä", selitti Jang Hang Jun, joka näki tämän päättäväisyyden merkkinä ammattimaisuudesta.

Väitetty dramaattinen painonpudotus

Park Jihoon ei epäröinyt käydä läpi täydellistä muodonmuutosta: noin kahdessa ja puolessa kuukaudessa hän laihtui 15 kiloa ja saavutti "teini-ikäisen kuninkaan hauraan ja tuskaisen ulkonäön". Tämä saavutus teki vaikutuksen koko tiimiin, ja ohjaaja ylisti tätä "omistautumista, joka vahvistaa luottamustani häneen näyttelijänä". Fanit, jotka ovat joskus huolissaan hänen terveydestään, suosivat valtavasti tätä henkilökohtaista valintaa. "Tärkeintä on, että se oli hänen päätöksensä", he sanovat ihaillen hänen kurinalaisuuttaan niin fyysisesti ja emotionaalisesti vaativassa roolissa.

Tämä havainnollistaa, kuinka pitkälle näyttelijät ovat joskus valmiita menemään, rikkomaan rajoja ja ilmentämään roolia täysin. Niin kauan kuin tämä sitoutuminen ei vaaranna heidän henkistä ja fyysistä terveyttään, se on ihan ok. On kuitenkin tärkeää pysyä valppaana: rooliin uppoutumisella tai äärimmäisellä muutoksella voi olla pysyviä seurauksia. Intohimoa ja ammattitaitoa on aina tasapainotettava varoen.

Täydellinen sitoutuminen taiteeseen

Tämä muodonmuutos on osa korealaista perinnettä, jossa näyttelijät usein rikkovat fyysisiä rajojaan aitouden vuoksi – ajattele esimerkiksi eteläkorealaista näyttelijää ja animaattoria Song Joong-kia elokuvassa "Space Sweepers". Park Jihoonille se on tärkeä askel kohti elokuva-alan tunnustusta hänen televisiomenestyksensä jälkeen.

Tämä havainnollistaa sitä, kuinka pitkälle jotkut näyttelijät ovat valmiita menemään, joskus jopa yllättävän tai jopa järkyttävän pitkälle, voidakseen täysin ilmentää roolia. Heidän sitoutumisensa on ihailtavaa, mutta se muistuttaa myös rajojen asettamisen tarpeesta: itsensä muuntaminen taiteen vuoksi on kiitettävää, kunhan se ei vaaranna fyysistä tai henkistä terveyttä.

Park Jihoon, joka on kasvanut "liian isoksi" ja "täydelliseksi ruumiillistumaksi" kuningas Danjongin tavoin, todistaa, että lahjakkuus ja päättäväisyys voittavat ensivaikutelman. Meidän on odotettava ja katsottava "The Man Who Lives With The King" -elokuvaa ennen lopullista tulosta.