Search here...

"En ole raskaana": Heidi Klum kertoo vaihdevuosien aiheuttamasta painonnousustaan

Léa Michel
heidiklum / Instagram

Parrasvaloihin ja punaisille matoille tottunut Heidi Klum herätti spekulaatioaallon näyttävän esiintymisensä jälkeen vuoden 2025 Venetsian elokuvajuhlilla. Raskaushuhujen edessä saksalainen malli ja juontaja päätti puhua avoimesti uudessa dokumenttisarjassaan "On & Off the Catwalk" ja selitti, että hänen painonnousunsa liittyy yksinkertaisesti vaihdevuosiin – aiheeseen, joka on edelleen liian usein tabu mallimaailmassa.

Rehellinen vastaus huhuihin

82. Venetsian elokuvajuhlien avajaisissa Heidi Klum aiheutti sensaation ruusukullanvärisessä korsettimekossaan. Hyvin nopeasti jotkut tarkkailijat huomasivat hänen vartalossaan pienen muutoksen, mikä herätti tulvan kommentteja sosiaalisessa mediassa. Näiden spekulaatioiden johdosta tähti tunsi pakkoa selventää tilannetta: "Monet ihmiset sanovat, että olen liian lihava, liian laiha tai raskaana... mutta en ole raskaana. Olen vain hieman kurvikkampi nyt. On vaihdevuodet", hän uskoutui avoimesti ProSiebenin ja Joynin ohjelmassa.

Kirjassaan ”On & Off the Catwalk” Heidi Klum tutkii työelämänsä sisäisiä pyörittelyjä ja käsittelee aidosti tähän elämänvaiheeseen liittyviä fyysisiä ja emotionaalisia muutoksia.

Katso tämä postaus Instagramissa

Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Vaihdevuodet: tosiasia, jota ymmärretään edelleen huonosti

Heidi Klumin kertomus korostaa ilmiötä, jota monet noin viisikymppiset naiset kokevat. Mayo Clinicin mukaan vaihdevuodet johtavat usein noin 0,7 kilon painonnousuun vuodessa, mikä johtuu pääasiassa estrogeenitasojen laskusta. Tämä hormonaalinen muutos edistää rasvan kertymistä vatsan ympärille lantion ja reisien kustannuksella.

Ravintovalmentaja Rosana Parra huomauttaa, että stressi ja unenpuute usein pahentavat tätä muutosta, jotka lisäävät kortisolin ja insuliinin tasoja ja vaikeuttavat painonpudotusta.

Vapautumisen viesti naisille

Keskustelemalla avoimesti vaihdevuosien vaikutuksista Heidi Klum edistää ikääntyvän naisen kehon välttämätöntä normalisoitumista, erityisesti täydellisyyteen pakkomielteisesti pyrkivässä teollisuudessa. Hänen viestinsä on osa laajempaa halua määritellä kauneus uudelleen hyväksymällä kaikki muodot, kaikki iät ja kaikki luonnolliset kehon muutokset.

Kaukana stereotyyppisestä supermallin kuvasta, Heidi Klum omaksuu täysin sen naisen, joksi hänestä on tulossa. Jakamalla kokemuksensa hän tarjoaa vilpittömän selvityksen vaihdevuosien biologisista ja emotionaalisista realiteeteista. Hänen viestinsä resonoi kehotuksena suvaitsevaisuuteen ja ystävällisyyteen – itseä ja muita kohtaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Taylor Swift juhlii intiimisti ilman meikkiä
Article suivant
Prinsessaasussa Olivia Rodrigo juhlii 23. syntymäpäiväänsä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Prinsessaasussa Olivia Rodrigo juhlii 23. syntymäpäiväänsä

Olivia Rodrigo antoi kaikkensa 23. syntymäpäivänsä kunniaksi. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä, joka tunnetaan moitteettomasta tyylistään, juhli Los...

Taylor Swift juhlii intiimisti ilman meikkiä

Yksinkertaisuudessaan säteilevä Taylor Swift päätti esiintyä ilman meikkiä juhlistaakseen uransa tärkeää hetkeä. Helmikuun 23. päivänä yhdysvaltalainen laulaja julkaisi...

Jalkapallotähteä syytetään "liian paljon meikkiä" käyttämisestä ja hän vastaa vihaajilleen.

Sveitsiläinen jalkapallomaajoukkuepelaaja Alisha Lehmann saa paljon huomiota sosiaalisessa mediassa ja häntä kommentoidaan säännöllisesti ulkonäönsä ja suoritustensa vuoksi. Kun...

Auringon alla tämä amerikkalainen näyttelijä esittelee "luonnollista" ulkonäköään.

Vuoden 2025 jälkeen, jota leimasi "Avatar: Fire and Ash" -elokuvan ilmiömäinen menestys ja Hollywoodin eniten lipputuloja tuottaneena näyttelijänä...

Tämä Hollywood-tähti näyttelee Audrey Hepburnia valkokankaalla; fanit ovat jakautuneet.

Lily Collins, joka nousi kansainväliseen kuuluisuuteen sarjassa "Emily in Paris", on juuri vahvistanut esittävänsä legendaarista Audrey Hepburnia uudessa...

"Jalkani, suurin epävarmuuteni": Miss Ranska 2015 paljastaa sairauden, josta hän kärsii

Kruunujen ja hymyjen takana piilee myös intiimejä todellisuuksia. Camille Cerf, Miss Ranska 2015, paljasti hiljattain Instagram-tilillään sairastavansa lipödeemaa,...

© 2025 The Body Optimist