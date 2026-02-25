"En ole raskaana": Heidi Klum kertoo vaihdevuosien aiheuttamasta painonnousustaan

Parrasvaloihin ja punaisille matoille tottunut Heidi Klum herätti spekulaatioaallon näyttävän esiintymisensä jälkeen vuoden 2025 Venetsian elokuvajuhlilla. Raskaushuhujen edessä saksalainen malli ja juontaja päätti puhua avoimesti uudessa dokumenttisarjassaan "On & Off the Catwalk" ja selitti, että hänen painonnousunsa liittyy yksinkertaisesti vaihdevuosiin – aiheeseen, joka on edelleen liian usein tabu mallimaailmassa.

Rehellinen vastaus huhuihin

82. Venetsian elokuvajuhlien avajaisissa Heidi Klum aiheutti sensaation ruusukullanvärisessä korsettimekossaan. Hyvin nopeasti jotkut tarkkailijat huomasivat hänen vartalossaan pienen muutoksen, mikä herätti tulvan kommentteja sosiaalisessa mediassa. Näiden spekulaatioiden johdosta tähti tunsi pakkoa selventää tilannetta: "Monet ihmiset sanovat, että olen liian lihava, liian laiha tai raskaana... mutta en ole raskaana. Olen vain hieman kurvikkampi nyt. On vaihdevuodet", hän uskoutui avoimesti ProSiebenin ja Joynin ohjelmassa.

Kirjassaan ”On & Off the Catwalk” Heidi Klum tutkii työelämänsä sisäisiä pyörittelyjä ja käsittelee aidosti tähän elämänvaiheeseen liittyviä fyysisiä ja emotionaalisia muutoksia.

Vaihdevuodet: tosiasia, jota ymmärretään edelleen huonosti

Heidi Klumin kertomus korostaa ilmiötä, jota monet noin viisikymppiset naiset kokevat. Mayo Clinicin mukaan vaihdevuodet johtavat usein noin 0,7 kilon painonnousuun vuodessa, mikä johtuu pääasiassa estrogeenitasojen laskusta. Tämä hormonaalinen muutos edistää rasvan kertymistä vatsan ympärille lantion ja reisien kustannuksella.

Ravintovalmentaja Rosana Parra huomauttaa, että stressi ja unenpuute usein pahentavat tätä muutosta, jotka lisäävät kortisolin ja insuliinin tasoja ja vaikeuttavat painonpudotusta.

Vapautumisen viesti naisille

Keskustelemalla avoimesti vaihdevuosien vaikutuksista Heidi Klum edistää ikääntyvän naisen kehon välttämätöntä normalisoitumista, erityisesti täydellisyyteen pakkomielteisesti pyrkivässä teollisuudessa. Hänen viestinsä on osa laajempaa halua määritellä kauneus uudelleen hyväksymällä kaikki muodot, kaikki iät ja kaikki luonnolliset kehon muutokset.

Kaukana stereotyyppisestä supermallin kuvasta, Heidi Klum omaksuu täysin sen naisen, joksi hänestä on tulossa. Jakamalla kokemuksensa hän tarjoaa vilpittömän selvityksen vaihdevuosien biologisista ja emotionaalisista realiteeteista. Hänen viestinsä resonoi kehotuksena suvaitsevaisuuteen ja ystävällisyyteen – itseä ja muita kohtaan.