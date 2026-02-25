Bella Hadid kertoo avoimesti kamppailustaan Lymen tautia vastaan

Bella Hadid, joka oli pitkään ollut vakiokasvo catwalkeilla ja muotikampanjoissa, joutui keskeyttämään uransa äkillisesti teini-ikäisenä diagnosoidun Lymen taudin vuoksi. Vielä vuonna 2023 tehohoidosta toipuva 29-vuotias amerikkalainen malli kertoo nyt, kuinka tämä pakotettu tauko sai hänet tuntemaan itsensä "kertakäyttöiseksi" alalla, jossa kaikki muuttuu nopeasti ja kasvot vaihtuvat silmänräpäyksessä.

Pakotettu tauko, joka saa hänet tuntemaan itsensä "kertakäyttöiseksi"

Haastattelussa siskonsa Gigin kanssa Bella selittää, että hänen täytyi kieltäytyä lähes kaikista työsopimuksista lähes vuoden ajan ollessaan intensiivisessä Lymen taudin hoidossa. Hän tunnustaa, että tunteet valtasivat hänet ja hänestä tuntui, että hän oli "korvattavissa" heti, kun hän ei enää ollut käytettävissä töihin.

Tämä tauko pakotti hänet kyseenalaistamaan syvään juurtuneen uskomuksen: hän oli pitkään ajatellut, ettei hänellä ollut oikeutta kieltäytyä työstä, että hänen arvonsa riippui siitä, kuinka monta kampanjoiden ja muotinäytösten joukosta hän otti vastaan. Nykyään hän väittää päinvastaista: että hänen "arvollaan ei ole mitään tekemistä työpaikkojen kanssa" ja että hän voi valita projekteja, jotka ovat hänen arvojensa ja ihmisten, joita hän "rakastaa, luottaa ja kunnioittaa", mukaisia.

Uran uudelleenarviointi ja rajojen asettaminen

Bella Hadid selittää, että hänen työskentelytapansa "vuosien ajan ei ollut kestävä", mainiten jopa Covid-ajanjakson, jonka aikana hän tuskin hidasti vauhtia. Nyt hän korostaa tarvetta elää "oikeaa elämää" muodin ulkopuolella, erityisesti Teksasissa, hevostensa ja koiransa kanssa – tasapaino, joka tekee hänen työstään tyydyttävämpää.

Hän antaa myös tunnustusta Gigille, joka osoitti hänelle ammatillisten ja henkilökohtaisten rajojen tärkeyden. Bellalle omien tarpeidensa sekä läheistensä ja kollegoidensa tarpeiden puolustaminen on osa positiivista energiaa, jonka hän haluaa löytää uudelleen kuvauksissa ja kuvauksissa. Tämä uusi filosofia antaa hänelle mahdollisuuden palata alalle laajemmalla perspektiivillä uhraamatta terveyttään.

Kärsimyksestä luomiseen: näyttelijättären uusi haaste

Tätä sisäistä muutosta säesti taiteellinen käänne: Bella sai roolin Ryan Murphyn uudessa sarjassa "Kaunotar". Sarjanjuontaja työnsi hänet ulos mukavuusalueeltaan tarjoamalla hänelle hahmon, joka oli kaukana täydellisen mallin viimeistellystä imagosta. Hän itse kannusti tätä pyytämällä Bellaa saamaan hänet näyttämään "väsyneemmältä" ja epätäydellisemmältä ruudulla.

Hän selittää kanavoineensa osan fyysisestä ja henkisestä tuskastaan rooliin, kanavoineensa vuosien Lymen tautiin liittyvän kärsimyksen näyttelijäntyöhönsä. Hänelle tämän koettelemuksen onnistunut muuttaminen taiteeksi on syvästi "tyydyttävää", ikään kuin tapa saada takaisin hallintaansa tarinasta, joka oli kauan sitten jäänyt häneltä huomaamatta.

Kertomalla taistelustaan Lymen tautia vastaan ja tunteestaan "kertakäyttöisyydelle" kykenemättä enää työskentelemään, Bella Hadid rikkoo mallien haavoittuvuutta ympäröivän hiljaisuuden. Hänen valintansa kuunnella kehoaan, sanoa ei, keskittyä uudelleen rakastamiinsa ihmisiin ja muuttaa kipu luovuudeksi merkitsee käännekohtaa: naisen, joka ei enää määrittele itseään pelkästään ammattinsa, vaan myös sitkeytensä, rajoitustensa ja kykynsä uudistua, perusteella.