Jalkapallotähteä syytetään "liian paljon meikkiä" käyttämisestä ja hän vastaa vihaajilleen.

Sveitsiläinen jalkapallomaajoukkuepelaaja Alisha Lehmann saa paljon huomiota sosiaalisessa mediassa ja häntä kommentoidaan säännöllisesti ulkonäönsä ja suoritustensa vuoksi. Kun sveitsiläinen pelaaja sai kritiikkiä "liikaa meikkiä" käyttämisestä, hän vastasi julkisesti.

Toistuvat kommentit hänen ulkonäöstään

Sveitsiläinen maajoukkuepelaaja ja Aston Villan naisten maajoukkuepelaaja Alisha Lehmann on yksi maailman seuratuimmista naisjalkapalloilijoista Instagramissa. Hänen korkea profiilinsa on kuitenkin johtanut paljon kritiikkiin verkossa, ja jotkut käyttäjät ovat väittäneet hänen käyttävän "liikaa meikkiä ammattilaispelaajaksi". Näistä kommenteista on uutisoitu laajasti sekä urheilu- että valtamediassa.

Meikkikysymyksen lisäksi nämä kommentit heijastavat laajempaa keskustelua imagon roolista naisten urheilussa. Toisin kuin miespuolisia kollegoitaan, naisurheilijoita arvioidaan usein paitsi suorituksensa myös ulkonäön, pukeutumistyylin ja sosiaalisen median läsnäolon perusteella. Alisha Lehmannin tapauksessa hänen laaja verkkotoimintansa – yhdistäen urheilusisältöä, kaupallisia kumppanuuksia ja henkilökohtaisempia julkaisuja – ruokkii tätä kaksijakoista käsitystä: huippu-urheilijasta ja vaikuttajasta.

"Olen tyttö ja tykkään meikata."

Haastattelussa talkSPORTille Alisha Lehmann vastasi kritiikkiin suoraan sanomalla: "Olen tyttö ja rakastan meikin käyttöä." Hän lisäsi, ettei hänen ulkonäöllään ollut vaikutusta hänen peliinsä ja että tärkeintä oli hänen suorituksensa kentällä. Muissa haastatteluissa pelaaja selitti myös, että hän halusi pysyä uskollisena itselleen ulkoisista tuomioista huolimatta.

Useat tarkkailijat huomauttavat, että tämä kritiikki heijastaa itsepintaisia stereotypioita. Hyvin hoidettu ulkonäkö ei vähennä ammattilaispelaajan urheilullisia kykyjä. Päinvastoin, jotkut väittävät, että Alisha Lehmannin kaltaisille henkilöille annettu mediahuomio auttaa lisäämään naisten jalkapallon näkyvyyttä ja houkuttelemaan uutta yleisöä.

Todistettu urheilu-ura

Sveitsissä kouluttautunut Alisha Lehmann pelasi useissa eurooppalaisissa seuroissa ennen liittymistään Englannin liigaan. Hän on pelannut Aston Villassa ja edustaa säännöllisesti Sveitsin maajoukkuetta. Hänen sosiaalisen median läsnäolonsa – useiden miljoonien seuraajien kera – tekee hänestä yhden naisten jalkapallon näkyvimmistä hahmoista tänä päivänä.

Hän on jo vastannut sosiaalisen median paineisiin ja toistanut keskittyvänsä edelleen ensisijaisesti urheilu-uraansa. Hänen suorituksensa sekä seura- että maajoukkuetasolla osoittavat hänen sitoutumisensa kentällä, riippumatta siitä, mitä hänen ulkonäöstään tehdään.

Paljastava kiista

Hänen kohtaamansa kritiikki kuvaa laajempaa keskustelua naisurheilijoille asetetuista odotuksista. Toisin kuin miespelaajia, naisia arvioidaan urheilussa usein sekä suorituksen että ulkonäön perusteella. Tämä kaksoisodotus, jota harvoin ilmaistaan niin painokkaasti miesten suhteen, heijastaa stereotypioita, jotka ovat edelleen syvälle juurtuneita kollektiiviseen mielikuvitukseen.

Alisha Lehmannin tapauksessa tätä painetta lisäävät hänen Instagram-seuraajansa ja merkittävä medianäkyvyys, jota hän saa erityisesti Aston Villa Women -joukkueessa viettämänsä ajan ansiosta. Hänen online-esiintymisensä, jossa hän jakaa sekä jalkapalloon liittyviä hetkiä että henkilökohtaisempia puolia elämästään, hämärtää urheilusuorituksen ja julkisuuskuvan välistä rajaa joidenkin silmissä.

Vastaamalla julkisesti kritiikkiin pelaaja puolustaa oikeuttaan sovittaa yhteen henkilökohtainen ilmaisu urheilusuorituksen vaatimusten kanssa. Hän muistuttaa kaikkia, että ammattiurheilijana oleminen ei tarkoita identiteetistä tai itsensä esittämisestä luopumista. Tämä asenne edistää laajempaa asennemuutosta, jossa naisurheilijat vaativat suurempaa vapautta imagonsa hallinnassa vaarantamatta suoritustaan kentällä.

Lopulta syytettynä "liian suuresta meikin käytöstä" jalkapalloa pelatessa, Alisha Lehmann päätti vastata selkeästi: hänen ulkonäkönsä ei määrittele hänen lahjakkuuttaan eikä sitoutumistaan. Muistutus siitä, että suorituskyky ja yksilönvapaus eivät ole ristiriidassa keskenään – edes sosiaalisen median jatkuvan tarkastelun alla.