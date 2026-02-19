67-vuotias Madonna esiintyy kumppaninsa kanssa kuvissa, jotka aiheuttavat kohua.

Madonna jatkaa perinteiden uhmaamista jakamalla sarjan ystävänpäiväkuvia 29-vuotiaan kumppaninsa Akeem Morrisin rinnalla. Nämä kuvat sytyttivät nopeasti sosiaalisen median liekkeihin ja herättivät uudelleen keskusteluja hänen "provosoivasta tyylistään" ja heidän välisestä 38 vuoden ikäerostaan. "Materiaalityttö" ei ole piiloutunut, vaan hän omaksuu täysin ilmaisunvapautensa.

Kuvia rakastavaisista

Ystävänpäivän kunniaksi Madonna julkaisi Instagramissa kuvakarusellin, jossa hän poseeraa minimalistisissa asuissa. Mukana on muun muassa Akeem Morrisin kanssa jaettu selfie, jossa tähdellä on ristiriipus kaulassaan. Hän vaihtelee vaaleanpunaisen bodyn ja beigen rintaliivien välillä, mustan pitsiasun, verkkosukkahousujen, sukkahousujen ja stilettojen välillä. Asusteet, kuten ylisuuret aurinkolasit, turkki ja pitsikäsineet, täydentävät nämä rohkeat asut. Kuvateksti? "Sydänten varas... Oletko minun Valentinnnnnnnneeeeeee? ♥️", leikkisä nyökkäys hänen kestävälle tähtenä olemiselleen.

Huomaamaton pari, mutta julkinen vuodesta 2024 lähtien

Madonna ja entinen jamaikalainen jalkapalloilija Akeem Morris ovat olleet yhdessä kesästä 2024 lähtien, ja heidät nähtiin ensimmäisen kerran 4. heinäkuuta. Sittemmin he ovat esiintyneet lukuisia kertoja julkisuudessa: Madonnan 66. syntymäpäivillä Italiassa, vuoden 2025 Met-gaalassa, Pariisin muotiviikoilla, Billie Eilishin konsertissa ja jalkapallo-ottelussa Lontoossa. Myös jouluna 2025 ja Hanukassa he näyttivät hyvin läheisiltä, ja Akeem Morris jakoi perhekuvia. Vaikka pari ei ole koskaan virallisesti kommentoinut suhdettaan, nämä julkiset hetket ovat jyrkässä ristiriidassa heidän tavanomaisen hienovaraisuuden kanssa, ja intiimit kuvaukset, kuten heidän joulukuvauksensa "salaiseksi joulupukiksi" pukeutuneena, korostavat sitä entisestään.

Yleisön ristiriitaiset reaktiot

Nämä kuvat herättivät ristiriitaisen reaktion: ihailua "hänen rohkeuttaan" kohtaan, mutta kritiikkiä ikäerosta. Monissa kommenteissa korostettiin, kuinka "todella nuorelta" Akeem Morris näytti häneen verrattuna, mikä ruokki heidän fyysisen ja sukupolvien välisen eron pilkkaa – jotkut jopa kutsuivat heitä "äidiksi ja pojaksi" selatessaan Instagram-julkaisuja.

Fanit ylistävät häntä "ajattomaksi kuningattareksi, joka rikkoo rajoja", kun taas toiset näkevät sen "turhana provokaationa". Tyypilleen uskollisena Madonna muuttaa jokaisen kiistan lopulta lausunnoksi: iässä, jossa monet vetäytyvät, hän esittelee vartaloaan elinvoiman ja itsenäisen rakkauden manifestaationa.

Tämän ystävänpäiväsessioiden avulla Madonna vahvistaa valtansa imagon ja halun yli ja käyttää kuuluisuuttaan juhlistaakseen intohimoista romanssia ilman tabuja.