"Se on liian outoa": Tämä Zendayan ja Robert Pattinsonin valokuvaus on yllättävä

Elokuvan "The Drama" tähtikaksikko Zendaya ja Robert Pattinson herättivät kohua ultrakonseptuaalisella kuvauksellaan Interview Magazinelle (maaliskuu 2026). Psykologisen trillerin "What Ever Happened to Baby Janelle?" (1962) inspiroima retro ja klovnimainen kuva – posliininvalkoisella meikillään, tahriintuneilla punaisilla huulillaan ja villin vaaleilla peruukeillaan – yllätti sosiaalisen median. Nämä kuvat eivät ole tyypillisiä "synkän romanttisen komedian" mainoskampanjoita, vaan herättävät enemmän kysymyksiä kuin vastaavat.

Rohkea ja teatraalinen konsepti

Valokuvaaja Nadia Lee Cohenin kuvaamassa kuvauksessa näyttelijät esiintyvät ränsistyneessä retrotyylisessä talossa. Kannessa Zendaya tarrautuu Robert Pattinsonin selkään, jalkansa miehen vyötärölle, ja molemmat tuijottavat kameraa kummittelevin ilmein. Robert Pattinsonilla on yllään norsunluunvärinen pitsitoppi, jossa on ohuet olkaimet, ja napittamattomat ruskeat housut, kun taas Zendayalla on Chloén pitsihihat.

Muissa kuvissa näkyy yhteensopivat siniset kukkakuvioiset mekot (Robert Pattinson polvillaan), kaksiosaiset mustat puvut (Zendaya makaa jalkojensa välissä) ja Robert Pattinson drapeeratussa Valentino-paidassa savuke kädessään. Koko kuvaus yhdistää huippumuoti- ja vintage-pukuja selkeästi sukupuolijakautumisen aikaansaamiseksi.

Räjähdysherkät reaktiot verkossa

Kohu oli välitön, mutta monille se oli negatiivinen: "Se on liian outoa", "Naurettavaa", tulvi X:ään (entinen Twitter) ja Instagramiin. Jotkut fanit olivat raivoissaan Robert Pattinsonin ulkonäöstä – "Miksi hänet puettiin naisten vaatteisiin?" , "Hän ei näytä vakavasti otettavalta näyttelijältä" – kun taas toiset näkivät hänet "Jokerina ja Harley Quinnina tanssiesityksen jälkeen".

Jotkut jopa syyttävät sitä sielun uhraamisesta pysyäkseen "trendikkäänä". Ihaileva vähemmistö puolustaa sen taiteellista röyhkeyttä: "Provosoiva, kuten psykologisen trillerin kuuluukin olla", "Täydellinen mukavuusalueen ulkopuolelle astumiseen". Tunnelma toistuu Redditissä: jotkut ihmiset rakastavat "kummittavaa ja ainutlaatuista" tunnelmaa, kun taas toiset kokevat levottomat reaktiot juuri tarkoitetuksi vaikutukseksi.

Jännityselokuvan mainostaminen

Tämä kuva kuvaa täydellisesti Kristoffer Borglin ohjaaman elokuvan "The Drama" (ensi-ilta 3. huhtikuuta 2026) lähtökohtaa: avioliiton partaalla oleva pari, jonka viikko muuttuu painajaiseksi romanttisesta komediasta psykologiseen ahdistukseen. Tämä on Zendayan ja Robert Pattinsonin ensimmäinen valkokankaalla nähty yhteistyö elokuvan "Dune: Part Three" ja "The Odyssey" jälkeen aiemmin tänä vuonna.

Haastattelussa Zendaya pitää häntä aluksi "mysteerisena ja rauhallisena" kihlattunsa Tom Hollandin neuvosta ( "Hän on superhauska!" ). Robert Pattinson nauraa: "Jos en puhu paljon, ihmiset pitävät minua pelottavana, mutta en esitä roolia ." Kuvausten teema? "En tiedä", he tiivistävät nauraen.

Tämä kuvaus on lopulta jakava, mutta se on herättänyt paljon kohua: tehtävä suoritettu elokuvalle, joka leikittelee epämukavuudella. Zendaya ja Robert Pattinson osoittavat röyhkeytensä, vaikka se merkitsisikin loukkaamista. Jää nähtäväksi, siirtyykö tämä "markkinointiepämukavuus" elokuvateattereihin, vai onko Hollywood ylittänyt liian hämärän rajan taiteen ja tarpeettoman epämukavuuden välillä.