Search here...

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

Léa Michel
Extrait de la série « Emily in Paris »

Äskettäin En Aparté -ohjelman vieraana ollut näyttelijä, joka näyttelee Sylvie Grateauta Netflix-sarjassa "Emily in Paris", selitti, että koko hänen roolinsa mainoskampanja pyöri hänen ikänsä ympärillä: "Mainostaessani keskityin vahvasti siihen, että olen yli 50-vuotias nainen, ja rehellisesti sanottuna mielestäni se ei ole ongelma." Philippine Leroy-Beaulieu korosti, että tämä keskittyminen vahvistaa stereotypioita sen sijaan, että se ylittäisi ne.

Sylvie, voimakas vastaesimerkki

Sarjan ”Emily in Paris” ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien hänen hahmonsa, tinkimätön, elegantti ja dynaaminen pariisilainen pomo, on ravistellut asioita mullistavasti. Suunnittelijoiden pukema, kunnianhimoisen uran ja täyteläisen rakkauselämän yhdistävä Sylvie Grateau tarjoaa harvinaisen ja virkistävän kuvan niin kutsutuista kypsistä naisista valkokankaalla. Philippine Leroy-Beaulieu ilmentää siten vahvaa naisellisuutta, joka on kaukana tavanomaisista hillittyjen leskien tai sivuhenkilöiden rooleista.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

"Todellinen" kauneus on energiaa ja vapautta.

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu hylkää iän asettamat uudet rajoitukset: "Elämän kauneus piilee energiassamme, uteliaisuudessamme, oikeudessamme muuttaa mieltämme, astua itsellemme asettamiemme rajojen ulkopuolelle." Hän puolustaa vapauttavaa visiota, jossa ikä ei aiheuta alamäkeä eikä mukautumista, ja kritisoi yhteiskunnallisia odotuksia, jotka rajoittavat naiset kapeisiin kategorioihin.

Philippine Leroy-Beaulieun viesti resonoi erityisen voimakkaasti aikakaudella, jolloin naisten edustus mediassa kehittyy hitaasti. Hänen kantansa on linjassa laajemman liikkeen kanssa, joka ajaa kaikenikäisten naisten näkyvyyttä ilman karikatyyriä tai ylimielisyyttä. Roolillaan Netflix-sarjassa "Emily in Paris" sekä tosielämässä Philippine Leroy-Beaulieu luo tilan, jossa kokemuksesta tulee etu, ei rasite.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.
Article suivant
Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

60-vuotiaan Elizabeth Hurleyn hahmo Malediiveilla on kiehtova.

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jakoi hiljattain Instagramissa useita kuvia Malediiveillaolostaan, jossa hän nautti paratiisimaisesta ympäristöstä...

Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

Milanon muotiviikoilla syksy/talvi 2026-2027 Maya Hawke ja hänen veljensä Levon Hawke herättivät valokuvaajien huomion Pradan näytöksen eturivissä itsevarmalla...

Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.

Country-musiikin kuningatar on todistanut sen jälleen kerran: 80-vuotiaana Dolly Parton on yhtä säteilevä kuin aina ja säilyttää legendaarisen...

"En ole blondi bimbo": tämä 2000-luvun ikoni tasoittaa laskunsa

Pitkään "pinnallisen nuoren naisen" karikatyyriksi kutistunut Paris Hilton ottaa nyt takaisin imagonsa hallinnan. Hänelle omistetussa dokumentissa "Infinite Icon:...

Tämä 71-vuotias malli esittelee vartaloaan ja loistaa auringossa.

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Christie Brinkley häikäisee fanejaan esiintymällä Turks- ja Caicossaarten (Brittiläisen merentakaisen alueen) auringossa kirkkaanpunaisessa...

Kristallimekossa Heidi Klum kimaltelee rannalla

Saksan huippumalli Heidi Klum muutti Venice Beachin todelliseksi huippumuodin catwalkiksi kuvausten aikana "Saksan seuraava huippumalli" -ohjelmassa. Hän lumosi...

© 2025 The Body Optimist