Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

Äskettäin En Aparté -ohjelman vieraana ollut näyttelijä, joka näyttelee Sylvie Grateauta Netflix-sarjassa "Emily in Paris", selitti, että koko hänen roolinsa mainoskampanja pyöri hänen ikänsä ympärillä: "Mainostaessani keskityin vahvasti siihen, että olen yli 50-vuotias nainen, ja rehellisesti sanottuna mielestäni se ei ole ongelma." Philippine Leroy-Beaulieu korosti, että tämä keskittyminen vahvistaa stereotypioita sen sijaan, että se ylittäisi ne.

Sylvie, voimakas vastaesimerkki

Sarjan ”Emily in Paris” ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien hänen hahmonsa, tinkimätön, elegantti ja dynaaminen pariisilainen pomo, on ravistellut asioita mullistavasti. Suunnittelijoiden pukema, kunnianhimoisen uran ja täyteläisen rakkauselämän yhdistävä Sylvie Grateau tarjoaa harvinaisen ja virkistävän kuvan niin kutsutuista kypsistä naisista valkokankaalla. Philippine Leroy-Beaulieu ilmentää siten vahvaa naisellisuutta, joka on kaukana tavanomaisista hillittyjen leskien tai sivuhenkilöiden rooleista.

"Todellinen" kauneus on energiaa ja vapautta.

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu hylkää iän asettamat uudet rajoitukset: "Elämän kauneus piilee energiassamme, uteliaisuudessamme, oikeudessamme muuttaa mieltämme, astua itsellemme asettamiemme rajojen ulkopuolelle." Hän puolustaa vapauttavaa visiota, jossa ikä ei aiheuta alamäkeä eikä mukautumista, ja kritisoi yhteiskunnallisia odotuksia, jotka rajoittavat naiset kapeisiin kategorioihin.

Philippine Leroy-Beaulieun viesti resonoi erityisen voimakkaasti aikakaudella, jolloin naisten edustus mediassa kehittyy hitaasti. Hänen kantansa on linjassa laajemman liikkeen kanssa, joka ajaa kaikenikäisten naisten näkyvyyttä ilman karikatyyriä tai ylimielisyyttä. Roolillaan Netflix-sarjassa "Emily in Paris" sekä tosielämässä Philippine Leroy-Beaulieu luo tilan, jossa kokemuksesta tulee etu, ei rasite.