Tämä näyttelijä käyttää rahojaan maksaakseen salaa tuntemattomien ihmisten lääkärilaskuja.

Anaëlle G.
Sitcom-faneille tuttu Kunal Nayyar, joka tunnetaan Rajesh Koothrappalia näyttelevänä sarjassa "Rilli huurussa", nousi hiljattain otsikoihin syystä, joka on kaukana kuvauspaikasta. Vaikka tämä kulttisarja päättyi jo useita vuosia sitten, brittinäyttelijä tekee edelleen pysyvän vaikutuksen – tällä kertaa anteliaiden tekojensa kautta.

Omaisuus muiden palveluksessa

Rillit huurussa -sarjan kulta-aikana Kunal Nayyar oli yksi amerikkalaisen television parhaiten palkatuista näyttelijöistä ja ansaitsi lähes miljoona dollaria jaksoa kohden. Nyt 44-vuotias Kunal Nayyar on päättänyt käyttää osan tästä omaisuudesta itselleen lähellä oleviin tarkoituksiin.

Näyttelijä paljasti The i Paper -lehden haastattelussa, että hän käyttää osan tuloistaan nimettömästi tuntemattomien auttamiseen GoFundMe-alustalla. Selaillessaan sivustoa iltaisin hän valitsee satunnaisesti lääketieteellisiä kampanjoita ja maksaa huomaamattomasti apua tarvitsevien perheiden laskut. "Raha on antanut minulle enemmän vapautta, ja suurin lahja on kyky antaa takaisin", hän uskoutui ja lisäsi, että nämä altruistiset teot saavat hänet tuntemaan itsensä "naamioiduksi valppaaksi".

Hyväntekeväisyyden aalto, jota sekä ylistettiin että josta keskusteltiin.

Vaikka hänen tunnustuksensa on vanha, se on saanut vasta äskettäin huomiota sosiaalisessa mediassa. Jotkut internetin käyttäjät ylistivät näyttelijän ystävällisyyttä ja korostivat, että tulos – hädässä olevien perheiden auttaminen – oli tärkeämpi kuin siitä seurannut julkisuus.

Toiset kuitenkin kritisoivat paljastuksen julkisuutta ja väittivät, että siitä keskusteleminen loukkasi itse anonymiteetin periaatetta. Näistä keskusteluista huolimatta monet puolustivat Kunal Nayyaria ja huomauttivat, että hänen lahjoitustensa vastaanottajat eivät olleet tietoisia hyväntekijänsä henkilöllisyydestä ja että hänen lähestymistapansa, kaukana pröystäilystä, oli ensisijaisesti tarkoitettu inspiroimaan muita anteliaisuuden tekoja.

Tietty ajoitus

Tämän tarinan äkillinen mediahuomio osui samaan aikaan toisen GoFundMe-kampanjan kanssa, joka käynnistettiin auttaakseen äskettäin syöpään menehtyneen "Dawson's Creek" -näyttelijän James Van Der Beekin perhettä. Variety-lehden mukaan tämä tapahtuma herätti uudelleen kiinnostuksen julkkisten hyväntekeväisyyshankkeisiin alustalla ja nosti Kunal Nayyarin nimen takaisin parrasvaloihin.

Kun kunniasta tulee keino tehdä hyvää

Kunal Nayyarin tarina on karu muistutus siitä, että mainetta ja vaurautta voidaan käyttää solidaarisuuden välineinä. Vaikka hänen tekojensa vilpittömyys on edelleen jakavaa, hänen eleensä tuo uudelleen näkyvyyttä humanitaarisille asioille, jotka jäävät liian usein huomiotta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kunal Nayyarin (@kunalkarmanayyar) jakama julkaisu

Vihdoinkin maailmassa, jossa sosiaalinen media vahvistaa kaikkea, myös kritiikkiä, brittiläinen näyttelijä Kunal Nayyar todistaa, että on edelleen olemassa tapoja käyttää julkisuuden henkilöitä hiljaa mutta konkreettisesti muuttaakseen muiden ihmisten elämää.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
