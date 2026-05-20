Punaisella matolla hameeseen pukeutunut näyttelijä herätti kritiikkiaallon

Cannesin elokuvajuhlilla ranskalainen näyttelijä ja ohjaaja Artus, jonka oikea nimi on Victor-Artus Solaro, käveli 14. toukokuuta Palais des Festivalsin punaisella matolla asussa, joka todella käänsi päitä. Elokuvan, jossa hän näytteli, näytöksessä nähtynä Artus puki laskostetun hameen housujen päällä. Tämä asu herätti välittömästi reaktioita, erityisesti sosiaalisessa mediassa kriittisten kommenttien aallon.

Hienostunut siluetti ja näyttävä vaatekappale

Artuksen valitsema vaatekappale erottuu edukseen leikkauksellaan: tumman sävyinen puolipitkä laskostettu hame, joka on kerrostettu yhteensopivien housujen päälle. Tämä kerrospukeutumistekniikka, joka on yleinen joissakin nykysuunnittelijoiden tyyleissä, leikittelee perinteisillä miestenvaatekoodeilla ja horjuttaa niitä. Loput asusta, hillitty ja yhtenäinen, korostaa tätä keskeistä vaatekappaletta. Tämä tyylillinen lähestymistapa on osa laajempaa liikettä, jossa monet mieshahmot tutkivat unisex-muodin rajoja.

Reaktioiden aalto sosiaalisessa mediassa

Negatiiviset kommentit tulvivat nopeasti näyttelijän tyyliä jakaneiden julkaisujen joukkoon. Jotkut internetin käyttäjät ylistivät hänen "rohkeuttaan", kun taas toiset esittivät lukuisia leikkaavia, aggressiivisia ja jopa homofobisia kommentteja. Tämä reaktio oli aivan liian suhteeton yksinkertaiseen vaatevalintaan nähden, koska muistetaan, että jokainen saa pukeutua vapaasti haluamallaan tavalla.

Jos Artus päätti stylistinsa suostumuksella ja vision mukaisesti käyttää hametta Cannesin elokuvajuhlilla, se oli täysin hänen henkilökohtainen valintansa. Se ei ole kutsu tuomitsemiseen eikä syy vanhentuneiden stereotypioiden ylläpitämiseen. Hameen käyttäminen miehenä ei tee kenestäkään "homoa", "valveutunutta" tai "naismaista", toisin kuin jotkut vihamieliset kommentit ovat antaneet ymmärtää. Vaatteilla ei ole sukupuolta, eikä niillä todellakaan ole oikeutta oikeuttaa hyökkäyksiä tai loukkauksia.

Artuksen rauhallinen vastaus

Galan Cannorama -ohjelmassa antamassa haastattelussa Artus käsitteli tätä "vihaa" vaikuttamatta liikuttuneelta. "On hullua, kuinka vihamielisiä ihmiset voivat joskus olla", hän julisti ja kyseenalaisti ironisesti kommenttien esittäjien motiivit. Näyttelijä ei ole järkyttynyt, vaan pitää terveen etäisyyden nettiarvosteluihin ja pysyy tyylivalintojensa takana.

Viime kädessä tämä kiista muistuttaa jälleen kerran siitä, kuinka tärkeää on tukea julkisuuden henkilöitä, jotka uskaltavat uudistaa punaisen maton sääntöjä. Se osoittaa, että miesten muoti jatkaa, vaikkakin hitaasti, vapautumistaan.