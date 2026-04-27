Näyttelijä Meryl Streep liikuttui kyyneliin haastattelussa

Fabienne Ba.
@20h30_france2 / Instagram

Mainoshaastatteluissa on harvoin tällaisia hetkiä. Amerikkalainen näyttelijä Meryl Streep yllättyi ja liikuttui syvästi esiintyessään France 2 -kanavalla mainostamassa elokuvaa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2". Se tapahtui Laurent Delahoussen juontaman "20h30 le dimanche" -ohjelman aikana. Haastattelun keskellä hänelle annettiin tabletti, video alkoi pyöriä – ja kaikki muuttui.

Tunnustus, sitten kyyneleet

Jennifer Lawn Lejeune, joka näytteli Eva Zawistowskaa, Meryl Streepin tytärtä vuoden 1982 elokuvassa "Sophie's Choice", esiintyi valkokankaalla. Viestissään hän puhui heidän siteestään kuvauspaikalla aseistariisuvan vilpittömästi: "On uskomatonta, miten se jää mieleen. Kerroin jopa äidilleni, että hän on suosikkiäitini, koska Meryl Streep oli aina ystävällinen minulle ja leikki kanssani." Jennifer Lawn Lejeune lisäsi, että tämä yhteys oli elokuvalle olennainen: ilman sitä intensiivisimmätkään kohtaukset eivät olisi koskaan voineet saavuttaa niin voimakasta emotionaalista voimaa.

Meryl Streep näytti aluksi yrittävän tunnistaa ruudulla olevan naisen. Sitten, kun Jennifer Lawn Lejeunen henkilöllisyys vahvistettiin, hänen kasvonsa muuttuivat. Näkyvästi liikahtaneena hän kysyi: "Onko tuo se pieni tyttö?" Ennen kuin lisäsi silmät säteillen: "Voi luoja, tämä on uskomatonta." Sitten hän kääntyi Laurent Delahoussen puoleen kysyäkseen, mistä hänen tiiminsä oli löytänyt Jenniferin – joka, kuten tämä vastasi yksinkertaisesti, asuu nykyään Pariisissa.

"Toimittajat eivät koskaan anna minulle lepohetkiä."

Meryl Streep kiitti tiimiä aidosti liikuttuneena: "Se on todella kaunista. Mikä lahja. Toimittajat eivät koskaan anna minulle lahjoja." Lausunto, joka kertoo paljon tällaisten aitojen yllätyshetkien harvinaisuudesta mainospiireissä, joissa kaikki on yleensä pikkutarkasti järjestettyä.

"Sophien valinta", rooli, joka ei katoa

Vuonna 1982 julkaistu ja Alan J. Pakulan ohjaama "Sophie's Choice" kertoo naisesta, joka joutui tekemään mahdottoman valinnan natsihallinnon aikana. Rooli toi Meryl Streepille Oscar-palkinnon parhaasta naispääosasta. Neljäkymmentäneljä vuotta myöhemmin hänen näkemisensä uudelleen – jopa valkokankaalla – tunteet osoittavat lopulta, että jotkut elokuvakuvaukset jättävät jälkensä paljon elokuvateatterin ulkopuolelle.

Löytämällä uudelleen tämän kasvon menneisyydestään Meryl Streep tarjosi harvinaisen ja sydämellisen hetken televisiossa. Käsikirjoitetuista haastatteluista kaukana oleva osio toimi muistutuksena siitä, että elokuvaikonien takana piilee kestäviä muistoja, ihmissuhteita ja vuosikymmenten yli ulottuvia tunteita. Liikuttava väliosio, todiste siitä, että jotkut kohtaamiset eivät koskaan todella jätä niitä, jotka ne kokivat.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
52-vuotias näyttelijä Tori Spelling pukeutuu läpikuultavaan asuun, joka herättää reaktioita.
Article suivant
Harper Beckhamin valitsema kaksikko voisi hyvinkin olla kauden inspiraation lähde.

Harper Beckhamin valitsema kaksikko voisi hyvinkin olla kauden inspiraation lähde.

Kun Victoria Beckham juhlisti uutta yhteistyötään Gapin kanssa New Yorkissa, kaikkien huomion vangitsi hänen tyttärensä Harper, joka oli...

52-vuotias näyttelijä Tori Spelling pukeutuu läpikuultavaan asuun, joka herättää reaktioita.

Tavalliseen West Hollywood -iltaan tarvittiin "poikkeuksellinen" look. Amerikkalainen näyttelijä, mediapersoona ja kirjailija Tori Spelling ymmärsi tämän hyvin osallistuessaan...

Tämä 67-vuotiaan laulaja Madonnan "rohkea" ilme ei jätä ketään kylmäksi

Madonna ei koskaan tee asioita puolitiehen, eikä 25. huhtikuuta 2026 West Hollywoodissa ollut poikkeus. Yllätysesiintymisessään Club Confessionsissa yhdysvaltalainen...

Laulaja Becky G aiheuttaa sensaation tällä halkioidulla ja paljeteilla koristellulla asullaan.

Miamin Telemundo Centerissä järjestettiin Billboard Latin Women in Music -gaala 23. huhtikuuta 2026, ja Becky G oli yksi...

Kun Tom Holland tanssi balettia: video vuodelta 2017 leviää viraaliksi

Vuodelta 2017 peräisin olevat kuvat, joissa Tom Holland harjoittelee klassista tanssia, kiertävät jälleen laajalti sosiaalisessa mediassa. Nämä hänen...

Victoria Beckham loistaa valkoisessa satiinimekossa miehensä rinnalla.

New Yorkin TIME100-gaalassa brittiläinen stylisti, suunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham esitteli jälleen tyyliään. Hän teki silmiinpistävän esiintymisen minimalistisessa...