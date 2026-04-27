Näyttelijä Meryl Streep liikuttui kyyneliin haastattelussa

Mainoshaastatteluissa on harvoin tällaisia hetkiä. Amerikkalainen näyttelijä Meryl Streep yllättyi ja liikuttui syvästi esiintyessään France 2 -kanavalla mainostamassa elokuvaa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2". Se tapahtui Laurent Delahoussen juontaman "20h30 le dimanche" -ohjelman aikana. Haastattelun keskellä hänelle annettiin tabletti, video alkoi pyöriä – ja kaikki muuttui.

Tunnustus, sitten kyyneleet

Jennifer Lawn Lejeune, joka näytteli Eva Zawistowskaa, Meryl Streepin tytärtä vuoden 1982 elokuvassa "Sophie's Choice", esiintyi valkokankaalla. Viestissään hän puhui heidän siteestään kuvauspaikalla aseistariisuvan vilpittömästi: "On uskomatonta, miten se jää mieleen. Kerroin jopa äidilleni, että hän on suosikkiäitini, koska Meryl Streep oli aina ystävällinen minulle ja leikki kanssani." Jennifer Lawn Lejeune lisäsi, että tämä yhteys oli elokuvalle olennainen: ilman sitä intensiivisimmätkään kohtaukset eivät olisi koskaan voineet saavuttaa niin voimakasta emotionaalista voimaa.

Meryl Streep näytti aluksi yrittävän tunnistaa ruudulla olevan naisen. Sitten, kun Jennifer Lawn Lejeunen henkilöllisyys vahvistettiin, hänen kasvonsa muuttuivat. Näkyvästi liikahtaneena hän kysyi: "Onko tuo se pieni tyttö?" Ennen kuin lisäsi silmät säteillen: "Voi luoja, tämä on uskomatonta." Sitten hän kääntyi Laurent Delahoussen puoleen kysyäkseen, mistä hänen tiiminsä oli löytänyt Jenniferin – joka, kuten tämä vastasi yksinkertaisesti, asuu nykyään Pariisissa.

"Toimittajat eivät koskaan anna minulle lepohetkiä."

Meryl Streep kiitti tiimiä aidosti liikuttuneena: "Se on todella kaunista. Mikä lahja. Toimittajat eivät koskaan anna minulle lahjoja." Lausunto, joka kertoo paljon tällaisten aitojen yllätyshetkien harvinaisuudesta mainospiireissä, joissa kaikki on yleensä pikkutarkasti järjestettyä.

"Sophien valinta", rooli, joka ei katoa

Vuonna 1982 julkaistu ja Alan J. Pakulan ohjaama "Sophie's Choice" kertoo naisesta, joka joutui tekemään mahdottoman valinnan natsihallinnon aikana. Rooli toi Meryl Streepille Oscar-palkinnon parhaasta naispääosasta. Neljäkymmentäneljä vuotta myöhemmin hänen näkemisensä uudelleen – jopa valkokankaalla – tunteet osoittavat lopulta, että jotkut elokuvakuvaukset jättävät jälkensä paljon elokuvateatterin ulkopuolelle.