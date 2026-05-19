44-vuotias malli Adriana Lima loistaa eteerisessä mustassa mekossa.

Cannesin elokuvajuhlilla 2026 (12.–23. toukokuuta) Adriana Lima teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen Croisettellla järjestetyssä suuressa korugaalassa. Brasilialainen malli valitsi pitkän, epäsymmetrisen mustan mekon, jonka siluetti on erittäin herkkä. Lopputuloksena oli look, joka flirttailee yksinkertaisuudella ja on samalla kiistatta upea.

Musta tyllimekko epäsymmetrisillä linjoilla

Adriana Liman ulkonäön keskipisteenä on mekon epäsymmetrinen leikkaus, joka on rakennettu yhden olkapään ympärille. Tämä rakenne, joka paljastaa siluetin toisen puolen kokonaan korostaakseen paremmin toista, luo ainutlaatuisen visuaalisen dynamiikan ja rikkoo punaisen maton klassisen symmetrisen laskeutumisen. Pääkankaaksi valittu tylli antaa kokonaisuudelle lähes eteerisen keveyden. Kaukana raskaasta, läpinäkymättömästä mustasta, kangas omaksuu tässä ilmavan värähtelyn, joka "elävöittää siluettia sisältäpäin". Tämä tyylillinen lähestymistapa osoittaa, kuinka musta, oikealla materiaalilla käsiteltynä, voi olla kaikkea muuta kuin staattinen.

Rinnan kohdalla kangas on rypytetty huolellisesti laskostetuksi verhoksi, jonka laskokset luovat eloisan tekstuurin ja hillityn volyymin. Tämä materiaalin käsittely on vastakohtana täyteläisemmän hameen sulavalle muodolle, joka sitten laskeutuu lattiaan. Adriana Liman pienimmästäkin liikkeestä kangas herää eloon, nousee ja laskee, ikään kuin se olisi täynnä omaa elämäänsä.

Safiiri- ja timanttikorvakorut keskipisteenä

Toinen silmiinpistävä elementti tässä asussa olivat korut. Adriana Lima valitsi pitkät, roikkuvat korvakorut, joita koristivat safiirit ja timantit. Safiirien syvän sininen lisäsi arvokkaan ja odottamattoman värisävyn, joka toi kontrastin mekon absoluuttisen mustan sävyn kanssa. Timantit puolestaan heijastivat valoa jokaisella liikkeellä ja korostivat hänen siluettiaan huolellisesti sijoitetuilla, hohtavilla kimalluksilla. Tämä poikkeuksellinen koruvalinta loi todella teatraalisen vaikutelman hänen pääntiensä ja kampauksensa ympärille.

Hienostunut kampaus sivuotsalla

Adriana Lima valitsi kampaukseensa tyylikkään, korkean nutturan, joka on täydellisesti muotoiltu ja jota täydentää huolellisesti muotoiltu sivuotsa, joka kehystää hänen kasvojaan hienovaraisesti. Tämä kampaus, joka on sekä retro että ehdottomasti moderni, korostaa hänen kasvonpiirteitään ja luo tilaa hänen dekolteelleen, antaen hänen koruilleen mahdollisuuden loistaa.

"Huippumallin" ikonin nimikirjoitus

Tyylillisten elementtien lisäksi tämä esiintyminen muistuttaa siitä vaivattomuudesta, jolla Adriana Lima on koristanut catwalkia, punaista mattoa ja gaaloja yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän hallitsee jatkuvasti sekä lempeää että mestarillista läsnäoloa, jossa hänen kokemuksensa huippumallina vaikuttaa jokaiseen visuaaliseen yksityiskohtaan. Se on eleganssia, jota yhtä lailla vaalitaan kuin sitä ruumiillistetaankin.

Esiintyessään Cannesissa 18. toukokuuta 2026 Adriana Lima osoitti jälleen kerran kykynsä hienostuneisiin ja tyylikkäisiin siluetteihin. Hänen epäsymmetrinen musta mekkonsa yhdistettynä poikkeuksellisiin koruihin oli yksi Cannesin elokuvajuhlien upeimmista muotihetkistä.