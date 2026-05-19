Bella Hadid saapui Cannesiin näyttävästi kultaisessa mekossa.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid esiintyi paljon julkisuudessa 18. toukokuuta 2026 Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä Le Cannetissa järjestetyssä hyväntekeväisyysgaalassa. Hän valitsi silmiinpistävän hohtavan lookin pitkään, kimaltelevaan kultaiseen iltapukuun, joka vangitsi parrasvalot. Tämä esiintyminen toimi tarvittaessa muistutuksena hänen ainutlaatuisesta läsnäolostaan kansainvälisellä punaisella matolla.

Kimalteleva kultainen mekko

Tämän esiintymisen keskipisteenä ollut kultainen mekko huokui säteilevää ja lämmintä eleganssia. Jatkuvasti hohtava kangas vangitsi jokaisen valonpilkahduksen ja muutti Bella Hadidin jokaisen askeleen heijastusten leikiksi. Tämä erityisesti iltatilaisuuksiin sopiva kultainen paletti heijasti juhlapukujen suurta perinnettä ja antoi Bella Hadidin siluetille lähes myyttisen ulottuvuuden. Vaatteen sulava, liiallisesta koristelusta vapaa laskostuminen korosti itse kangasta ensisijaisena loiston lähteenä.

Katso tämä postaus Instagramissa

BHBR:n (@bhadidbrasil) jakama julkaisu

Säteilevä ulkonäkö

Tätä kultaista mekkoa täydensi huolellisesti harkittu meikki, joka kunnioitti kokonaisuuden väritasapainoa. Bella Hadidin kasvot, joita valaisi raikas ja säteilevä iho, olivat hillityn elegantteja. Hänen luonnollisesti muotoillut hiuksensa laskivat vapaasti hartioille ja liikkuivat sulavasti jokaisen liikkeen mukana. Bella Hadid ei yrittänyt kilpailla mekon kanssa lukuisilla asusteilla, vaan suosi silmiinpistävää läsnäoloa, joka keskittyi valoon ja tekstuuriin – tyylillisesti hänen onnistuneimpien esiintymisiensä tunnusmerkki.

Paljon keskustelua herättänyt läsnäolo Cannesissa

Bella Hadid astui gaalaan näyttävästi yhdessä 26-vuotiaan veljensä Anwarin ja äitinsä Yolandan kanssa. Tämä esiintyminen oli osa mallin jo ennestään kiireistä Cannesin elokuvajuhlien aikataulua. Edellisenä päivänä hänet oli nähty festivaaleilla kilpailussa esitetyn elokuvan "Garance" ensi-illassa veljensä rinnalla. Tämä vahva läsnäolo koko festivaalialueella todistaa muodin keskeisestä roolista Cannesin ekosysteemissä, elokuvan, punaisen maton ja nousevien kansainvälisten tyyli-ikonien risteyskohdassa.

Tässä kultaisessa mekossa Bella Hadid luo yhden Cannesin 79. elokuvajuhlien tunnistettavimmista asuista. Tyylin mestarikurssi, jossa valo, kangas ja meikki yhdistyvät luoden todella unohtumattoman ilmeen.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Uima-altaan äärellä Elizabeth Hurley antaa neuvoja valokuvaukseen.
Article suivant
Kristalleilla kirjailtu mekko valaisi Sharon Stonen Cannesin punaisella matolla.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hulmuavassa mekossa malli Barbara Palvin korostaa raskausvatsaansa.

Barbara Palvin teki yhden vuoden liikuttavimmista esiintymisistä Cannesin elokuvajuhlilla 2026 (12.–23. toukokuuta). Unkarilainen malli ja näyttelijä valitsi pitkän,...

Kristalleilla kirjailtu mekko valaisi Sharon Stonen Cannesin punaisella matolla.

Elokuvan "Fjords" maailmanensi-illassa Sharon Stone teki yhden Cannesin 79. elokuvajuhlien (12.-23. toukokuuta 2026) upeimmista esiintymisistä. Amerikkalainen näyttelijä ja...

Uima-altaan äärellä Elizabeth Hurley antaa neuvoja valokuvaukseen.

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley on kiistaton kesäkuvien ikoni. Hän jakoi hiljattain Instagramissa ykkösvinkkinsä upeiden uima-allaskuvien...

60-vuotias laulaja kääntää päitä metallinhohtoisessa mekossaan

Kanadalainen country-laulaja Shania Twain esiintyi Las Vegasissa yhdessä 61. Academy of Country Music Awards -gaalan puhutuimmista esiintymisistä. Ensimmäistä...

53-vuotias näyttelijä Sofia Vergara aiheuttaa sensaation vintage-asussaan.

Kolumbialais-amerikkalainen näyttelijä, malli, tuottaja ja televisiojuontaja Sofia Vergara muutti Las Vegasin viikonloppunsa todelliseksi muotinäytökseksi. Hän julkaisi Instagramissa asun,...

Näyttelijä Lindsay Lohan rokkaa nahkahametta silmiinpistävässä mustassa asussa.

Amerikkalainen näyttelijä Lindsay Lohan esiintyi paljon puhuttuna New Yorkissa Gucci Cruisen vuoden 2027 malliston esittelyssä. Hän valitsi päästä...