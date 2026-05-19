Bella Hadid saapui Cannesiin näyttävästi kultaisessa mekossa.

Amerikkalainen malli Bella Hadid esiintyi paljon julkisuudessa 18. toukokuuta 2026 Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä Le Cannetissa järjestetyssä hyväntekeväisyysgaalassa. Hän valitsi silmiinpistävän hohtavan lookin pitkään, kimaltelevaan kultaiseen iltapukuun, joka vangitsi parrasvalot. Tämä esiintyminen toimi tarvittaessa muistutuksena hänen ainutlaatuisesta läsnäolostaan kansainvälisellä punaisella matolla.

Kimalteleva kultainen mekko

Tämän esiintymisen keskipisteenä ollut kultainen mekko huokui säteilevää ja lämmintä eleganssia. Jatkuvasti hohtava kangas vangitsi jokaisen valonpilkahduksen ja muutti Bella Hadidin jokaisen askeleen heijastusten leikiksi. Tämä erityisesti iltatilaisuuksiin sopiva kultainen paletti heijasti juhlapukujen suurta perinnettä ja antoi Bella Hadidin siluetille lähes myyttisen ulottuvuuden. Vaatteen sulava, liiallisesta koristelusta vapaa laskostuminen korosti itse kangasta ensisijaisena loiston lähteenä.

Säteilevä ulkonäkö

Tätä kultaista mekkoa täydensi huolellisesti harkittu meikki, joka kunnioitti kokonaisuuden väritasapainoa. Bella Hadidin kasvot, joita valaisi raikas ja säteilevä iho, olivat hillityn elegantteja. Hänen luonnollisesti muotoillut hiuksensa laskivat vapaasti hartioille ja liikkuivat sulavasti jokaisen liikkeen mukana. Bella Hadid ei yrittänyt kilpailla mekon kanssa lukuisilla asusteilla, vaan suosi silmiinpistävää läsnäoloa, joka keskittyi valoon ja tekstuuriin – tyylillisesti hänen onnistuneimpien esiintymisiensä tunnusmerkki.

Paljon keskustelua herättänyt läsnäolo Cannesissa

Bella Hadid astui gaalaan näyttävästi yhdessä 26-vuotiaan veljensä Anwarin ja äitinsä Yolandan kanssa. Tämä esiintyminen oli osa mallin jo ennestään kiireistä Cannesin elokuvajuhlien aikataulua. Edellisenä päivänä hänet oli nähty festivaaleilla kilpailussa esitetyn elokuvan "Garance" ensi-illassa veljensä rinnalla. Tämä vahva läsnäolo koko festivaalialueella todistaa muodin keskeisestä roolista Cannesin ekosysteemissä, elokuvan, punaisen maton ja nousevien kansainvälisten tyyli-ikonien risteyskohdassa.

Tässä kultaisessa mekossa Bella Hadid luo yhden Cannesin 79. elokuvajuhlien tunnistettavimmista asuista. Tyylin mestarikurssi, jossa valo, kangas ja meikki yhdistyvät luoden todella unohtumattoman ilmeen.