Näyttelijä Charlize Theron kohtaa fobiansa; hänen reaktionsa naurattaa internetin käyttäjiä.

Hän kohtaa pelottomasti pahimmat vaarat ruudulla, mutta kohdatessaan laatikossa olevan käärmeen Charlize Theronilla oli reaktio, joka oli... pohjimmiltaan hyvin inhimillinen. Koska mitään pelkoa ei pidä vähätellä, olipa se mikä tahansa. Vaikka kohtaus huvitti monia verkossa, toiset huomauttivat myös, ettei eläintä pitäisi käyttää viihteen rekvisiittaan tai pöhinän luomiseen, mikä herätti kysymyksiä eläinten hyvinvoinnista.

Mainoshaaste, joka "menee pieleen"

Eteläafrikkalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Charlize Theron ja hänen vastanäyttelijänsä, brittiläinen näyttelijä Taron Egerton, osallistuivat Netflixin "What's in the Box Challenge" -haasteeseen mainostaakseen uutta elokuvaansa "Apex", joka on ollut saatavilla Netflixissä 24. huhtikuuta 2026 lähtien. Näyttelijöiden piti tunnistaa silmät sidottuina ja vain käsin koskettamalla laatikon sisään piilotettu esine. Taron Egerton meni ensin, tunnusteli laatikkoa rauhallisesti ja päätteli itsevarmasti, että se oli kuivattua lihaa. Charlize Theron oli kuitenkin kokemassa jotain hyvin erilaista.

Heti kun Charlize Theron oli työntänyt kätensä laatikkoon, hän tunsi jonkin liikahtavan. Hän vetäytyi äkisti ja toisti, että "se oli elossa", astui sitten eteenpäin katsomaan – ja löysi vihreän puupytonin. Hänen reaktionsa oli välitön ja suodattamaton: "V*ttu, sydämeni", hän tokaisi ennen kuin kysyi äärimmäisen vakavasti, oliko matelijan kevyt puristaminen saattanut provosoida sitä ja oliko todennäköistä, että se purisi häntä.

Netflixin julkaisema video, josta tuli hitti

Tämä yksityiskohta huvitti internetin käyttäjiä suuresti: Charlize Theron näytti jo kohdanneen käärmeen saman haasteen aikana, eikä hän epäröinyt vertailla niitä. Kun Taron Egerton kysyi häneltä, olisiko hän halukas pitämään käärmettä sylissä, vastaus oli ehdottomasti ei.

Netflixin virallinen tili jakoi videon nopeasti X-palvelussa (entinen Twitter) kuvatekstillä: "Charlize Theron on täysin sekaisin tästä käärmeestä." Video levisi muutamassa tunnissa ja herätti lukuisia reaktioita: jotkut internetin käyttäjät pitivät kohtausta huvittavana, kun taas toiset puhuivat eläinten hyvinvoinnista muistuttaen kaikkia, ettei eläintä tule käyttää viihteeseen tai mielenilmaukseen.

Charlize Theron (oikeutetusti) menettää järkensä tämän käärmeen takia 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27. huhtikuuta 2026

"Apex", elokuva, joka "oikeuttaa" kaiken hypetyksen

Elokuvassa ”Apex” Charlize Theron näyttelee Sashaa, surevaa vuorikiipeilijää, joka on yksin Australian erämaassa Taron Egertonin esittämän psykopaattisen sarjamurhaajan jahtaamana. Baltasar Kormákurin (”Everest”, ”Adrift”) ohjaama elokuva kestää 95 minuuttia ilman yhtäkään tylsää hetkeä. Charlize Theron myös tuotti projektin yhdessä Chernin Entertainmentin kanssa. Valkokankaalla, kuten elämässäkin, voima ja rohkeus eivät sulje pois todellisia pelkoja, olivatpa ne mitä tahansa.

Hypetyksen lisäksi tämä kohtaus muistuttaa siitä, ettei yksikään julkkis ole immuuni vaistonvaraisimpiin reaktioihin. Jopa vahvimmat hahmot ruudulla pysyvät syvästi inhimillisinä pelkojensa edessä. Charlize Theronin video osoittaa lopulta, että vain muutamassa sekunnissa yksinkertainen haaste voi olla sekä viihdyttävä että ajatuksia herättävä, sekä "Apexin" onnistuneen promootion että eläinten käyttöä tällaisessa sisällössä koskevan keskustelun ansiosta.