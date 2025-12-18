Search here...

Mikro-trenssitakki, värikkäät sukkahousut: Madonna keksii ikonisen tyylin uudelleen

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Kaksikymmentä vuotta ikonisen "Hung Up" -videon jälkeen Madonna herätti henkiin räiskyvän aerobic-estetiikan poikansa Roccon näyttelyn avajaisissa Lontoossa. Violeteissa sukkahousuissa, magentanvärisissä hanskoissa ja sinivioletissa mikrotrenssitakissa popin kuningatar yhdisti nostalgian ja avantgarden tyylikkyyteen.

Elävä kunnianosoitus "Tunnustuste" aikakaudelle

Joulukuun 16. päivänä Lontoon Sohon kaupunginosassa Madonna valitsi ylleen violetit sukkahousut, jotka muistuttivat suoraan vuoden 2005 musiikkivideon vaaleanpunaisesta-violetista bodysta ja paljeteilla koristellusta vyöstä. Yhteensopivat hanskat ja ylisuuret silmälasit täydensivät kunnianosoituksen tälle "aerobiselle siluetille", joka merkitsi hänen voitokasta paluutaan MTV:lle, pysäyttämättömän pop-energian symbolina.

Saint Laurentin tunnusomainen mikrotrenssi

Asun kohokohta: minikokoinen musta nahkainen biker-takki, joka on viittaus musiikkivideon ikoniseen takkiin ja jonka Anthony Vaccarello tulkitsi uudelleen Saint Laurentin kevät/kesä -mallistossa. Talon 5 to 7 -leopardikuvioinen laukku lisäsi siihen modernin "kissamaisen" vivahteen, todistaen, että Madonna hallitsee retrofuturismin paremmin kuin kukaan muu.

Katso tämä postaus Instagramissa

Madonnan (@madonna) jakama julkaisu

Vihje pikaisesta paluusta

Tämä esiintyminen osuu yksiin Madonnan kymmenennen studioalbumin "Confessions on a Dance Floor" jatko-osan julkistuksen kanssa. Albumi sisältää kappaleen "Hung Up". Vaatekaapin ulkopuolella se vahvistaa 80-2000-lukujen kuvastoa, joka teki hänestä legendan, muuttaen perhenäytöksen ajattomaksi muotilausunnoksi.

Lyhyesti sanottuna Madonna osoittaa jälleen kerran, että tyyli on ajatonta ja ylittää nostalgian. Palaamalla "Hung Up" -kappaleen estetiikkaan nykyaikaisella tarkkuudella hän todistaa, että hänen ikoniset tyylinsä eivät ole pelkkiä arkistoja, vaan eläviä, hengittäviä materiaaleja, joita kehitetään jatkuvasti uudelleen. Madonnalle uudelleen keksiminen on jatkuva kurinalaisuus – ja hallittu taito.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
47-vuotiaana tämä näyttelijä näyttää vapaammalta kuin koskaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

47-vuotiaana tämä näyttelijä näyttää vapaammalta kuin koskaan.

Ranskalainen muoti-ikoni ja suorapuheinen mediavaikuttaja Laetitia Casta esiintyy ELLE-lehden sivuilla kuvasarjassa, jossa alusvaatteet ja läpikuultavat asut kuvaavat ikään...

58-vuotias Julia Roberts säteilee ilman meikkiä

Julia Roberts todistaa jälleen kerran, ettei kauneutta määritä keinotekoisuus tai ikä. Oscar-palkittu "Pretty Woman" -elokuvasta näytellyt näyttelijätär jakoi...

"Ääneni on muuttunut": Selena Gomezin rohkea tunnustus terveysongelmistaan

Selena Gomez on jo vuosia avoimesti jakanut elämänsä ylä- ja alamäkiä, olipa kyse sitten fyysisestä ja henkisestä terveydestä...

"Se on mahdotonta!": Tämä laulaja tekee huomattavan "muotivirheen"

Amerikkalainen country-laulaja-lauluntekijä Lauren Alaina on jälleen kerran osoittanut osaavansa nauraa itselleen. Kiertueellaan artisti Chase Matthew'n kanssa tuore äiti...

62-vuotias näyttelijä pilkkaa kritiikkiä itsevarmalla ilmeellään.

Ranskalainen näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu kieltäytyy mukautumasta, ja hän todisti sen hiljattain jälleen kerran rohkealla ilmeellään, jota jotkut internetin...

"En enää suutele naisia": George Clooneyn intiimi lupaus vaimolleen järkyttää

George Clooney paljasti hiljattain kääntävänsä sivua sydäntenmurskaajan rooleissaan. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja, joka tunnetaan lumoavista elokuvistaan...

© 2025 The Body Optimist