Mikro-trenssitakki, värikkäät sukkahousut: Madonna keksii ikonisen tyylin uudelleen

Kaksikymmentä vuotta ikonisen "Hung Up" -videon jälkeen Madonna herätti henkiin räiskyvän aerobic-estetiikan poikansa Roccon näyttelyn avajaisissa Lontoossa. Violeteissa sukkahousuissa, magentanvärisissä hanskoissa ja sinivioletissa mikrotrenssitakissa popin kuningatar yhdisti nostalgian ja avantgarden tyylikkyyteen.

Elävä kunnianosoitus "Tunnustuste" aikakaudelle

Joulukuun 16. päivänä Lontoon Sohon kaupunginosassa Madonna valitsi ylleen violetit sukkahousut, jotka muistuttivat suoraan vuoden 2005 musiikkivideon vaaleanpunaisesta-violetista bodysta ja paljeteilla koristellusta vyöstä. Yhteensopivat hanskat ja ylisuuret silmälasit täydensivät kunnianosoituksen tälle "aerobiselle siluetille", joka merkitsi hänen voitokasta paluutaan MTV:lle, pysäyttämättömän pop-energian symbolina.

Saint Laurentin tunnusomainen mikrotrenssi

Asun kohokohta: minikokoinen musta nahkainen biker-takki, joka on viittaus musiikkivideon ikoniseen takkiin ja jonka Anthony Vaccarello tulkitsi uudelleen Saint Laurentin kevät/kesä -mallistossa. Talon 5 to 7 -leopardikuvioinen laukku lisäsi siihen modernin "kissamaisen" vivahteen, todistaen, että Madonna hallitsee retrofuturismin paremmin kuin kukaan muu.

Vihje pikaisesta paluusta

Tämä esiintyminen osuu yksiin Madonnan kymmenennen studioalbumin "Confessions on a Dance Floor" jatko-osan julkistuksen kanssa. Albumi sisältää kappaleen "Hung Up". Vaatekaapin ulkopuolella se vahvistaa 80-2000-lukujen kuvastoa, joka teki hänestä legendan, muuttaen perhenäytöksen ajattomaksi muotilausunnoksi.

Lyhyesti sanottuna Madonna osoittaa jälleen kerran, että tyyli on ajatonta ja ylittää nostalgian. Palaamalla "Hung Up" -kappaleen estetiikkaan nykyaikaisella tarkkuudella hän todistaa, että hänen ikoniset tyylinsä eivät ole pelkkiä arkistoja, vaan eläviä, hengittäviä materiaaleja, joita kehitetään jatkuvasti uudelleen. Madonnalle uudelleen keksiminen on jatkuva kurinalaisuus – ja hallittu taito.