Cannesissa kasvoihinsa loukkaantunut Miss Venezuela Global 2025 syyttää stylistiaan pahoinpitelystä.

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä on puhjennut huolestuttava tapaus. Miss Venezuelaksi 2025 kruunattu Andrea del Val on syyttänyt stylistiaan Giovanni Lagunaa fyysisestä pahoinpitelystä hotellihuoneessaan. Nuori nainen jakoi sosiaalisessa mediassa videon, jossa näkyvät hänen kasvovammat, mikä herätti verkossa suurta närkästystä. Ranskan viranomaiset ovat sittemmin pidättäneet stylistin, ja tutkinta on käynnissä.

Sosiaalisessa mediassa jaettu video

Puhelimellaan kuvatulla videolla Andrea del Val näytti loukkaantuneen kasvonsa ja syytti suoraan stylistiaan. "Katsokaa, Giovanni Laguna teki näin", hän sanoi espanjaksi ennen kuin kuvasi makuuhuonetta, jonka huonekalut näyttivät olevan epäjärjestyksessä. Nuori nainen julkaisi sitten kuvat sosiaalisen median tileillään, joista ne levisivät nopeasti kulovalkean tavoin. Tämä ilmeisen ahdistuksen hetkellä annettu todistus sai aikaan lukuisia tukiviestejä hänelle.

Poliisi kuulusteli stylistiä

NYPostin mukaan hotellin vieraat hälyttivät poliisin paikalle kuultuaan huutoa ja merkkejä riidasta. Saapuessaan paikalle poliisit pidättivät Giovanni Lagunan. Espanjalaisen toimittajan jakamissa kuvissa näkyy muotisuunnittelijan olevan viranomaisten saattajan puolella. Tässä vaiheessa hänet on otettu säilöön, mutta mitään erityisiä syytteitä ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Giovanni Laguna on tunnettu hahmo Latinalaisen Amerikan kauneuskilpailujen maailmassa, jossa hän on pukenut lukuisia kauneuskuningattaria. Vuodesta 2023 lähtien hän on toiminut Miss Universum Colombia -järjestön taiteellisena johtajana.

Tämä tapaus, jonka tutkinta on vielä kesken, korostaa viime kädessä sitä, kuinka tärkeää on antaa oikeusjärjestelmän tehdä työnsä ja samalla kuunnella ja tukea väitettyjä väkivallan uhreja. Ranskan viranomaisten suorittaman tutkinnan tulisi selvittää tosiasiat tarkasti.