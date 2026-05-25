Cannesissa kasvoihinsa loukkaantunut Miss Venezuela Global 2025 syyttää stylistiaan pahoinpitelystä.

Léa Michel
@andreadelvalt / TikTok

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä on puhjennut huolestuttava tapaus. Miss Venezuelaksi 2025 kruunattu Andrea del Val on syyttänyt stylistiaan Giovanni Lagunaa fyysisestä pahoinpitelystä hotellihuoneessaan. Nuori nainen jakoi sosiaalisessa mediassa videon, jossa näkyvät hänen kasvovammat, mikä herätti verkossa suurta närkästystä. Ranskan viranomaiset ovat sittemmin pidättäneet stylistin, ja tutkinta on käynnissä.

Sosiaalisessa mediassa jaettu video

Puhelimellaan kuvatulla videolla Andrea del Val näytti loukkaantuneen kasvonsa ja syytti suoraan stylistiaan. "Katsokaa, Giovanni Laguna teki näin", hän sanoi espanjaksi ennen kuin kuvasi makuuhuonetta, jonka huonekalut näyttivät olevan epäjärjestyksessä. Nuori nainen julkaisi sitten kuvat sosiaalisen median tileillään, joista ne levisivät nopeasti kulovalkean tavoin. Tämä ilmeisen ahdistuksen hetkellä annettu todistus sai aikaan lukuisia tukiviestejä hänelle.

Poliisi kuulusteli stylistiä

NYPostin mukaan hotellin vieraat hälyttivät poliisin paikalle kuultuaan huutoa ja merkkejä riidasta. Saapuessaan paikalle poliisit pidättivät Giovanni Lagunan. Espanjalaisen toimittajan jakamissa kuvissa näkyy muotisuunnittelijan olevan viranomaisten saattajan puolella. Tässä vaiheessa hänet on otettu säilöön, mutta mitään erityisiä syytteitä ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Giovanni Laguna on tunnettu hahmo Latinalaisen Amerikan kauneuskilpailujen maailmassa, jossa hän on pukenut lukuisia kauneuskuningattaria. Vuodesta 2023 lähtien hän on toiminut Miss Universum Colombia -järjestön taiteellisena johtajana.

Tämä tapaus, jonka tutkinta on vielä kesken, korostaa viime kädessä sitä, kuinka tärkeää on antaa oikeusjärjestelmän tehdä työnsä ja samalla kuunnella ja tukea väitettyjä väkivallan uhreja. Ranskan viranomaisten suorittaman tutkinnan tulisi selvittää tosiasiat tarkasti.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
70-vuotias Geena Davis häikäisi Cannesissa punaisessa paljeteissa koristellussa mekossa.
Article suivant
Laulaja Bad Bunnyn konsertti Barcelonassa nousi kohun valtaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laulaja Bad Bunnyn konsertti Barcelonassa nousi kohun valtaan.

Puerto Ricolaisen räppärin, laulajan ja tuottajan Bad Bunnyn Barcelonan-vierailun piti olla juhla. VIP-alueen olosuhteita arvosteleva video kuitenkin nousi...

70-vuotias Geena Davis häikäisi Cannesissa punaisessa paljeteissa koristellussa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja Geena Davis päätti vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlat (12.–23. toukokuuta) näyttävästi. Palais des Festivalsissa...

Kaikki puhuvat Meryl Streepin käsivarsista: miksi ne ovat niin viehättyneitä?

Meryl Streep on edelleen otsikoissa. 76-vuotias näyttelijä, joka uusi roolinsa armottomana Miranda Priestlynä elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2",...

Kultaisessa mekossa Eva Longoria herättää kaikkien katseet punaisella matolla.

Cannesin 79. elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) päättäjäiset pidettiin 23. toukokuuta 2026 ja ikonisen punaisen maton viimeinen kulkue. Tässä viimeisessä...

"Tämä nainen on epätodellinen": Jessica Alba kiehtoo uudella selfiellään

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba jakoi sydäntä lämmittävän Instagram-päivityksen, joka hurmasi hänen seuraajansa välittömästi. Kuvakarusellin kautta hän...

Ombre-mekossa Zara Larsson on valinnut trooppisen siluetin.

Ruotsalainen laulaja Zara Larsson valaisi Croisetten arvostetussa amfAR-gaalassa, jossa hän esiintyi. Tässä hyväntekeväisyystapahtumassa, joka on yksi Cannesin elokuvajuhlien...