"Tämä nainen on epätodellinen": Jessica Alba kiehtoo uudella selfiellään

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba jakoi sydäntä lämmittävän Instagram-päivityksen, joka hurmasi hänen seuraajansa välittömästi. Kuvakarusellin kautta hän jakoi henkilökohtaisen pohdinnan toukokuusta ja otti mukaansa luonnollisen selfien. Muutamassa tunnissa kommentteja alkoi tulvia, ja monet ylistivät hänen loistoaan. "Tämä nainen on epätodellinen", luki yhdessä monista ihailevista viesteistä.

Kiitollisuudesta huokuva julkaisu

Jessica Alba jakoi julkaisunsa kuvatekstissä aidon "rakkauskirjeen Maylle". Näyttelijätär ilmaisi halunsa hidastaa ja nauttia täysin siemauksin jokaisesta hetkestä, suuresta tai pienestä. "Tämä vuosi menee siivillä, ja muistutan itseäni hidastamaan ja ottamaan kaiken vastaan", hän kirjoitti mainiten vilpittömästi "suuret hetket, hiljaisemmat hetket, kaaoksen, kauneuden". Hän ilmaisi erityistä kiitollisuutta ympärillään olevista ihmisistä, henkilökohtaisesta kasvusta, naurusta ja arjen pienistä hetkistä.

Internetin käyttäjien ylistämä "luonnollinen" selfie

Tämän karusellin kanteen Jessica Alba valitsi yksinkertaisen selfien. Hänellä on minimalistinen meikki: hehkuva iho, hienovaraisesti määritellyt silmät ja ripaus kiiltoa koristavat huulet. Hänen ainoat asusteet ovat suuret kultaiset korvarenkaat ja rento asu, joka koostuu harmaasta hupparista. Tämä kuva havainnollistaa yksinkertaista kauneutta, jota hänen faninsa erityisesti arvostavat.

Viesti, joka kannustaa meitä hidastamaan

Esteettisen vetovoimansa lisäksi tällä postauksella on viesti, joka resonoi monien kanssa verkossa. Kutsumalla kaikkia nauttimaan nykyhetkestä ja viljelemään kiitollisuutta Jessica Alba mukautuu laajempaan trendiin, joka arvostaa hyvinvointia ja tietoisuustaitoja. "Nähdään pian, June", hän päättää hellästi ja päättää pohdiskelunsa optimistiseen ja rauhalliseen sävyyn.

Tällä vilpittömällä ja säteilevällä postauksella Jessica Alba todistaa, että aitous ja tyyneys voivat kulkea käsi kädessä. Inspiroiva viesti, joka kannustaa meitä hidastamaan ja arvostamaan arjen pieniä iloja, välittyen hänen laajalti ylistetyn luonnollisen kauneutensa kautta.