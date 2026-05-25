70-vuotias Geena Davis häikäisi Cannesissa punaisessa paljeteissa koristellussa mekossa.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja Geena Davis päätti vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlat (12.–23. toukokuuta) näyttävästi. Palais des Festivalsissa pidetyssä päätösseremoniassa hän aiheutti sensaation upeassa paljeteilla koristellussa mekossa, joka loi sädehtivän ilotulitusta muistuttavan show’n. Tämä häikäisevä esiintyminen ilmentää täydellisesti tämän vuoden festivaalien vahvaa trendiä, jossa glitter hallitsi punaista mattoa.

Paljettikoristeinen mekko ilotulitusefektillä

Tämän esiintymisen keskipisteenä ollut Geena Davisin pitkä iltapuku erottui huolellisella työllään lämpimin, jalokivien sävyin koristelluilla helmillä ja paljeteilla. Olkaimeton iltapuku paljasti veistoksellisen yläosan terävällä pääntiellä, joka elegantisti kiinnitti katseen näyttelijättären kasvoihin. Paljettien monimutkainen asettelu loi illuusion häikäisevästä ilotulitusnäytöksestä ja antoi siluetille juhlallisen ja näyttävän ulottuvuuden. Valinta sopi täydellisesti päätösillan juhlavaan tunnelmaan.

Hienovaraiset leikkaukset ja halkio selässä

Sivussa huomaamaton aukko, jota pitää paikallaan ohut, kevyt tyllinauha, lisää ripauksen modernia ilmettä häiritsemättä kuitenkaan yleistä eleganssia. Takana polveen ulottuva halkio lisää siluettiin dynaamisuutta ja paljastaa parin teräväkärkisiä mustia avokkaita. Nämä huolellisesti harkitut yksityiskohdat todistavat huolellisesta räätälöinnistä, ja ne ovat peräisin syksyä 2026 edeltävästä mallistosta.

Arvokkaita koruja ja säteilevää kauneutta

Tämän mekon täydentämiseksi Geena Davis valitsi ainutlaatuiset, timanteilla ja rubiineilla koristellut korut: sormuksen, rannekorun ja yhteensopivat korvakorut, joiden muoto muistuttaa hiekkaan huuhtoutuneita simpukoita. Näyttelijättären tiimi valitsi kauneuslookiinsa hienovaraisen lisäyksen: kiiltävän pinkin huulen ja hohtavan luomivärin, jotka korostavat mekon paljettien jalokivien kaltaisia heijastuksia.

Tässä ilotulitusefektin luoneessa mekossa Geena Davis teki yhden vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien päätösseremonian häikäisevimmistä esiintymisistä. Osoitus siitä, että säihkyvällä eleganssilla ei ole ikärajaa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Kaikki puhuvat Meryl Streepin käsivarsista: miksi ne ovat niin viehättyneitä?
Article suivant
Cannesissa kasvoihinsa loukkaantunut Miss Venezuela Global 2025 syyttää stylistiaan pahoinpitelystä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laulaja Bad Bunnyn konsertti Barcelonassa nousi kohun valtaan.

Puerto Ricolaisen räppärin, laulajan ja tuottajan Bad Bunnyn Barcelonan-vierailun piti olla juhla. VIP-alueen olosuhteita arvosteleva video kuitenkin nousi...

Cannesissa kasvoihinsa loukkaantunut Miss Venezuela Global 2025 syyttää stylistiaan pahoinpitelystä.

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä on puhjennut huolestuttava tapaus. Miss Venezuelaksi 2025 kruunattu Andrea del Val on syyttänyt stylistiaan Giovanni...

Kaikki puhuvat Meryl Streepin käsivarsista: miksi ne ovat niin viehättyneitä?

Meryl Streep on edelleen otsikoissa. 76-vuotias näyttelijä, joka uusi roolinsa armottomana Miranda Priestlynä elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2",...

Kultaisessa mekossa Eva Longoria herättää kaikkien katseet punaisella matolla.

Cannesin 79. elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) päättäjäiset pidettiin 23. toukokuuta 2026 ja ikonisen punaisen maton viimeinen kulkue. Tässä viimeisessä...

"Tämä nainen on epätodellinen": Jessica Alba kiehtoo uudella selfiellään

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba jakoi sydäntä lämmittävän Instagram-päivityksen, joka hurmasi hänen seuraajansa välittömästi. Kuvakarusellin kautta hän...

Ombre-mekossa Zara Larsson on valinnut trooppisen siluetin.

Ruotsalainen laulaja Zara Larsson valaisi Croisetten arvostetussa amfAR-gaalassa, jossa hän esiintyi. Tässä hyväntekeväisyystapahtumassa, joka on yksi Cannesin elokuvajuhlien...