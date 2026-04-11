Lihottuaan 20 kiloa, tämä entinen Miss Ranska on itsevarma uudesta vartalostaan

Miss Ranska 2019, ranskalainen laulaja ja ukulelensoittaja Vaimalama Chaves, paljasti hiljattain lihonneensa 20 kiloa. Hän keskustelee nyt suhteestaan kehoonsa ja jakaa viestin, joka keskittyy hyväksyntään ja hyvinvointiin.

Entinen Miss Ranska, joka puhuu avoimesti fyysisestä muodonmuutoksestaan

Vaimalama Chaves jakoi sosiaalisessa mediassa henkilökohtaisen mietelmän painonvaihteluistaan intensiivisen fyysisen harjoittelun jälkeen. Vuonna 2019 Miss Ranskaksi kruunattu Vaimalama Chaves on sittemmin puhunut useita kertoja ulkonäköön kohdistuvista paineista ja kauneuskilpailuihin liittyvistä esteettisistä standardeista. Instagram-julkaisussa hän selitti lihonneensa osallistuttuaan kuntokilpailuun, joka sisältää tiukat ruokavalio- ja harjoitteluohjelmat.

Hän kertoo noudattaneensa tiettyä ohjelmaa useiden viikkojen ajan, ja hänellä oli tiettyjä fyysisiä tavoitteita. Tämän jälkeen hän selittää päättäneensä omaksua joustavamman lähestymistavan, joka antoi enemmän tilaa tasapainolle ja nautinnolle. Hän mainitsee erityisesti kehonsa kuuntelemisen tärkeyden erityisen vaativan vaiheen jälkeen.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut V🧄 (@vaimalama)

Hyvinvointiin keskittyvä viesti

Todistuksessaan Vaimalama Chaves toteaa, että hän tuntee nyt olevansa sopusoinnussa kehonsa kanssa. Hän korostaa, että fyysiset muutokset voivat tapahtua ajan myötä, erityisesti elämäntyylistä ja henkilökohtaisista prioriteeteista riippuen. Hänen huomautuksensa ovat osa laajempaa keskustelua kehonmuotojen monimuotoisuudesta ja ulkonäön ja henkilökohtaisen arvon erottamisen tärkeydestä.

Hänen puheensa on herättänyt myönteisiä reaktioita.

Vaimalama Chavesin julkaisu herätti lukuisia reaktioita verkossa, ja monet käyttäjät ylistivät hänen viestinsä läpinäkyvyyttä. Kehonkuva on toistuva keskustelunaihe sosiaalisessa mediassa, erityisesti kauneusstandardeihin liittyvän paineen osalta. Jotkut tarkkailijat uskovat, että nämä henkilökohtaiset kertomukset monipuolistavat käsityksiä naisen kehosta.

Kehoa ympäröivien diskurssien kehitys

Julkiset lausunnot avaavat laajempaa pohdintaa siitä, miten ulkonäköä käsitellään mediassa. Vuosien varrella useat muoti- ja televisioalan henkilöt ovat jakaneet kokemuksiaan imagoon liittyvistä odotuksista. Nämä kertomukset auttavat rikastuttamaan keskustelua itsensä hyväksymisestä ja elämänpolkujen monimuotoisuudesta.

Viime kädessä Vaimalama Chaves osoittaa nyt suosivansa näkemystä hyvinvoinnista, joka ei perustu pelkästään fyysiseen ulkonäköön. Hänen todistuksensa korostaa ajatusta, että henkilökohtainen tasapaino voi kehittyä eri elämänvaiheiden mukaan.