"Elin painajaista": Bridgertonissa asuva näyttelijä rikkoo hiljaisuuden mielenterveydestään

Fabienne Ba.
@rubyparker / Instagram

Brittiläinen näyttelijä Ruby Barker, joka tunnetaan julkisuudessa roolistaan sarjassa "Bridgerton", on päättänyt puhua avoimesti vaikeasta todellisuudesta. Hyvin henkilökohtaisessa Instagram-julkaisussa hän kertoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon näkyvistä vaikutuksista kehoonsa.

"Joskus vihaan itseäni peilistä katsottuna."

Ruby Barker jakoi kuntosalilta videon, jossa hän kuvasi itseään juoksumatolla ja näytti vaa'an lukeman 112,5 kg. Kuvatekstissä hän selittää, että tämä paino on suora seuraus kahdeksan kuukauden kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkityksestä ja kutsuu tätä kehon muutosta "lääketieteelliseksi painonnousuksi". "Monet teistä tuntevat tarinani ja taistelut, joita olen käynyt kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa eläessäni. Tämä on kahdeksan kuukauden hoidon fyysinen jälkimainingi – ja rehellisesti sanottuna se tuo mukanaan aivan uuden henkisen haasteen", hän kirjoitti.

Näyttelijä ei yrittänyt vähätellä läpikäymänsä vaikeuksia. Hän tunnusti, että joinakin päivinä hän "vihasi" peilistä katsomista, vertailukierteeseen joutuneena entiseen kehoonsa tai muihin. "Se voi tuntua todelliselta painajaiselta, eikä se vain katoa yhdessä yössä", hän myönsi ja kehotti ihmisiä olemaan kärsivällisiä itseään kohtaan. Hän kiitti myös kumppaniaan Oliveria hänen tuestaan koko matkan ajan.

@rubybarkeractress Yksi asia, josta en näe tarpeeksi puhuttavan, on se, kuinka vaikeaa lääketieteellisen painonnousun kanssa eläminen on. No… tässä minä olen. Monet teistä tuntevat tarinani ja taistelut, joita olen kohdannut kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa eläessäni. Tämä on kahdeksan kuukauden hoidon fyysinen jälkimainingi – ja rehellisesti sanottuna se on tuonut mukanaan aivan uuden henkisen haasteen. Hurraa 🙃 Teen mitä voin, ja olen kiitollinen siitä, että Oliver tukee minua sen läpi. Toivottakaa minulle onnea tällä matkalla, koska se ei ole helppoa. Ymmärrän todella kaikkia, jotka kamppailevat painonsa kanssa – vertailu, peili, jatkuva henkinen kohina. Joskus vihaan sitä, mitä näen, enkä voi lakata mittaamasta itseäni entiseen itseeni tai muihin. Se voi tuntua elävältä painajaiselta, eikä se ratkea yhdessä yössä. Mutta positiivisellakin puolella: tänään on neljäs vape-vapaa päiväni, ja tunnen jo hyödyt kardiotreenissäni. Askel kerrallaan. #fyp #foryoupage #painonpudotus #painonnousu #matkani ♬ alkuperäinen ääni - Ruby Barker

Kaksi psykoottista episodia Bridgertonin jälkeen

Ruby Barker oli jo rikkonut hiljaisuutensa vuonna 2022 paljastamalla kokeneensa kaksi psykoottista episodia, joista ensimmäinen sattui heti "Bridgertonin" ensimmäisen kauden kuvausten jälkeen. "Olen kamppaillut Bridgertonin jälkeen, se on totta. Olin todella huonovointinen. Olin sairaalassa", hän sanoi tuolloin. Hänellä diagnosoitiin myöhemmin kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja hän kuvaili sitä "sukupolvien välisen trauman ruokkimaksi sisäiseksi raivoksi".

Netflix ja Shondaland tähtäimessä

Vaikka Ruby Barker kiitti vuonna 2022 Netflixiä "pelastamasta hänen henkensä" roolituksesta, hän on sittemmin muuttanut kantaansa. Oxfordin yliopiston podcastissa hän syytti suoratoistopalvelua ja tuotantoyhtiö Shondalandia siitä, ettei se koskaan ottanut häneen yhteyttä romahtamisensa jälkeen.

Hän korosti myös tuskallisen paradoksin, joka syntyy, kun näytellään eristettyä ja syrjäytettyä hahmoa – Marina Thompsonia – samalla kun hän itse tuntee itsensä hylätyksi kulissien takana. ”Kun menin sairaalaan viikko ensimmäisen kauden kuvausten jälkeen, asiat todella vaiennettiin ja pidettiin hiljaa, koska sarja oli juuri alkamassa”, hän uskoutui.

@pagesix ”Bridgertonin” tähti Ruby Barker arvosteli Netflixiä ja Shondalandia väitettyään kärsineensä ”kahdesta psykoottisesta tauosta” sarjan kuvausten aikana. Linkki biossa saadaksesi lisätietoja. ♬ alkuperäinen ääni - Page Six

Tarinansa järkyttävästä luonteesta huolimatta Ruby Barker päätti kirjoituksensa toiveikkaasti. Hän mainitsi olevansa "neljäs päivä ilman höyryttelyä" ja "kokeneensa parannusta kardiokestävyydessään". "Askel kerrallaan", hän päätti. Kommenteissa hänen seuraajansa antoivat hänelle valtavasti tukea ja kiittivät häntä keskustelun avaamisesta psykiatristen lääkkeiden usein unohdetuista sivuvaikutuksista.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Ihme": 44-vuotias Natalie Portman ilmoittaa olevansa raskaana
Article suivant
Anne Hathaway tekee vaikutuksen runsaassa punaisessa mekossa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

