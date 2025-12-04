Search here...

"Hän ei ole tarpeeksi lihava": Tämän näyttelijättären roolitus jakaa internetin käyttäjiä

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid »

Freida McFaddenin menestysjännärin "The Housemaid" elokuvasovitusta ei ole vielä edes julkaistu, ja roolitus on jo herättänyt kiistoja. Amanda Seyfried, joka valittiin näyttelemään Nina Winchesteriä näyttelijä Sydney Sweeneyn rinnalla, on saanut kritiikkiä katsojilta, joiden mielestä hänen fysiikkansa ei vastaa romaanissa kuvattua hahmoa. TikTokissa ja nettikommenteissa toistuu yksi lause näyttelijästä: "Hän ei ole tarpeeksi lihava."

Kuka on Nina Winchester kirjassa?

Romaanissa ”The Housekeeper” Nina Winchester kuvataan varakkaana ja eleganttina naisena, jonka vartalo kehittyy tarinan edetessä, erityisesti painonnousun kautta, joka liittyy hänen psykologiseen kontekstiin ja kokemaansa väkivaltaan. Monet lukijat korostavat, että hänen ulkonäkönsä on olennainen osa kerrontaa ja valtadynamiikkaa hänen ja hänen miehensä välillä. Joillekin faneille tämä fyysinen ulottuvuus ei ole pelkkä yksityiskohta, vaan keskeinen tekijä siinä, miten hahmo on olemassa ja kokee itsensä romaanissa.

Katso tämä postaus Instagramissa

The Housemaidin (@housemaidmovie) jakama julkaisu

Amanda Seyfried kohtaa lukijoiden odotukset

Kun elokuvan näyttelijät julkistettiin ja Amanda Seyfried näytteli Ninan roolia, monet internetin käyttäjät ilmaisivat yllätyksensä, jopa pettymyksensä. Sosiaalisessa mediassa lukijat – mukaan lukien ranskalaiset sisällöntuottajat TikTokissa – kokivat, että laiha ja Hollywood-standardien mukainen näyttelijä ei heijastanut heidän kuvittelemaansa Ninaa. He jopa sanoivat, ettei tämä ollut "tarpeeksi lihava" rooliin. Joissakin julkaisuissa huomautettiin, että Amanda Seyfriedin fysiikka on hyvin samanlainen kuin Sydney Sweeneyn, mikä heidän mukaansa poistaa tärkeän kontrastin kirjan hahmojen välillä.

@auriane_jt Olen pettynyt, koska rakastan näyttelijättäriä , mutta heidän olisi pitänyt pitäytyä hahmon fyysisessä ulkonäössä… #kotiapulainen #sydneysweeney #amandaseyfried ANNA MINULLE - 𖣂

Kiista, joka ulottuu yhden elokuvan tapausta pidemmälle

Tämä kiista on osa laajempaa keskustelua vartaloiden esittämisestä elokuvissa. Lukijat huomauttavat, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun romaanissa ylipainoiseksi tai lihavaksi kuvailtua hahmoa on valkokankaalla esittänyt hoikka näyttelijä, ja he mainitsevat muita sovituksia esimerkkeinä tästä toistuvasta ilmiöstä. Monille tämä kuvaa rakenteellista ongelmaa: Hollywood hyväksyy ajatuksen "kurvikkaista" hahmoista elokuvassa, mutta epäröi valita näyttelijöitä, jotka todellisuudessa poikkeavat hoikan hahmon normeista näissä rooleissa.

Uskollisuutta tekstille vai taiteellista vapautta?

Näiden kritiikkien edessä toinen osa yleisöstä puolustaa roolivalintoja huomauttaen, että elokuva on sovitus, ei kopio kirjasta. Jotkut väittävät, että Amanda Seyfriedin suoritus, hänen kykynsä välittää Ninan psykologinen monimutkaisuus, voi olla tärkeämpää kuin romaanin fyysisen kuvauksen täydellinen noudattaminen. Toiset toivovat, että ohjaus, puvustukset tai edes pieni fyysinen muodonmuutos antavat elokuvalle mahdollisuuden välittää Ninan suhteen kehoonsa valkokankaalle noudattamatta välttämättä kaikkia tekstin yksityiskohtia.

Ilmaus ”Hän ei ole tarpeeksi lihava” kiteyttää pohjimmiltaan tämän kiistan ytimessä olevan jännitteen: vaakalaudalla ei ole vain Amanda Seyfriedin vartalo, vaan se, miten elokuvateollisuus valitsee, mitkä vartalot katsotaan ”hyväksyttäviksi” valkokankaalla. ”The Housemaidin” ympärillä käyty keskustelu osoittaa, että yleisö ei enää tyydy hyväksymään roolivalintoja kyseenalaistamatta. Jää nähtäväksi, voittaako elokuva heidät puolelleen...

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Olympialaisten jälkeen tämä mestari puhuu taloudellisista vaikeuksistaan: internetin käyttäjät reagoivat voimakkaasti.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Olympialaisten jälkeen tämä mestari puhuu taloudellisista vaikeuksistaan: internetin käyttäjät reagoivat voimakkaasti.

Martiniquelainen voimistelija Mélanie De Jesus Dos Santos, jolla on seitsemän Euroopan mitalia vuoden 2023 MM-kisoissa, mukaan lukien neljä...

45-vuotias Venus Williams säteilee kihlakuvissaan.

Amerikkalainen tennispelaaja Venus Williams jakoi hiljattain Instagramissa aiemmin näkemättömiä kuvia kihlauksestaan italialaisen näyttelijän ja tuottajan Andrea Pretin kanssa,...

"Minulla on ollut todella synkkiä öitä": Emma Roberts avautuu synnytyksen jälkeisestä elämästään

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "American Horror Story" ja "Scream Queens", avautuu Harper's...

"Se oli epävarmuutta": mitä Cara Delevingne uskalsi tehdä kauneusleikkauksen suhteen

Brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne paljasti Bustlen haastattelussa käyneensä leuassaan kauneusleikkauksella (hyaluronihappo) "korjatakseen piirteen", joka oli aina...

Tämä Demi Mooren (63-vuotias) viesti ikääntymisestä aiheuttaa kohua

Syntymäpäiväkseen yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore jakoi hiljattain syntymäpäiväviestin ikääntymisestä, joka herätti sosiaalisessa mediassa kohun: hän...

Rita Ora sytyttää punaisen maton liekkeihin rohkealla, toista ihoa muistuttavalla mekollaan.

Kosovolais-brittiläinen laulaja, malli ja näyttelijä Rita Ora käänsi hiljattain katseita vuoden 2025 muotipalkintogaalassa Lontoossa esiintyessään punaisella matolla ultratiukassa...

© 2025 The Body Optimist