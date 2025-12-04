"Hän ei ole tarpeeksi lihava": Tämän näyttelijättären roolitus jakaa internetin käyttäjiä

Freida McFaddenin menestysjännärin "The Housemaid" elokuvasovitusta ei ole vielä edes julkaistu, ja roolitus on jo herättänyt kiistoja. Amanda Seyfried, joka valittiin näyttelemään Nina Winchesteriä näyttelijä Sydney Sweeneyn rinnalla, on saanut kritiikkiä katsojilta, joiden mielestä hänen fysiikkansa ei vastaa romaanissa kuvattua hahmoa. TikTokissa ja nettikommenteissa toistuu yksi lause näyttelijästä: "Hän ei ole tarpeeksi lihava."

Kuka on Nina Winchester kirjassa?

Romaanissa ”The Housekeeper” Nina Winchester kuvataan varakkaana ja eleganttina naisena, jonka vartalo kehittyy tarinan edetessä, erityisesti painonnousun kautta, joka liittyy hänen psykologiseen kontekstiin ja kokemaansa väkivaltaan. Monet lukijat korostavat, että hänen ulkonäkönsä on olennainen osa kerrontaa ja valtadynamiikkaa hänen ja hänen miehensä välillä. Joillekin faneille tämä fyysinen ulottuvuus ei ole pelkkä yksityiskohta, vaan keskeinen tekijä siinä, miten hahmo on olemassa ja kokee itsensä romaanissa.

Katso tämä postaus Instagramissa The Housemaidin (@housemaidmovie) jakama julkaisu

Amanda Seyfried kohtaa lukijoiden odotukset

Kun elokuvan näyttelijät julkistettiin ja Amanda Seyfried näytteli Ninan roolia, monet internetin käyttäjät ilmaisivat yllätyksensä, jopa pettymyksensä. Sosiaalisessa mediassa lukijat – mukaan lukien ranskalaiset sisällöntuottajat TikTokissa – kokivat, että laiha ja Hollywood-standardien mukainen näyttelijä ei heijastanut heidän kuvittelemaansa Ninaa. He jopa sanoivat, ettei tämä ollut "tarpeeksi lihava" rooliin. Joissakin julkaisuissa huomautettiin, että Amanda Seyfriedin fysiikka on hyvin samanlainen kuin Sydney Sweeneyn, mikä heidän mukaansa poistaa tärkeän kontrastin kirjan hahmojen välillä.

Kiista, joka ulottuu yhden elokuvan tapausta pidemmälle

Tämä kiista on osa laajempaa keskustelua vartaloiden esittämisestä elokuvissa. Lukijat huomauttavat, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun romaanissa ylipainoiseksi tai lihavaksi kuvailtua hahmoa on valkokankaalla esittänyt hoikka näyttelijä, ja he mainitsevat muita sovituksia esimerkkeinä tästä toistuvasta ilmiöstä. Monille tämä kuvaa rakenteellista ongelmaa: Hollywood hyväksyy ajatuksen "kurvikkaista" hahmoista elokuvassa, mutta epäröi valita näyttelijöitä, jotka todellisuudessa poikkeavat hoikan hahmon normeista näissä rooleissa.

Uskollisuutta tekstille vai taiteellista vapautta?

Näiden kritiikkien edessä toinen osa yleisöstä puolustaa roolivalintoja huomauttaen, että elokuva on sovitus, ei kopio kirjasta. Jotkut väittävät, että Amanda Seyfriedin suoritus, hänen kykynsä välittää Ninan psykologinen monimutkaisuus, voi olla tärkeämpää kuin romaanin fyysisen kuvauksen täydellinen noudattaminen. Toiset toivovat, että ohjaus, puvustukset tai edes pieni fyysinen muodonmuutos antavat elokuvalle mahdollisuuden välittää Ninan suhteen kehoonsa valkokankaalle noudattamatta välttämättä kaikkia tekstin yksityiskohtia.

Ilmaus ”Hän ei ole tarpeeksi lihava” kiteyttää pohjimmiltaan tämän kiistan ytimessä olevan jännitteen: vaakalaudalla ei ole vain Amanda Seyfriedin vartalo, vaan se, miten elokuvateollisuus valitsee, mitkä vartalot katsotaan ”hyväksyttäviksi” valkokankaalla. ”The Housemaidin” ympärillä käyty keskustelu osoittaa, että yleisö ei enää tyydy hyväksymään roolivalintoja kyseenalaistamatta. Jää nähtäväksi, voittaako elokuva heidät puolelleen...