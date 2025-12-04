Olympialaisten jälkeen tämä mestari puhuu taloudellisista vaikeuksistaan: internetin käyttäjät reagoivat voimakkaasti.

Martiniquelainen voimistelija Mélanie De Jesus Dos Santos, jolla on seitsemän Euroopan mitalia vuoden 2023 MM-kisoissa, mukaan lukien neljä kultaa ja neljä pronssia, rikkoi hiljaisuuden RTL:llä . Putostuttuaan vuoden 2024 Pariisin olympialaisten karsinnoissa tavoitteistaan huolimatta hän kuvaili brutaalia epävarmuutta kisojen jälkeen: sponsorit, kuten Dior, LVMH, Adidas ja Venus, ovat kadonneet, mikä on jättänyt hänet ilman vakaita tuloja.

Loistava näyttö taloudellisen todellisuuden edessä

Vaikka Mélanie De Jesus Dos Santosilla on ollut poikkeuksellinen urapolku – hän saapui Manner-Ranskaan 12-vuotiaana Martiniquelta, sopeutui nopeasti Ranskan juniorijoukkueeseen ja saavutti sitten suuria asioita senioritasolla vakavasta nivelsidevammasta huolimatta vuonna 2015 – hän ilmentää ranskalaisen voimistelun toiveita. Kotiolympialaisten pettymyksen jälkeen, joka johti psykologin, psykiatrin ja hypnoosin hoitamaan loppuunpalamiseen, todellisuus iskee lujaa: "Tänään minulla ei ole mitään [...] Menet kaikesta tyhjyyteen, tunnet olosi hylätyksi", hän kertoi RTL:lle.

Asuessaan vanhempiensa luona asunnon varojen puutteen vuoksi hän työskentelee työntekijänä Crégym Martiniquella elättääkseen itsensä korostaen, että "voimistelu ei ole ammattilaisurheilua, sinun on voitettava ansaitaksesi rahaa" .

Paluu voimistelun pariin pakon eikä intohimon vuoksi

Aluksi päättänyt olla koskematta välineisiin Pariisin olympialaisten jälkeen – "En ollut astunut jalallani kuntosalille sen jälkeen", hän sanoi kesäkuussa ranskalaisessa televisio-ohjelmassa C à Vous – mestari huomaa olevansa pakotettu palaamaan: "Vaikka en haluaisikaan palata voimistelun pariin, mitä aion tehdä? En ole koskaan tehnyt töitä, en tunne normaalia maailmaa." 25-vuotiaana, ilman tutkintoa tai ammattikokemusta, Mélanie De Jesus Dos Santos pakottaa itsensä tekemään sitä, mitä osaa, ja katuu olympialaisten jälkeisen liittovaltion tuen puutetta, joka olisi voinut helpottaa siirtymää.

Verkkoreaktiot: massiivinen tuki vs. ankara kritiikki

RTL-videon katselukerrat ovat räjähtäneet ja luoneet solidaarisuuden aallon tälle "avunhuudolle", joka koskee ei-ammattilaisten urheilijoiden epävarmaa tilannetta, joka usein unohtuu olympialaisten parrasvalojen jälkeen. Myös vihaajat ovat reagoineet vihaisesti: "Harhakuvitelmia", "Emme aio tuntea sääliä hänen puolestaan, hän on nuori, hänen pitäisi palata kouluun", "Eivätkö vanhempasi sanoneet, ettet saa lyödä vetoa kaikesta urheilulajista, joka ei kannata?" Tämä vastareaktio paljastaa naisten urheiluun ja urheilijoiden elämänvalintoihin liittyvät yhteiskunnalliset jännitteet, jotka usein unohdetaan heidän tekemistään perhe- ja henkilökohtaisista uhrauksista huolimatta.

Kehotus miettiä uudelleen olympialaisten jälkeistä tukea

Tämä todistus tuo esiin rakenteellisen ongelman: sponsorointien päättymisen kisojen jälkeen, turvaverkon puutteen ja kasaantuneen henkisen paineen. Mélanie De Jesus Dos Santos vaatii epäsuorasti parempaa liittovaltion ja yhteiskunnan tukea urheilijoille "heidän uransa lopussa", muuttaen kamppailunsa kansalliseksi keskusteluksi huippu-amatööriurheilun arvosta.

Mélanie De Jesus Dos Santosin tarina paljastaa huippu-urheilun haavoittuvuuden: erinomaisuuden, kurinalaisuuden ja mitalien takana piilee hauraita kehityskaaria, jotka ovat riippuvaisia tuloksista ja medianäkyvyydestä. Hänen todistuksensa, joka ei ole suinkaan yksittäistapaus, muistuttaa meitä siitä, että monet urheilijat toimivat epävarmassa talousmallissa, jossa urheilun tunnustus ei takaa taloudellista vakautta eikä sujuvaa siirtymistä uuteen uraan. Sosiaalisessa mediassa herännyt tunneaalto – empatiasta ymmärtämättömyyteen – korostaa kiireellistä tarvetta miettiä uudelleen ranskalaisten urheilijoiden asemaa.