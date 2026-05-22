Näyttelijä Emily Blunt urheilee minimalistista tyyliä "liikkuvissa mekoissa"

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Brittiläinen näyttelijä Emily Blunt teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen erikoisnäytöksessä, jossa hän esitteli minimalistista mutta hienovaraisesti viitteellistä tyyliään. Hän valitsi pitkän, norsunluunvärisen ja selkeälinjaisen alusmekon, joka tulkitsee 1990-luvun estetiikkaa hienovaraisesti modernilla ja hienostuneella tavalla.

Norsunluunvärinen alusmekko, jossa on laskeutuva leikkaus

Tämän asun keskipisteenä on pitkä, hohtavan norsunluunvärinen satiinimaksimekko, joka sopii täydellisesti kevääseen. Huolellisesti muotoillussa yläosassa on laskeutuvat paneelit, jotka jäsentävät siluettia kiristämättä sitä. Satiinin sileä laskostus laskeutuu lattiaan, jossa se ulottuu kevyesti laskostetuksi helmaksi, joka levittäytyy jalkojen kohdalle. Tämä hienostunut rakenne korostaa kankaan kauneutta ja leikkauksen tarkkuutta.

Edessä syvään uurrettu V-aukkoinen yläosa tuo siluettiin romanttisen silauksen, joka muistuttaa alusmekkoa. Kaksi erittäin ohutta spagettiolkainta pitävät vaatteen hienovaraisesti paikoillaan hartioilla. Nämä kaksi elementtiä antavat asulle modernin ilmeen säilyttäen samalla huomattavan yksinkertaisen muotoilun.

Hienot kultaiset asusteet

Täydentääkseen tätä asua Emily Blunt valitsi kerrostetun lookin, johon kuuluivat paksut kultaiset kaulakorut, jotka oli asetettu hänen dekolteelleen, ja yhteensopiva sormus. Valkoiset remmisandaalit täydensivät kokonaisuuden ja täydensivät täydellisesti mekon norsunluun sävyä. Hänen pehmeiksi, luonnollisiksi laineiksi muotoillut hiuksensa kehystävät hänen kasvojaan, jotka oli meikattu tarkoituksella hohtavalla meikillä.

Tällä ulkonäöllä Emily Blunt vahvistaa kykynsä puhtaisiin ja huolellisesti sommiteltuihin siluetteihin. Minimalistisen tyylin osoitus, jossa jokainen yksityiskohta löytää täydellisen paikkansa ja edistää kokonaisuuden tasapainoa.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
62-vuotias näyttelijä Lisa Rinna näyttää tunnistamattomalta hiusmuodonmuutoksen jälkeen.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna jatkaa huomiota herättämistä punaisella matolla jatkuvasti muuttuvilla lookeillaan. Cannesin amfAR-gaalassa hän esiintyi kampauksessa, joka...

