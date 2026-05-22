"Hän näyttää oudolta": Tilda Swintonin asu jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Léa Michel
Extrait du film « A bigger Splash »

Joka vuosi Cannesin elokuvajuhlien punainen matto on ylellisten iltapukujen ja poikkeuksellisten korujen näyteikkuna. Tänä vuonna brittiläinen näyttelijä ja tuottaja Tilda Swinton päätti rikkoa perinteitä. Elokuvan "La Bola Negra" näytöksessä 79. Cannesin elokuvajuhlilla (12.-23. toukokuuta 2026) hän esiintyi epätyypillisessä sinivalkoisessa asussa, joka on kaukana klassisista pitkistä mekoista.

Ulkonäkö, joka on ristiriidassa tavanomaisen kanssa

Cannesin punaisella matolla, jossa pitkä musta mekko "hillityllä" pääntiellä on edelleen vallitseva tyyli, Tilda Swinton valitsi kaksiosaisen asukokonaisuuden, joka koostui strukturoidusta yläosasta ja leveälahkeisista housuista. Huomionarvoista oli, että hänen siluetissaan ei ollut timantteja tai näyttäviä koruja, mikä poikkesi tavanomaisesta Croisetten asusta. Tämä valinta erottuu edukseen maailmassa, jossa "pröystäilevä" ylellisyys on usein normi.

Japanilaisesta runoudesta inspiroitunut sinivalkoinen kokonaisuus

Tilda Swintonin käyttämä asukokonaisuus on peräisin suuren ranskalaisen muotitalon kevätmallistosta 2026. Sen erityispiirre? Inspiraatio on saatu suoraan japanilaisesta haiku-runoudesta. Talon taiteellinen johtaja sai inspiraationsa säkeistä, jotka herättävät henkiin linnun ohikiitävän kauneuden juuri ennen lentoonlähtöä. Lintu, vapauden ja rajattomien rajojen symboli, ohjasi koko asun suunnittelua. Aluston yläosaa koristava sinisestä valkoiseen sävy kuvaa runollisesti tätä lentoa estetiikalla, joka on sekä eteerinen että käsitteellinen.

Samettinen viimeistely, joka muistuttaa höyhenpeitettä

Tämän luomuksen erityisenä erottavana tekijänä on sen silkkisen samettimainen viimeistely, joka luo visuaalisen illuusion linnun höyhenpeitteestä. Tämä hienovarainen ja hienostunut materiaalin käyttö antaa teokselle lähes käsin kosketeltavan ulottuvuuden ja vahvistaa suunnittelijalle niin rakasta vapauden metaforaa. Tilda Swinton täydensi asun harmailla korkokengillä ja keltakultaisella sormuksella, ja hillittyjen asusteiden valinta antaa keskipisteen olla keskeisessä asemassa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Fashion Bomb Hairin (@fashionbombhair) jakama julkaisu

Katse, joka jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Tätä esiintymistä ei vastaanotettu kaikkialla hyvin. "Hän näyttää oudolta", monet internetin käyttäjät kommentoivat. Toiset taas ylistivät Tilda Swintonin rohkeutta ja taiteellista johdonmukaisuutta, jossa hän pysyi uskollisena itselleen. Jälleen kerran nettireaktiot muistuttavat siitä, kuinka usein naisten vartalot ja ulkonäkö joutuvat pyytämättä tuomitsemisen kohteeksi, vaikka ne ovat ensisijaisesti henkilökohtaisia valintoja, joita ei ole tarkoitettu julkisesti vahvistettavaksi tai keskusteltavaksi.

Uskaltamalla käyttää tätä konseptuaalista asua Tilda Swinton loi yhden tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlien puhutuimmista muotihetkistä. Se osoitti, että tyylillinen rohkeus on edelleen pätevä ilmaisumuoto.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Bella Hadid tuo takaisin vintage-mekon punaiselle matolle ja tekee sensaation
Article suivant
62-vuotias näyttelijä Lisa Rinna näyttää tunnistamattomalta hiusmuodonmuutoksen jälkeen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

62-vuotias näyttelijä Lisa Rinna näyttää tunnistamattomalta hiusmuodonmuutoksen jälkeen.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna jatkaa huomiota herättämistä punaisella matolla jatkuvasti muuttuvilla lookeillaan. Cannesin amfAR-gaalassa hän esiintyi kampauksessa, joka...

Bella Hadid tuo takaisin vintage-mekon punaiselle matolle ja tekee sensaation

Amerikkalainen malli Bella Hadid jatkaa kansainvälistä menestystään punaisella matolla. Hän aiheutti sensaation pukeutumalla ikoniseen vintage-vaatekappaleeseen ja esiintyessään paljon...

Veistoksellisessa mekossa Penelope Cruz herättää kaikkien katseet punaisella matolla.

Vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien kymmenentenä päivänä punainen matto toi jälleen yhteen joitakin tämän 79. julkaisun (12.–23. toukokuuta) silmiinpistävimmistä...

Upeassa mekossa Demi Moore yllättää uudella kampauksella

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore jatkoi korkean profiilin esiintymisiään Cannesin elokuvajuhlilla 21. toukokuuta 2026 elokuvan "La...

"Lumoava viehätysvoima": Billie Eilish lumoaa hämärässä valaistuksessa

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Billie Eilish on juuri jakanut Instagram-tilillään uuden kuvasarjan, joka herätti nopeasti tulvan kommentteja hänen...

Hilary Duff valitsi silmiinpistävässä ulkonäössä elegantin siluetin.

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Hilary Duff esiintyi erityisen tyylikkäästi Jennifer Hudson Show'n kuvauksissa, joissa hän oli hiljattain vieraana...