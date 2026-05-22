62-vuotias näyttelijä Lisa Rinna näyttää tunnistamattomalta hiusmuodonmuutoksen jälkeen.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna jatkaa huomiota herättämistä punaisella matolla jatkuvasti muuttuvilla lookeillaan. Cannesin amfAR-gaalassa hän esiintyi kampauksessa, joka poikkesi radikaalisti hänen tavaramerkikseen muodostuneesta lyhyestä brunette-leikkauksestaan. Runsaat platinanvaaleat hiukset, retrohenkinen tyyli ja upea mekko käänsivät katseita tällä silmiinpistävällä asullaan.

Lisa Rinna yllättää retro platinablondilla kampauksella

Lisa Rinna, joka tunnettiin vuosia lyhyestä brunette-tyylistään, yllätti kaikki esiintymällä vaikuttavan tuuheassa platinablondissa kampauksessa (peruukissa) amfAR-gaalassa Cannesissa. Hän oli valinnut retrotyylisen bouffant-polkkatuen, joka oli saanut inspiraationsa menneiden vuosikymmenten tyylikkäistä silueteista.

Tämä hius"muodonmuutos" oli jyrkässä ristiriidassa hänen tavanomaisen tyylinsä kanssa ja korosti entisestään hänen silmiinpistävää meikkiään. Taakse vedettyinä ja lähes valkoisina Lisa Rinnalla oli radikaalisti erilainen ilme, jopa niin, että jotkut katsojat olivat lähes tunnistamattomia.

Metallinen mekko amfAR-gaalaan

Täydentääkseen tätä kauneusmuodonmuutosta Lisa Rinna valitsi Kevin Germanierin hauskuusmekon. Monivärinen luomus sekoitti sinisen, vihreän, keltaisen ja violetin sävyjä metallinhohtoiseksi efektiksi, joka muistutti kimaltelevia hapsuja.

Useiden erikoistuneiden mediakanavien mukaan kierrätysmateriaaleista valmistetussa asussa oli myös helmikoristeita ja erittäin selkeästi strukturoidut olkapäät. Kokonaisuutta täydensivät timanteilla koristellut korut ja hopeiset platform-korkokengät, jotka korostivat siluetin teatraalista ilmettä.

Viikko täynnä useita kauneusmuutoksia

Tämä Cannesin elokuvaesiintyminen ei ollut Lisa Rinnan ensimmäinen hiusmuodonmuutos viime päivinä. Vain muutamaa päivää aiemmin hän oli jo yllättänyt kaikki Los Angelesin ensi-illassa hyvin lyhyillä vaaleilla kiharoilla erilaisessa retrotyylissä.

Sitten toisessa Cannesin elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) aikana vuoden 2026 aikana järjestetyssä tapahtumassa hän valitsi peruukkisuunnittelija Sofia Laskarin avustuksella luodun mustan polkkatukkansa "märkälookin" avulla. Viikon sisällä Lisa Rinna koki lukuisia väri- ja kampausmuutoksia, mikä vahvisti hänen taipumuksensa "esteettisiin muodonmuutoksiin".

Muoti-ikoni, joka tykkää ottaa riskejä

Lisa Rinna on jo vuosia vakiinnuttanut asemansa erittäin seurattuna persoonana muoti- ja kauneusvalintojensa ansiosta. Hän tunnetaan ekstravaganttisesta ulkonäöstään ja veistetyistä vartaloistaan, eikä epäröi kokeilla kampauksia, meikkiä tai näyttäviä asuja.

Hänen esiintymisensä punaisella matolla herättävät säännöllisesti reaktioita sosiaalisessa mediassa, jossa jotkut käyttäjät ylistävät hänen "tyylillistä rohkeuttaan", kun taas toiset yllättyvät hänen toistuvista muodonmuutoksistaan.

amfAR-gaala, julkkisten pakko nähdä Cannesissa

Joka vuosi amfAR-gaala tuo yhteen lukuisia elokuvan, muodin ja viihteen maailman persoonallisuuksia Cannesin elokuvajuhlien aikana. Tämä hyväntekeväisyystapahtuma tunnetaan yhtä lailla HIV-tutkimuksen varainhankinnastaan kuin näyttävistä muotiesiintymisistään. Lisa Rinna oli yksi vuoden 2026 gaalassa läsnä olleista julkkiksista, joita leimasivat monet silmiinpistävät kauneusmuutokset.

Platinablondilla lookillaan ja kimaltelevalla mekollaan Lisa Rinna onnistui erottumaan joukosta tapahtumassa, joka oli jo ennestään täynnä upeita esiintymisiä. Retro platinablondin kampauksensa, graafisen meikkinsä ja eloisan metallisen mekkonsa avulla hän vahvisti jälleen kerran taipumuksensa "spektaakkelimaisiin" lookkeihin.