Bella Hadid tuo takaisin vintage-mekon punaiselle matolle ja tekee sensaation

Fabienne Ba.
Amerikkalainen malli Bella Hadid jatkaa kansainvälistä menestystään punaisella matolla. Hän aiheutti sensaation pukeutumalla ikoniseen vintage-vaatekappaleeseen ja esiintyessään paljon keskustelua herättäneessä Cannesin elokuvajuhlilla 2026. Hänen asunsa herätti välittömästi lukuisia reaktioita verkossa.

Bella Hadid retro-siluetissa

Upeasta ulkonäöstään tunnettu Bella Hadid käänsi jälleen katseita vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien punaisella matolla. Hän valitsi Schiaparellin luomuksen, Jane Birkiniin yhdistetyn kuuluisan virkatun mekon. Täydellisesti hänen vartalolleen räätälöity asu yhdisti läpikuultavia kankaita, hauskoja yksityiskohtia ja vintage-estetiikkaa. Erityisesti hänen syvään uurrettu pääntie, jota koristi musta jalokivi, herätti sekä valokuvaajien että internetin käyttäjien huomion. Kuvat hänen ulkonäöstään levisivät nopeasti laajalti sosiaalisessa mediassa.

1970-luvun ikoneista inspiroitunut mekko

Tällä lookilla Bella Hadid omaksuu nykyisen trendin, jossa vintage-viittaukset palaavat punaiselle matolle. Julkkikset ja muotitalot ovat jo useiden kausien ajan hakeneet inspiraatiota 1970-, 1980- ja 1990-luvuilta.

Bella Hadidin asu kunnioitti Jane Birkinin maailmaa, muodin ja vaivattoman tyylin ikonista hahmoa. Virkattu Schiaparelli-mekko yhdisti retrohenkisyyden nykyaikaisiin haute couture -koodeihin. Kokonaisuuden täydensi hyvin hillitty nuttura, kimaltelevat korvakorut ja minimalistinen meikki.

Internetin käyttäjät reagoivat voimakkaasti sosiaalisessa mediassa

Kuten Bella Hadidin esiintymisissä usein käy, reaktiot moninkertaistuivat nopeasti X:ssä (entinen Twitter), Instagramissa ja TikTokissa. Monet käyttäjät kiittivät hänen siluettinsa hienostuneisuuden ja yksinkertaisuuden tasapainoa.

Useissa kommenteissa korostettiin, kuinka täydellisesti mekko istui Bella Hadidin vartaloon. Toiset taas kutsuivat sitä "ikoniseksi asuksi" tai "täydelliseksi Cannesiin". Bella Hadidin läsnäolo punaisella matolla herättää säännöllisesti merkittävää sitoutumista verkossa, ja jokainen asu on saanut laajan uutisoinnin mediassa.

Bella Hadid, muodin keskeinen hahmo

Vuosien varrella Bella Hadid on vakiinnuttanut asemansa yhtenä muotialan vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Hän tekee säännöllisesti yhteistyötä suurimpien muotitalojen kanssa ja esiintyy lukuisilla merkittävillä esiintymisillä muotiviikoilla ja kansainvälisillä festivaaleilla.

Hänen tyylinsä vaihtelee usein vintage-viittausten, avantgarde-siluettien ja minimalististen ilmeiden välillä. Tämä kyky navigoida eri estetiikan välillä myötävaikuttaa suuresti hänen vaikutukseensa muotimaailmassa. Sosiaalisessa mediassa jokainen hänen esiintymisensä leviää nopeasti kulovalkean tavoin ruokkien ajankohtaisia kauneus- ja muotitrendejä.

Vintage on edelleen hitti punaisella matolla

Bella Hadidin esiintyminen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla vahvistaa myös vintage-muodin paluuta julkkismaailmaan. Yhä useammat tähdet valitsevat julkisiin esiintymisiinsä arkistovaatteita tai menneisyyden ikonisista silueteista inspiroituneita luomuksia.

Tämä trendi heijastaa sekä tyylillisen yksilöllisyyden halua että kasvavaa kiinnostusta kestävään muotiin ja vintage-mallien elpymiseen. Punaisista matoista tulee näin tiloja, joissa muotiperintö ja modernius kohtaavat tyylien kautta, jotka yhdistävät nostalgian nykyaikaiseen uudelleentulkintaan.

Tällä mekolla Bella Hadid herätti jälleen kerran yleisön ja sosiaalisen median huomion. Hänen esiintymisensä Cannesin elokuvajuhlilla kuvaa sekä hänen vaikutusvaltaansa muotimaailmassa että nykyistä innostusta retroviittausten uudelleentulkintaan.

