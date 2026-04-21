Kesken safarin Dua Lipa nauttii treenistä, joka ei jää huomaamatta.

Safariseikkailun keskelläkään laulaja-lauluntekijä Dua Lipa ei ilmeisesti ole hylännyt kuntoilurutiiniaan. Hän jakoi Instagramissa kuvakarusellin, joka herätti välittömästi miljoonien seuraajiensa huomion.

Safari Etelä-Afrikassa kihlattunsa kanssa

Dua Lipan Instagramissa julkaisema karuselli seuraa hänen safarimatkaansa Etelä-Afrikkaan kihlattunsa, näyttelijä Callum Turnerin, kanssa. Kuvat yhdistävät villimaisemia matkan intiimimpiin hetkiin, tarjoten harvinaisen kurkistuksen hänen jokapäiväiseen elämäänsä poissa lavojen ja studioiden luota.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut DUA LIPA (@dualipa)

Urheiluselfie päätyi syötteeseen

Karusellin keskelle on asetettu peiliselfie, jossa laulaja näkyy kokonaan mustassa treeniasussa: lyhyessä hihattomassa paidassa ja yhteensopivissa stretch-housuissa. Kuva herätti nopeasti positiivisten reaktioiden aallon hänen faneissaan, jotka näkivät sen heijastusena hänen johdonmukaisesta sitoutumisestaan kuntoiluun, jopa matkoilla ollessaan.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun laulaja on jakanut välähdyksiä treeneistään sosiaalisessa mediassa: maaliskuussa 2026 hän julkaisi selfien kuntosalilta sen kunniaksi, että hänen kappaleensa "Houdini" saavutti miljardin striimauksen Spotifyssa.

Dua Lipa ällistyttää uudessa selfiessään. pic.twitter.com/XwFk7Wu8GI — Pop Crave (@PopCrave) 20. huhtikuuta 2026

Yhdistämällä upeita maisemia, henkilökohtaisia hetkiä ja viittauksen urheilulajiinsa Dua Lipa osoittaa pysyvänsä uskollisena elämäntyylilleen jopa toisella puolella maapalloa. Tämä safariloma havainnollistaa Dua Lipan tasapainoista puolta, jossa hän pystyy yhdistämään rentoutumisen, rakkauden ja hyvinvoinnin fanien valvovien – ja aina innostuneiden – silmien alla.