Ulkonäkönsä vuoksi pilkattua tämä vaikuttaja reagoi hyvin henkilökohtaisesti

Brittiläinen sisällöntuottaja Madeline Argy on muuttanut pilkan voimakkaaksi oppitunniksi kehopositiivisuudesta sen jälkeen, kun viraaliksi levinnyt video sai kritiikkiä hänen ulkonäöstään. Lifestyle-sisällöstään ja suorapuheisesta luonteestaan tunnettu Madeline vastaa tunteella ja aidosti niille, jotka pilkkasivat hänen käsivarsiaan.

Viraalivideo aseiden pilkasta

Sosiaalisessa mediassa viraaliksi levinneellä videolla Madeline Argylla oli yllään valkoinen lyhythihainen paita, joka sai hänen käsivartensa näyttämään "lyhyiltä". Kommentit purkautuivat nopeasti: naurua, meemejä ja ilkeitä kommentteja tulvi sisään, muuttaen yksinkertaisen julkaisun mediakohun. Kohdatessaan tämän negatiivisuuden aallon brittiläinen sisällöntuottaja päätti olla jättämättä sitä huomiotta, vaan tarjota oman selityksensä.

Viesti, joka liittyy hänen vammaiseen äitiinsä

Madeline paljasti TikTokissa henkilökohtaisen yksityiskohdan: hänen äidillään, jolla on vamma, on täsmälleen sama fyysinen ominaisuus . "Minua liikutti, näytän äidiltäni", hän sanoi liikuttuneena videovastauksessaan, joka on jo kerännyt miljoonia katselukertoja. Hän käytti tilaisuutta hyväkseen esittääkseen voimakkaan vetoomuksen: älkää tuomitko toisten ulkonäköä tuntematta heidän tarinaansa, sillä jokaisen kehon takana on ainutlaatuinen elämä.

Kehopositiivisuus ja online-solidaarisuus

Tämä vastaus löysi vihdoin vastakaikua: tukea tulvi tuhansien solidaarisuusviestien myötä, joissa juhlistettiin hänen haavoittuvuuttaan ja rohkeuttaan. Madeline Argy, joka on jo itsetuntemuksen lähettiläs, vahvisti viestiään osoittamalla, että "todellinen kauneus" piilee aitoudessa, ei saavuttamattomissa standardeissa.

Käyttämällä pilkkaa empatian ponnahduslautana Madeline Argy todistaa, että naispuoliset sisällöntuottajat voivat muuttaa ajattelutapoja. Hänen henkilökohtainen tarinansa muistuttaa meitä siitä, että kehopositiivisuus ei ole vain iskulause: se on kutsu päivittäiseen myötätuntoon.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Amerikkalainen malli Emily Ratajkowski valitsee tyylikkään ja huomiota herättävän tyylin.

