51-vuotias Penélope Cruz valaisee Lontoon veistoksellisessa mustassa mekossa.

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz, joka parhaillaan mainostaa Maggie Gyllenhaalin ohjaamaa "Morsiamen!"-elokuvaa, sytytti Lontoon kadut liekkeihin Jacquemuksen upealla luomuksella syksyn 2026 mallistosta. Tämä pieni musta mekko, jossa oli syvään uurrettu pääntie ja rispaantuneista nauhoista tehty helma, korosti hänen vartaloaan.
Syksyn 2026 luomus
Penélope Cruzilla oli yllään vartalonmyötäinen, pitkähihainen body, jonka helma oli tehty revityistä nauhoista, jotka tanssivat joka askeleella, ja jossa oli selkeä pyöreä pääntie. Elegantit helmikoristeiset kattokruunukorvakorut ja minimalistiset mustat avokkaat täydensivät hienostuneen ilmeen, kun taas uusi epäsymmetrinen polkkatukka sivulle kaarretulla otsatukalla kehysti hänen ikonisia kasvojaan.
Signature-pronssinen savuinen meikki
Penélope Cruz valitsi intensiivisen lookin: graafisen mustan rajauskynän, hohtavan pronssisen luomivärin ja mattapintaiset ruusunpunaiset huulet korostivat hänen ikonisia peurasilmiään. Oscar-palkittu näyttelijä osoitti jälleen kerran ajattoman eleganssin ehdottoman mestarin kyvyn.
Katso tämä postaus Instagramissa
"Morsiamen!" voitokas mainos
Tämä Lontoon-matka on osa "The Bride!" -projektin mainoskiertuetta, joka on hänen viimeaikaisten menestystensä jälkeen syntynyt projekti. Penélope Cruz vahvistaa asemansa ajattomana muoti-ikonina yhdistämällä vaivattomasti avantgarde-haute couturen ja luonnollisen eleganssin.
Viime kädessä hänen magneettinen läsnäolonsa ylittää sukupolvien rajat ja muistuttaa meitä siitä, miksi hän on yksi maailman elokuvan suurimmista tähdistä, kykenevä sytyttämään minkä tahansa punaisen maton liekkeihin.