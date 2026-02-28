Search here...

51-vuotias Penélope Cruz valaisee Lontoon veistoksellisessa mustassa mekossa.

Anaëlle G.
@penelopecruzoficial/Instagram

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz, joka parhaillaan mainostaa Maggie Gyllenhaalin ohjaamaa "Morsiamen!"-elokuvaa, sytytti Lontoon kadut liekkeihin Jacquemuksen upealla luomuksella syksyn 2026 mallistosta. Tämä pieni musta mekko, jossa oli syvään uurrettu pääntie ja rispaantuneista nauhoista tehty helma, korosti hänen vartaloaan.

Syksyn 2026 luomus

Penélope Cruzilla oli yllään vartalonmyötäinen, pitkähihainen body, jonka helma oli tehty revityistä nauhoista, jotka tanssivat joka askeleella, ja jossa oli selkeä pyöreä pääntie. Elegantit helmikoristeiset kattokruunukorvakorut ja minimalistiset mustat avokkaat täydensivät hienostuneen ilmeen, kun taas uusi epäsymmetrinen polkkatukka sivulle kaarretulla otsatukalla kehysti hänen ikonisia kasvojaan.

Signature-pronssinen savuinen meikki

Penélope Cruz valitsi intensiivisen lookin: graafisen mustan rajauskynän, hohtavan pronssisen luomivärin ja mattapintaiset ruusunpunaiset huulet korostivat hänen ikonisia peurasilmiään. Oscar-palkittu näyttelijä osoitti jälleen kerran ajattoman eleganssin ehdottoman mestarin kyvyn.

"Morsiamen!" voitokas mainos

Tämä Lontoon-matka on osa "The Bride!" -projektin mainoskiertuetta, joka on hänen viimeaikaisten menestystensä jälkeen syntynyt projekti. Penélope Cruz vahvistaa asemansa ajattomana muoti-ikonina yhdistämällä vaivattomasti avantgarde-haute couturen ja luonnollisen eleganssin.

Viime kädessä hänen magneettinen läsnäolonsa ylittää sukupolvien rajat ja muistuttaa meitä siitä, miksi hän on yksi maailman elokuvan suurimmista tähdistä, kykenevä sytyttämään minkä tahansa punaisen maton liekkeihin.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Serena Williams loistaa harvinaisessa videossa tyttärensä kanssa, yllään neulemekko.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williams loistaa harvinaisessa videossa tyttärensä kanssa, yllään neulemekko.

Serena Williams jakoi hiljattain Instagram-kuvan, jossa hän esittelee kaksi asua ja suloisen hetken nuorimman tyttärensä, Adira Riverin (2-vuotias),...

Luonnollisessa asussaan Adriana Lima sytyttää some-maailman liekkeihin.

Adriana Lima, brasilialainen malli ja kuuluisa Victoria's Secret -brändilähettiläs, on äskettäin aiheuttanut sensaation Instagram-karusellillaan nimeltä "February in LA",...

Punaisella matolla tämä näyttelijä rikkoo sääntöjä rennolla yksityiskohdalla

Punaisella matolla asut suunnitellaan usein pikkutarkasti. Vuoden 2026 César-palkintogaalassa ranskalainen näyttelijä Leïla Bekhti päätti uhmata odotuksia odottamattomalla muotilausumalla....

César-palkinnot 2026: Isabelle Adjani kehottaa miehiä "puolustamaan naisia"

Isabelle Adjani loi yhden51. César-palkintogaalan ikimuistoisimmista hetkistä Olympia-stadionilla 26. helmikuuta 2026 kutsumalla kaikki läsnä olleet miehet seisomaan tukemaan...

38-vuotias näyttelijä puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan ja uuden äidin koettelemuksista.

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja-lauluntekijä, kirjailija, stylisti ja tuottaja Hilary Duff puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan, aiheesta, joka koskettaa häntä edelleen syvästi....

Rasististen kommenttien kohteena suorassa lähetyksessä oleva laulaja joutuu kiistan keskipisteeseen.

Ranskalainen kirjailija ja kustantaja Richard Millet aiheutti kohun 23. helmikuuta 2026 CNewsin ohjelmassa "L'Heure des pros" kutsumalla Aya...

© 2025 The Body Optimist