Päätä varpaisiin nahkaa: Kim Kardashian asettaa tyylin 45-vuotiaaksi

Juhlistaakseen tyttärensä Chicagon 8-vuotissyntymäpäivää Kim Kardashian valitsi näyttävän asun: vartalonmyötäisen ruskean nahkamekon ja reilun kokoisen, vyöllä sidotun mustan takin. Kontrasti "talvisen karuuden" ja itsevarman tyylin välillä.

Tyyli, joka ei pyytele anteeksi

SKIMS-brändin perustaja valitsi asun, joka välitti itsevarmuutta, kaukana perhetapahtumissa äitien "odotetusta" hienotunteisuudesta. Syvällä pääntiellä, istuvalla mekolla ja itsevarmalla ryhdillä Kim pysyi uskollisena estetiikalleen olosuhteista riippumatta. Hän todisti, että vanhempi voi silti puolustaa läsnäoloaan julkisuudessa voimakkaasti – jos jollakulla oli vielä epäilyksiä.

Nettikritiikki, hiljainen vastaus

Kuten usein käy, kommentit tulvivat nopeasti sosiaaliseen mediaan: Kim sai osakseen seksistisiä ja alentavia kommentteja aina hänen ulkonäkönsä pilkkaamisesta syytöksiin "parrasvalojen varastamisesta". Hän ei vastannut; hänen asenteensa kertoi kaiken: hän jatkoi elämäänsä omien sääntöjensä mukaan ilman, että hänen tarvitsisi puolustella itseään.

Nahka, sen visuaalinen tunnusmerkki

Kim Kardashian on jo vuosia tehnyt nahasta keskeisen osan vaatekaappiaan. Catsuits, trenssitakit, yksiväriset asut… hän esittelee tätä materiaalia kaikissa sen variaatioissa pyrkien aina visuaaliseen yhtenäisyyteen. Tämän valinnan avulla hän luo voimakkaan, hienostuneen ja välittömästi tunnistettavan estetiikan.

Kuva nykyaikaisesta äidistä

Tyylin lisäksi julkaistuissa kuvissa näkyy tarkkaavainen ja läsnä oleva nainen: läheinen side tyttäreensä, yhteinen manikyyri, hellät sanat lentokentällä… Kim kumoaa stereotypiat näyttämällä "kaksipuolisen puolen": omistautuneen äidin ja itseään ilmaisevan naisen puolen. Hän kieltäytyy mukautumasta lempeän ja vaatimattoman äidin rajoittavaan kuvaan.

Tilanteessa, jossa kehonkuvaan ja ikään liittyvät odotukset ovat edelleen vallitsevia, Kim Kardashianin jäsennelty ja itsevarma asu toimii kannanottona. Se muistuttaa naisista, että heillä on oikeus olla olemassa täysillä, ilman että heidän tarvitsee alistua "liikaa" tai "liian vähän" -saneluihin.