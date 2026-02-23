Goottilaistyylisessä mekossa tämä irlantilainen malli kiehtoo silmää

Goottilaistyylisissä punaisessa mekossa irlantilainen reality-tv-persoona, juontaja ja malli Maura Higgins kirjaimellisesti lumosi BAFTA-gaalan vuoden 2026 punaisen maton ja muutti ulkonäkönsä todelliseksi muotinäytökseksi.

"Vampyyrimäinen" esiintyminen vuoden 2026 BAFTA-gaalassa

Lontoossa 22. helmikuuta 2026 pidetyssä seremoniassa Maura Higgins valitsi dramaattisen, ultrastrukturoidun, tummanpunaisen luomuksen. Irlantilainen malli, joka tunnetaan jo televisioasuistaan, vahvisti asemansa "goottilaisena muusana" tällä olkaimettomalla mekolla, jossa oli korsetilla sidottu yläosa, jonka pääntie näytti kirjaimellisesti kelluvan hänen kaulansa ympärillä.

Tätä optista illuusiota tehosti kimalteleva musta koriste, joka loi lähes yliluonnollisen kuvion punaista vasten. Takana musta laahus jatkoi vaatetta antaen vaikutelman varjosta, joka seuraa häntä askel askeleelta punaisella matolla. Kokonaisuus muodosti puettavan taideteoksen, jossain futuristisen haute couturen ja synkän romantiikan välimaastossa.

Katso tämä postaus Instagramissa Front Page Popin ja Brandon Westin (@frontpagepop) jakama julkaisu

Asusteet ja kauneustuotteet

Täydentääkseen tätä tekstiilivaikutteista tyyliä Maura Higgins valitsi pitkät, läpikuultavat mustat hansikkaat, jotka pidensivät hänen käsivarsiaan ja korostivat samalla asun vampyyrimaista tunnelmaa. Hänen matalalle nutturalle sidotut hiuksensa kehystävät hänen kasvojaan ja korostavat muotoiltua meikkiä, virheetöntä ihoa, selkeitä muotoja ja hienostuneita nude-huulipunaa.

Valitsemalla minimalistisia ja yhteensopivia asusteita Maura Higgins antoi mekon pysyä ehdottomana keskipisteenä. Tuloksena: yhtenäinen ja magneettinen siluetti, joka on suunniteltu kokonaisuudeksi pelkän kappalekokoelman sijaan.

"Love Islandista" muoti-ikoniksi

Maura Higgins esiintyi ensimmäisen kerran brittiläisessä "Love Island" -versiossa vuonna 2019, ja hän on vähitellen rakentanut vahvan imagon yhdistämällä reality-tv:tä, animaatiota ja muotia. Hänet on nähty sarjoissa "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" ja viime aikoina "The Traitors US", joissa hänen asunsa – hatut, puvut ja avantgardistiset siluetit – tekivät pysyvän vaikutuksen.

Samaan aikaan hän vakiinnutti asemansa mallina ja brändilähettiläänä tehden useita muoti- ja kauneusalan yhteistyöprojekteja, kunnes hänestä tuli vakiokasvo punaisella matolla ja eturivissä. New Yorkissa tammikuussa 2026 hän oli jo otsikoissa Christopher Kanen housuttomassa asussa, jossa yhdistyi syvään uurrettu takki, korsetilla täytetty vyö ja mustat pitsiset sukkahousut.

Tässä BAFTA-gaalassa nähdyssä punamustassa illuusiomekossa Maura Higgins poikkeaa "hillitystä" tyylistä ja omaksuu täysin goottilaisen ja teatraalisen estetiikan. Vaikka hän aloitti uransa tosi-tv-tähtenä, hän on nyt vakiinnuttanut asemansa todellisena muoti-ikonina, joka kykenee loistamaan yhtä kirkkaasti kuin odotetuimmat näyttelijät.