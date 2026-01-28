51-vuotias Penélope Cruz yllättää lyhyellä hiustenleikkauksella

Espanjalainen näyttelijä, malli ja suunnittelija Penélope Cruz aiheutti hiljattain sensaation Chanelin Haute Couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä Pariisin muotiviikoilla (20.-25. tammikuuta).

Selkeästi pariisilainen ilme

Pitkistä, Hollywoodia muistuttavista retrokiharoistaan tunnettu Penélope Cruz yllätti kaikki lyhyellä hiustenleikkauksellaan: "tousled lob" eli pehmeällä, laineikkaalla polkkatukkalla, joka raaputtaa hänen hartioitaan. Chanelin virallisena lähettiläänä vuodesta 2018 toiminut Penélope Cruz ei olisi voinut kuvitellakaan parempaa aikaa esitellä tätä uutta kampausta.

Hänen uusi, hieman pörröinen ja sivulta kaarevalla otsatukalla varustettu polkkatukkansa henkii pariisilaisnaisten vaivatonta viehätysvoimaa. Näyttelijätär täydensi lookin mustalla Chanelin avokamekolla ja yhteensopivalla, hieman avonaisella neuletakilla. Hänen tyyliään täydensivät hienostuneet smaragdinvihreät ja timanttikoristeet, graafiset korvakorut ja hillityt mustat asusteet: mini-clutch-laukku ja neliökärkiset avokkaat.

Uskollinen ikoni

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun "Volver"-tähti on säteillyt punaisella matolla ranskalaisen muotitalon ansiosta. Viime vuonna Penélope Cruz lumosi Oscarit enkelinmakuisessa valkoisessa mekossa, joka oli saanut inspiraationsa vuoden 1992 Chanelin mallistosta. Olipa kyseessä sitten tweed-puvun uudelleenkäyttö tai klassikoiden uudelleenluominen, Penélope Cruz ilmentää täydellisesti Chanelin ajatonta eleganssia.

ELLE US -lehden haastattelussa hän selitti, ettei enää pelkää ikäänsä koskevia kysymyksiä: "Se on kaunis virstanpylväs, juhlan ja kiitollisuuden hetki." Tällä uudella, lyhyemmällä hiustenleikkauksella Penélope osoittaa, että muutos voi olla vapauden muoto missä tahansa iässä.

Lyhyesti sanottuna, kypsyyttä ja modernia tyyliä yhdistävä Penélope Cruz on tehnyt merkittävän paluun muotipiireissä. Pehmeän, hulmuavan polkkatukkansa avulla hän antaa kauniin oppitunnin itsevarmuudesta ja tyylistä: joskus yksi saksien napsautus riittää määrittelemään koko tyylin uudelleen.