Rohkea kuva näyttelijä Nicole Kidmanista, 58, aiheuttaa kohua verkossa.

Nicole Kidman herättää edelleen huomiota paljon elokuvarooliensa ulkopuolellakin. Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, laulaja ja ohjaaja herätti hiljattain reaktion verkossa julkaistuaan "rohkeaksi" pidetyn kuvauksen. Sosiaalisessa mediassa jaettu ja useiden mediakanavien poimima kuva herätti lukuisia kommentteja, joista jotkut ylistivät "näyttelijättären itseluottamusta", toiset taas herättivät laajempia kysymyksiä iästä viihdeteollisuudessa.

Laajasti keskustelua herättänyt valokuvaus

Kuvassa Nicole Kidman esiintyy sukissa ja sukkahousuissa elegantissa ympäristössä, joka esittelee tyylikästä mutta itsevarmaa estetiikkaa. Kuvan julkaiseminen herätti nopeasti reaktioita verkossa. Monet internetin käyttäjät ylistivät "näyttelijättären rohkeutta ja hänen päätöstään omaksua täysin imagonsa 58-vuotiaana". Toisissa kommenteissa huomautettiin, että "tämäntyyppisiä valokuvia yhdistetään edelleen harvoin yli 50-vuotiaisiin näyttelijöihin", mikä selittää reaktion laajuuden.

Ura, jota leimasivat "rohkeat" valinnat

Nicole Kidman on jo vuosikymmenten ajan vakiinnuttanut asemansa yhtenä kansainvälisen elokuvan johtavista hahmoista. Näyttelijä on tehnyt yhteistyötä lukuisten tunnettujen ohjaajien, kuten Jane Campionin, Gus Van Santin, Alejandro Amenábarin ja Park Chan-wookin, kanssa. Hänen filmografiansa kattaa useita genrejä itsenäisistä elokuvista Hollywoodin suuriin tuotantoihin.

Vuonna 2003 hän voitti Oscar-palkinnon parhaasta naispääosasta elokuvassa "The Hours", jossa hän näytteli kirjailija Virginia Woolfia. Ajan myötä hän on myös luonut merkittävän televisiouran, erityisesti sarjoissa "Big Little Lies" ja "The Undoing".

Alan sisäiset tukireaktiot

Kuvaus sai positiivista palautetta myös elokuva-alalla. Useat julkkikset ilmaisivat tukensa näyttelijättärelle sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi näyttelijä Jamie Lee Curtis jakoi kuvan ja ylisti kollegansa itseluottamusta.

Tämäntyyppinen reaktio korostaa näyttelijöiden välistä solidaarisuutta viihdeteollisuudessa ikään liittyvän kritiikin edessä. Monet netin käyttäjät ylistivät myös Nicole Kidmanin jatkuvaa määrätietoista läsnäoloa mediassa ja taiteessa.

Hollywoodissa toistuva keskustelu ikäsyrjinnästä

Tähän kuvaan kohdistuneet reaktiot ovat osa laajempaa keskustelua ikäsyrjinnästä elokuva-alalla. Monet näyttelijätärt ovat puhuneet vaikeuksista, joita he kohtaavat tiettyjen roolien saamisessa uransa edetessä. Useat järjestöt ja tutkimukset ovat myös korostaneet, että naisroolit harvenevat iän myötä, erityisesti neljänkymmenen ikävuoden jälkeen. Tässä yhteydessä jotkut elokuva-alan toimijat pyrkivät kyseenalaistamaan näitä normeja pitämällä edelleen merkittävää asemaa mediassa ja taiteellisella alalla.

Tällä laajalti keskustelua herättäneellä valokuvauksella Nicole Kidman jatkaa asemansa vakiinnuttamista elokuva-alalla ja osallistuu, olipa se sitten tahallista tai tahatonta, laajempaan keskusteluun iästä, näkyvyydestä ja naisten edustuksesta Hollywoodissa.

Article précédent

