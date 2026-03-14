"Vanhenemispäivää ei ole": Näyttelijä Ali Larter, 50, vastaa kritiikkiin

Hollywoodissa näyttelijöiden ikäkysymys on edelleen toistuva keskustelunaihe. Amerikkalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Ali Larter otti hiljattain kantaa tähän aiheeseen. 50-vuotiaana hän vastasi sosiaalisessa mediassa esitettyyn kritiikkiin, joka koski hänen rooliaan sarjassa "Landman", väittäen, että iän ei pitäisi rajoittaa sitä, miten naisia kuvataan valkokankaalla.

Reaktiot hänen roolinsa jälkeen sarjassa "Landman"

Ali Larter esiintyy Taylor Sheridanin luomassa ja Paramount+:lla esitetyssä sarjassa "Landman". Hän näyttelee Angela Norrisia, hahmoa, jota kuvataan karismaattiseksi. Sarjan esittämisen jälkeen jotkut sosiaalisen median käyttäjät ilmaisivat yllätyksensä nähdessään yli 50-vuotiaan naisen kuvatun viehättävänä fiktiivisessä teoksessa. Kun näyttelijätäriltä kysyttiin tästä, hän vastasi haastattelussa, ettei hän ymmärtänyt reaktiota. "Viehättävyydelle ei ole vanhenemispäivää", hän totesi.

Reaktio ikään liittyviin stereotypioihin

Ali Larter selittää lausunnoissaan, että tämä reaktio "heijastaa edelleen joitakin viihdeteollisuudessa itsepintaisia ajatuksia". Hänen mukaansa käsitystä, jonka mukaan naisen viehätysvoima tai näkyvyys on iän rajoittama, on muutettava. Hän korosti myös: "Pidän outona, että jotkut ihmiset ovat järkyttyneitä siitä, että neljäkymmentä- tai viisikymmentävuotiasta naista voidaan pitää viehättävänä."

Useita vuosikymmeniä kestävä ura

Ali Larter aloitti uransa 1990-luvulla, aluksi mallina ennen siirtymistään elokuva- ja televisioalalle. Hän sai tunnustusta useissa suosituissa elokuvissa, kuten "Final Destination" ja "Resident Evil", ja näytteli myös sarjassa "Heroes" 2000-luvulla. Vuosien varrella hän on jatkanut esiintymistä useissa tuotannoissa ja laajentanut toimintaansa viihdeteollisuudessa.

Toistuva keskustelu Hollywoodissa

Näyttelijöiden ikäkysymys on valitettavasti edelleen toistuva puheenaihe Hollywoodissa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naisroolit harvenevat iän myötä, erityisesti neljänkymmenen vuoden jälkeen. Jotkut näyttelijät ja ohjaajat vaativat siksi monipuolisempaa naisten edustusta valkokankaalla kaikissa ikäryhmissä. Ali Larterin lausunnot ovat osa tätä laajempaa keskustelua naisten asemasta elokuva- ja televisioteollisuudessa.

Vastauksena ikäänsä liittyvään kritiikkiin Ali Larter toisti, että naisten edustusta ruudulla ei pitäisi rajoittaa stereotypioilla. 50-vuotiaana hän vahvistaa halunsa jatkaa "monimuotoisten hahmojen kuvaamista" ja korostaa, että "viehätysvoimaa ja näkyvyyttä ei pitäisi yhdistää vanhenemispäivään".

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Zendaya herätti henkiin yhden Carrie Bradshawin ikonisimmista mekoista ja aiheutti sensaation
Article suivant
Rohkea kuva näyttelijä Nicole Kidmanista, 58, aiheuttaa kohua verkossa.

Rohkea kuva näyttelijä Nicole Kidmanista, 58, aiheuttaa kohua verkossa.

Nicole Kidman herättää edelleen huomiota paljon elokuvarooliensa ulkopuolellakin. Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, laulaja ja ohjaaja herätti hiljattain reaktion verkossa...

Zendaya herätti henkiin yhden Carrie Bradshawin ikonisimmista mekoista ja aiheutti sensaation

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Zendaya, usein stylistinsa Law Roachin seurassa, nauttii historiallisesti merkittävien muotivaatekappaleiden elvyttämisestä. Essence Black...

Leni Klum tekee vaikutuksen minimalistisella mustalla kynähameella

Saksalais-amerikkalainen malli ja tv-juontaja Leni Klum herätti huomiota punaisella matolla minimalistisella ja tyylikkäällä mustalla asullaan, joka koostui kynähameesta...

Uima-altaan äärellä tämä olympiavoittaja juhlii 23. syntymäpäiväänsä TikTokissa

Amerikkalainen voimistelija Suni Lee, lahjakkuudestaan ja päättäväisyydestään tunnettu olympiavoittaja, piti ansaitun tauon juhlistaakseen 23. syntymäpäiväänsä. Hän jakoi vilauksen...

50-vuotias Eva Longoria yllättää uudella hiustenleikkauksella

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, tuottaja ja malli Eva Longoria esittelee uutta kampausta, jonka hän yhdistää vartaloa myötäilevään pastellinkeltaiseen mekkoon...

Pitsimekossa tämä amerikkalainen malli herättää huomiota

Los Angelesin Vanities-juhlissa Kaia Gerber varasti jälleen shown. Amerikkalainen malli ja näyttelijä, supermalli Cindy Crawfordin tytär, uudisti ikonisen...