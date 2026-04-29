Simone Ashley aiheuttaa kohua hiekalla ranta-asussaan.

Intialaistaustainen brittiläinen näyttelijä Simone Ashley on vaihtanut "Bridgertonin" seurapiirit aurinkoiseen rantaan. Hänet kuvattiin hiljattain kesäkampanjaansa varten – ja kuvat levisivät nopeasti verkossa.

Kesän odotettu kampanja

Julkkisviihdesivusto Just Jared jakoi useita kuvia Simone Ashleysta poseeraamassa rannalla uutta Burberryn kesäkapselimallistoa varten virallisella Instagram-tilillään. Ulkona merenrannalla otetut hohtavat kuvat herättivät välittömästi Instagram-seuraajien ja muotilehdistön huomion.

Kuvissa Simone Ashley makaa huomattavan selvästi vatsallaan hiekassa, mustat hiuksensa on muotoiltu "märäksi lookiksi" (kampaus, joka antaa vaikutelman, että henkilö on juuri noussut vedestä). "Rento" asento tekee kuvista entistäkin silmiinpistävämpiä.

Metallinen ulkonäkö, jota koristaa ikoninen ruutukuvio

Tässä kuvauksessa Simone Ashley esiintyy kuvissa erilaisissa Burberryn ranta-asuissa, vuorotellen kaksiosaisten ja yksiosaisten mallien välillä. Yksi niistä on Metallic Cocoa -sävyinen setti – kultainen karamelli metallinhohtoisilla korostuksilla. Yläosassa, jossa on neliönmuotoinen pääntie, on ruutukuvio reunoissa ja hihansuissa. Alaosissa on sama kuvio lahkeissa. Kokonaisuus, joka yhdistää täydellisesti urheilullisen tyylin ja eleganssin.

Simone Ashley, muodin keskeinen hahmo

"Bridgerton"-sarjan, catwalk-esiintymisten ja suurten muotitalojen kanssa tehtyjen yhteistyöprojektien ansiosta Simone Ashley on vakiinnuttanut asemansa vuonna 2026 yhtenä halutuimmista brittiläisistä näyttelijöistä muotimaailmassa. Hänen kykynsä ilmentää erilaisia maailmoja – englantilaisesta aristokratiasta aurinkoisiin rantoihin – tekee hänestä erityisen monipuolisen ja halutun muusan.

Hiekkaa, aurinkoa ja ruutukuviota: Simone Ashley muutti tämän rantakuvauksen todelliseksi muotihetkeksi. Kuva, joka vahvistaa, miksi hän on niin kysytty hahmo paljon kuvauspaikkojen ulkopuolellakin.