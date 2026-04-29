Simone Ashley aiheuttaa kohua hiekalla ranta-asussaan.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

Intialaistaustainen brittiläinen näyttelijä Simone Ashley on vaihtanut "Bridgertonin" seurapiirit aurinkoiseen rantaan. Hänet kuvattiin hiljattain kesäkampanjaansa varten – ja kuvat levisivät nopeasti verkossa.

Kesän odotettu kampanja

Julkkisviihdesivusto Just Jared jakoi useita kuvia Simone Ashleysta poseeraamassa rannalla uutta Burberryn kesäkapselimallistoa varten virallisella Instagram-tilillään. Ulkona merenrannalla otetut hohtavat kuvat herättivät välittömästi Instagram-seuraajien ja muotilehdistön huomion.

Kuvissa Simone Ashley makaa huomattavan selvästi vatsallaan hiekassa, mustat hiuksensa on muotoiltu "märäksi lookiksi" (kampaus, joka antaa vaikutelman, että henkilö on juuri noussut vedestä). "Rento" asento tekee kuvista entistäkin silmiinpistävämpiä.

Metallinen ulkonäkö, jota koristaa ikoninen ruutukuvio

Tässä kuvauksessa Simone Ashley esiintyy kuvissa erilaisissa Burberryn ranta-asuissa, vuorotellen kaksiosaisten ja yksiosaisten mallien välillä. Yksi niistä on Metallic Cocoa -sävyinen setti – kultainen karamelli metallinhohtoisilla korostuksilla. Yläosassa, jossa on neliönmuotoinen pääntie, on ruutukuvio reunoissa ja hihansuissa. Alaosissa on sama kuvio lahkeissa. Kokonaisuus, joka yhdistää täydellisesti urheilullisen tyylin ja eleganssin.

Katso tämä postaus Instagramissa

Just Jaredin (@justjaredin) jakama julkaisu

Simone Ashley, muodin keskeinen hahmo

"Bridgerton"-sarjan, catwalk-esiintymisten ja suurten muotitalojen kanssa tehtyjen yhteistyöprojektien ansiosta Simone Ashley on vakiinnuttanut asemansa vuonna 2026 yhtenä halutuimmista brittiläisistä näyttelijöistä muotimaailmassa. Hänen kykynsä ilmentää erilaisia maailmoja – englantilaisesta aristokratiasta aurinkoisiin rantoihin – tekee hänestä erityisen monipuolisen ja halutun muusan.

Hiekkaa, aurinkoa ja ruutukuviota: Simone Ashley muutti tämän rantakuvauksen todelliseksi muotihetkeksi. Kuva, joka vahvistaa, miksi hän on niin kysytty hahmo paljon kuvauspaikkojen ulkopuolellakin.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Bella Hadid valitsi minimalistisen punaisen ranta-asun
"Rakastan arpeani": Laulaja Tyla tuomitsee valokuviensa retusoinnin

"Rakastan arpeani": Laulaja Tyla tuomitsee valokuviensa retusoinnin

Eteläafrikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Tyla ei ole koskaan ollut hiljaa asioista, jotka häntä vaivaavat. I-D-lehden ensimmäisessä "Beauty...

Bella Hadid valitsi minimalistisen punaisen ranta-asun

Amerikkalainen malli Bella Hadid aloitti kesän etuajassa. Hän julkaisi Instagramissa rantakuvien karusellin, joka sai hänen seuraajansa välittömästi liekkeihin...

Retroglamouria: Brittilaulaja Lily Allen tekee näyttävän paluun muotimaailmaan

Brittiläinen laulaja, muusikko ja näyttelijä Lily Allen on palannut lavalle ja parrasvaloihin. Tällä hetkellä "Lily Allen: Performs West...

Poptähti Zara Larsson ottaa mikroshortsit käyttöön ja aiheuttaa sensaation

Keväällä 2026 Zara Larsson on tehnyt mikroshortseista nimikkovaatteensa. Ruotsalainen poptähti käyttää jatkuvasti ultralyhyitä asuja maailmankiertueensa, muotikampanjoidensa ja ystävien...

"Magnificent": Näyttelijätär Elizabeth Hurley tuo takaisin hippityylisen tyylin

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley ei ollut koskaan aiemmin käynyt Stagecoach-musiikkifestivaaleilla. Ensimmäistä kertaa hän teki silmiinpistävän...

58-vuotias näyttelijä Nicole Kidman aiheutti sensaation selättömässä mekossa, jossa oli odottamaton yksityiskohta.

Biarritzissa Chanel Cruise 2026-2027 -näytöksessä australialais-amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Nicole Kidman todisti, että asu voi olla kaksi asiaa...