Uima-altaan äärellä Elizabeth Hurley antaa neuvoja valokuvaukseen.

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley on kiistaton kesäkuvien ikoni. Hän jakoi hiljattain Instagramissa ykkösvinkkinsä upeiden uima-allaskuvien ottamiseen.

Instagram-julkaisu, joka herättää reaktion

Elizabeth Hurley on hallinnut auringon suuteleman selfien taidon. Hän julkaisi Instagram-tilillään sarjan uima-allaskuvia, joissa hän poseeraa auringossa rentoutuen. Hän ei pelkästään jakanut näitä kuvia, vaan liitti niihin viestin, josta tuli nopeasti käytännöllinen vinkki kaikille, jotka kammoksuvat ranta-asussa valokuvaamista. Tämä ystävällinen ja humoristinen lähestymistapa herätti välittömästi innostuneiden reaktioiden aallon hänen seuraajiensa keskuudessa.

Hänen ykkösvinkkinsä: makaa alas

Julkaisunsa kuvatekstissä Elizabeth Hurley menee suoraan asiaan: "Valokuvaksi tuleminen voi olla pelottavaa, joten tässä on ykkösvinkkini: MAKASSE!!" Näyttelijätär korostaa tämän asennon tehokkuutta: vaakasuorassa asennossa vartalo venyy luonnollisesti ja tavanomaiset epätietoiset kulmat katoavat taianomaisesti. Elizabeth Hurleyn mukaan se on äärimmäinen temppu, joka on kaikkien saatavilla ilman suodattimia tai studiovalaistusta.

Aurinkolasit, "välttämättömät liittolaiset"

Hurley-metodin toinen tukipilari: aurinkolasit. Tällä kesäasusteella on kaksoisrooli hänen tekniikassaan. Se suojaa silmiä suoralta auringonvalolta, mutta lisää myös kuvaan tyylikkään ulottuvuuden ja heijastaa välittömästi ripauksen itsevarmuutta. Yhdessä makuuasennon kanssa aurinkolasit täydentävät Elizabeth Hurleyn mukaan yksinkertaisen yhtälön: tyylikkään ja onnistuneen kuvan sekunneissa ilman liiallista valmistelua tai monimutkaista lavastusta.

