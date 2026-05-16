Romanttisessa pastellisävyisessä mekossaan Sabrina Carpenter vetää kaikkien katseet puoleensa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Sabrina Carpenter esiintyi silmiinpistävästi Dior Cruisen vuoden 2027 näytöksessä LACMA:ssa Los Angelesissa. Pastellinkeltaisessa, kukka-aiheisilla kuvioilla koristellussa mekossa, jota täydensivät yhteensopivat korkokengät ja valkoinen rusetti hiuksissa, hän loi yhden illan puhutuimmista lookeista. Ehdottoman romanttinen ilme, joka sopii täydellisesti nykyiseen "voinkeltaiseen" trendiin.

Mekko suoraan muotinäytökseltä

Tähän odotettuun esiintymiseen Sabrina Carpenter valitsi vaatteen suoraan Cruise 2027 -mallistosta, joka esiteltiin samana iltana. Läpikuultava, erittäin pehmeän "tuoreen voin" sävyinen mekko leikitteli herkillä laskoksilla ja hienovaraisilla valkoisilla yksityiskohdilla. Tyypillinen yksityiskohta? Näyttävät kukat koristivat helmaa antaen koko asulle lähes veistoksellisen ulottuvuuden.

Pienintä yksityiskohtaa myöten huolellisesti harkitut asusteet täydensivät tätä romanttista estetiikkaa. Sabrina Carpenter kantoi pientä, samanväristä käsilaukkua, jota koristi myös kukkakirjonta, ja hiuksissaan oli herkkä valkoinen pitsirusetti.

Rusettipumppujen paluu

Toinen asun tähti? Kengät. Sabrina Carpenter valitsi ranskalaisen muotitalon Jonathan Andersonin astuttua luovana johtajana lanseeraamat slingback-avokkaat. Kevään 2026 näytöksessä ensimmäistä kertaa esitellyt avokkaat julistavat ylpeänä tunnusomaisen tyylinsä: D-kirjaimen muotoinen pohja – toiselta puolelta kaartuva ja toiselta teräväkärkinen – etuhihna, jota koristaa suuri Dior-nimellä varustettu rusetti, takana oleva hihna ja kapeneva korko.

Nämä avokkaat ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa ja väreissä, ja niistä on nopeasti tullut yksi kauden halutuimmista pareista. Ne ovat jo nähty brittiläis-amerikkalaisen näyttelijän Anya Taylor-Joyn jalassa valkoisessa sekä israelilais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan ja ohjaajan Natalie Portmanin jalassa satiininsinisenä. Sabrina Carpenter puolestaan valitsi mekkoonsa sopivan version – täydellisesti toteutetun yksivärisen ilmeen.

Voinkeltainen, kauden väri

Itse lookin lisäksi Sabrina Carpenterin ulkonäkö vahvistaa "voin keltaisen" keskeisen roolin vuoden 2026 trendeissä. Tämä pehmeä, hieman kermainen keltainen on keväästä lähtien vakiinnuttanut paikkansa catwalkien ja punaisten mattojen avainsävynä. Pastellin ja "tuoreen voin" välimaastossa se lisää välittömästi hohtavan ulottuvuuden mihin tahansa asuun.

Tämä kirkkaan keltaista pehmeämpi väri houkuttelee monipuolisuutensa ansiosta: sitä voi käyttää kokonaisena asuna tai hienovaraisena aksenttina, laskeutuvissa tai strukturoiduissa kankaissa, päivästä iltaan. Täydellinen sävy kevät-kesäkaudelle sopii myös täydellisesti "hiljaisen ylellisyyden" liikkeeseen – jossa kankaan laatu ja leikkauksen herkkyys ovat etusijalla pröystäileviin vaikutteisiin nähden.

Kirjailtu mekko, ikoniset korkokengät ja täydellisesti hallittu väripaletti tekivät Sabrina Carpenterista yhden tämän kauden muotinäytösten onnistuneimmista asuista. Hän vahvistaa kasvavaa tyylillistä vaikutusvaltaansa ja luo vaivattomasti yhden hetken halutuimmista asusteista.