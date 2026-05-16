"Kaunein äiti": malli Elsa Hosk esittelee raskausvatsaansa satiiniasussa

Ruotsalainen malli Elsa Hosk jakoi Instagramissa kuvakarusellin, joka ilahdutti hänen seuraajiaan välittömästi. Hän poseerasi itsevarmasti kokovalkoisessa satiiniasussa, sävytetyissä aurinkolaseissa ja mokkanahkalaukussa, vauvavatsa näkyi hienovaraisesti ylisuuren paidan paneelien välistä. Julkaisua juhlistettiin tuhansilla kommenteilla.

Päätä varpaisiin ulottuva satiinilookki hienostuneeseen raskausajan eleganssiin

Näihin uusiin kuviin Elsa Hosk valitsi virheettömän housupuvun, joka on räätälöity päivänvaloa heijastavasta, hohtavasta satiinista. Avoimesti ja ylisuurena pidetty paita paljastaa hänen pyöreän vatsansa, kun taas leveät, laskeutuvat housut pidentävät hänen pylväsmäistä siluettiaan. Ehdottoman minimalistinen lähestymistapa, jossa kankaan runsaus tekee kaiken työn.

Asusteista Elsa Hosk valitsi harmaanruskean mokkanahkaisen laukun, joka luo täydellisen kontrastin hänen asunsa valkoiseen sävyyn. Suuret, ruskeasävyiset perhosaurinkolasit lisäävät retroa, lähes elokuvamaista tunnelmaa. Tyylikäs kampaus ja hillityt mustat sandaalit täydentävät ilmeen: Elsa Hoskin äitiystyyli todistaa, että eleganssi ja mukavuus voivat sopia täydellisesti yhteen, vaikka vartalo muuttuu kuukausien varrella.

Raskautta juhlittiin

Tämä julkaisu on osa mallin omaksumaa strategiaa: näyttää raskaana olevan vartalonsa peittämättä sitä. Elsa Hosk ilmoitti virallisesti toisesta raskaudestaan 10. huhtikuuta 2026 Yulia Gorbachenkon ottamien valokuvien avulla. Tuolloin hän kertoi seuraajilleen, että hän oli "kasvattanut pientä hippua" kuuden kuukauden ajan.

Instagram sensuroi alun perin ilmoituksen – alusta poisti hänen alkuperäisen julkaisunsa – ennen kuin hän reagoi siihen julkisesti: "Toivon, etteivät ihmiset pitäisi raskaana olevien naisten vatsaa loukkaavana asiana, mutta siinä se nyt on." Elsa Hosk odottaa toista lastaan kihlattunsa Tom Dalyn, brittiläisen liikemiehen, kanssa, jonka kanssa hänellä on jo yhteinen tytär, Tuulikki Joan, joka syntyi helmikuussa 2021.

Positiivisten kommenttien aalto

Reaktiot satoivat julkaisun alle. "Kaunein äiti", "Olet säteilevä" : internetin käyttäjien kommentit ylistivät sekä ulkonäön kauneutta että mallin hehkua lasketun ajan lähestyessä. Monet korostivat lavastusten yksinkertaisuutta, joka oli jyrkässä ristiriidassa perinteisten äitiyskuvausten usein teatraalisemmien käytäntöjen kanssa.

Monet ihmiset muistavat parhaiten Elsa Hoskin viestin johdonmukaisuuden hänen ilmoituksestaan lähtien: ei saa piilottaa mitään, pysyä hienovaraisena ja juhlistaa kehoa sellaisena kuin se on. Tämä kanta on yhdenmukainen muiden hänen sukupolvensa mallien – kuten Jasmine Tookesin, joka käveli Victoria's Secretin catwalkilla ollessaan raskaana vuonna 2025 – kanssa ja auttaa muuttamaan äitien vartaloiden representaatiota muotiteollisuudessa.

Kimaltelevan satiinin, huolella valittujen asusteiden ja ylpeänä esitellyn vauvavatsan avulla Elsa Hosk on luonut yhden kauden suosituimmista postauksistaan. Vain viikkoja ennen toisen lapsensa syntymää ruotsalainen malli muistuttaa meitä postaus toisensa jälkeen siitä, että raskaus ei ole asia, jota pitää salata, vaan merkkipaalu, jota kannattaa juhlia.