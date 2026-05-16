Margot Robbien käyttämä takki vahvistaa "Indie Sleaze" -tyylin paluun

Australialainen näyttelijä ja tuottaja Margot Robbie on pitkään yhdistetty muodin "hyviin perusvaatteisiin". Viime kuukausina hänen vaatekaapissaan on näennäisesti tapahtunut jotain – ja hänen viimeisin esiintymisensä Lontoossa antoi tästä selkeimmän vahvistuksen.

Kultakoristeinen upseerin takki – asun keskipiste

Margot Robbie paljasti virallisesti tyylillisen muutoksensa näytelmän "1536" Lontoon ensi-illassa. Hän esiintyi Alexander McQueenin asussa omaksuen itsevarmasti Indie Sleazen koodeja – tuota 2010-luvun "kapinallista" estetiikkaa, joka tekee voitokkaan paluun vuonna 2026.

Asun keskipisteenä oli lyhyt, strukturoitu upseerin takki, joka oli saanut inspiraationsa Napoleonin univormuista. Sen näyttävät kultaiset koristeet rinnassa ja hihansuissa antoivat sille välittömästi tunnistettavan luonteen – sekoituksen sotilaallista perintöä ja muodin rohkeutta. Takin alla istuva musta toppi ja puseri – Alexander McQueenin ikoniset matalavyötäröiset housut, jotka paljastavat hienovaraisesti alaselän.

Mitä on Indie Sleaze?

Indie Sleaze viittaa 2000- ja 2010-luvuilla syntyneeseen estetiikkaan, jota Brooklynin ja Shoreditchin itsenäinen musiikkiskene sekä yöelämä ruokkivat: otsatukka, haalistunut farkku, kulunut nahka, kerrostetut tekstuurit ja "krapula"-lookki näyttämättä siltä, että olisit yrittänyt. Se teki vahvan paluun Instagramissa ja muotinäytöksissä vuodesta 2024 lähtien, ja nyt se ilmentyy tietyissä vaatteissa – joista sotilastakista on tullut yksi tunnistettavimmista merkeistä.

Upseerin takki, avainasemassa vuonna 2026

Sotilastakki täyttää kaikki Indie Sleaze -trendin vaatimukset: "kapinallisen" ilmeen ja sen ultramuodikkaan huolettomuuden, joka määritteli 2010-luvun. Se tekee vahvan paluun Instagramiin ja muotinäytöksiin ja on vakiinnuttanut paikkansa kauden ehdottomana muotituotteena – uudelleentulkittuna sopimaan jokaisen tyyliin. Mustana tai tummansinisenä haalistuneiden farkkujen ja nahkasaappaiden kanssa, kirkkaanpunaisena kuten laulaja-lauluntekijä Dua Lipa hiljattain käytti yksinkertaisten farkkushortsien kanssa tai kuten Margot Robbie räätälöitynä versiona omalla twistillään – vaate sopii kaikkeen ja kaikkiin.

Kultaiset soljet, puserot ja Alexander McQueenin upseerin takki – Margot Robbie ei vain omaksunut trendiä, hän ilmensi sitä. Tänä vuonna, 2026, Indie Sleazen ei enää tarvitse pyydellä anteeksi olemassaoloaan.

Tiffany Haddish esittelee vatsalihaksiaan värikkäässä asussa.
Minimalistisessa tyylissä tämä amerikkalainen malli valitsee hienostuneen mustan siluetin.

